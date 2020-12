4 kiểu đổ mồ hôi "bất thường" trên cơ thể ngầm cảnh báo 80% thận đang cầu cứu bạn

Trong quá trình vận động, cơ thể chúng ta sẽ tiết ra rất nhiều mồ hôi. Nếu mồ hôi tiết ra đúng cách thì nó có thể giúp các chất độc và chất thải trong cơ thể được bài tiết ra ngoài, đồng thời cũng làm giảm bớt tình trạng ẩm ướt trong cơ thể.



Nhưng điều chúng ta đang nói ở đây là đổ mồ hôi chủ động, tức là bạn chủ động vận động, tập thể dục thể thao để mồ hôi thải ra theo cách này nhằm giải độc cho cơ thể. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, việc tiết ra mồ hôi bất thường cũng có thể ngầm cảnh báo tình trạng sức khỏe vùng thận không ổn cho lắm.

Nếu những điều dưới đây xảy ra liên tục thì có nghĩa là thận của bạn đã bị suy yếu.

1. Lưng ra đầy mồ hôi

Khi bạn đổ nhiều mồ hôi ở lưng trong lúc vận động thì đó là một hiện tượng rất bình thường. Nhưng nếu lúc bình thường không vận động nhiều mà lưng lại ra nhiều mồ hôi thì cần hết sức cảnh giác, bởi đây là hiện tượng đổ mồ hôi bất thường. Nếu bạn luôn gặp phải tình trạng này thì đây chính lời cảnh báo thận bị hư tổn và suy yếu.

2. Chân ra nhiều mồ hôi

Bàn chân là trái tim thứ hai của cơ thể chúng ta, gan bàn chân và thận của con người cũng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Vì lòng bàn chân có rất nhiều vùng phản chiếu kinh mạch thận.

Do đó, nếu bạn thấy chân ra nhiều mồ hôi mà không rõ lý do, kèm theo đó là tình trạng suy nhược thì bạn cần hết sức cảnh giác. Đây cũng là tín hiệu do thận gửi đến để nhắc nhở bạn phải chăm sóc thận thật tốt.

3. Trán đẫm mồ hôi

Nếu bạn không vận động trong sinh hoạt mà thường đổ mồ hôi nhiều trên trán thì tình trạng này cũng là một tín hiệu do thận gửi đến. Khi chức năng thận của một người không bình thường thì rất dễ xuất hiện các triệu chứng của bệnh suy thận. Do thận khí của cơ thể không đủ nên làm sự trao đổi chất bị đảo lộn, từ đó làm trán chảy ra nhiều mồ hôi. Ngay cả khi ngủ, trán cũng sẽ đổ rất nhiều mồ hôi.

4. Nách đổ mồ hôi

Chúng ta đều biết ở nách có rất nhiều hệ thống bạch huyết và nách cũng là lối đi để cơ thể giải độc. Trong cuộc sống hàng ngày, việc tiết mồ hôi hợp lý cũng phản ánh quá trình thải độc diễn ra thuận lợi.

Tuy nhiên, nếu mồ hôi dưới cánh tay của bạn ra nhiều bất thường và kèm theo mùi hôi khó chịu thì bạn cần hết sức cảnh giác. Đây cũng có thể là tín hiệu cho thấy chức năng giải độc và trao đổi chất của thận không bình thường.

Nguồn: Sohu, Healthline; Ảnh: Internet