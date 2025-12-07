4 kiểu sếp khiến bạn không bao giờ khá nổi

1. Sếp thích la mắng trước đám đông

Không cần biết đúng sai, cứ đông người là… to tiếng. Nhân viên không dám nói lại, không dám giải thích, dần mất khả năng trình bày và tự tin trước tập thể. Làm lâu thì quen nỗi sợ, nhưng quen luôn cả việc tự thu nhỏ mình.

2. Sếp feedback theo kiểu hạ nhục

Không phân tích vấn đề, chỉ công kích cá nhân: “Sao em làm được tới đây?”, “Ai cũng hiểu trừ em”. Làm việc trong môi trường này khiến nhân viên ngừng dám thử, ngừng dám học, chỉ làm cho xong để khỏi bị nói nặng. Khả năng phát triển vì thế đứng im.

Ảnh minh hoạ

3. Sếp quản lý bằng nỗi sợ

Luôn tung tín hiệu mơ hồ: “Sắp có biến”, “Team mình không ổn đâu”, “Coi chừng tháng này”. Kiểu lãnh đạo này tạo sự bất an liên tục, khiến nhân viên lúc nào cũng căng thẳng và chỉ biết chạy deadline thay vì phát triển kỹ năng dài hạn.

4. Sếp gieo nghi ngờ nội bộ

Thích so sánh người này với người kia, thích “bơm” thông tin để mọi người dè chừng lẫn nhau. Cả team không còn tin tưởng, chỉ lo giữ mình và môi trường như vậy thì không ai học được điều gì ngoài cách tự vệ.

Thông điệp:

Làm lâu dưới những kiểu sếp này bạn có thể giỏi nghiệp vụ hơn, nhưng lại mất thứ quan trọng nhất trong sự nghiệp: bản lĩnh. Không có bản lĩnh thì không dám thử, không dám nhận thêm cơ hội và càng không thể khá lên.