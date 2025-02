4 lần chinh phục vùng kháng cự bất thành, chứng khoán sẽ ra sao?

VN-Index mở cửa đầu tuần chịu áp lực bán khá mạnh trước thông tin Mỹ áp thuế đối với các sản phẩm nhôm, thép nhập khẩu . Tuy nhiên, những nỗ lực sau đó đã giúp thị trường phục hồi tốt và tăng điểm trở lại. Kết thúc tuần, VN-Index đạt 1.276,08 điểm, tăng nhẹ 0,88 điểm so với đầu tuần và là phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp.

Đáng chú ý, xu hướng bán ròng của khối ngoại vẫn chưa dừng lại khi tuần qua khối này tiếp tục bán ròng 1.800 tỷ đồng, tập trung vào các mã như FPT và VNM. Điều này phản ánh lo ngại về tác động của chính sách thuế quan Mỹ đối với nhóm hàng xuất khẩu. Điểm tích cực nhất trong tuần qua đến từ dòng tiền nội địa hoạt động mạnh, thể hiện qua thanh khoản thị trường đã cải thiện.

VN-Index tiếp tục tiến sát mốc kháng cự 1.280 điểm. Ảnh minh họa.

Nhận định về thị trường tuần tới, ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc chiến lược thị trường tại Chứng khoán VPBankS - cho rằng thị trường đang có nền tảng hỗ trợ tốt từ kết quả kinh doanh quý IV của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, thị trường đang trở lại gần với vùng kháng cự mạnh 1.280 - 1.300 điểm và kịch bản rung lắc sẽ xoay quanh ngưỡng 1.275 điểm. Khả năng VN-Index sẽ tích lũy quanh vùng này trước khi đi lên có xác suất xảy ra lên tới 70%.

Theo ông Sơn, biến động sau Tết Nguyên đán chỉ mang tính chất điều chỉnh ngắn hạn, trong khi VN-Index vẫn có vùng hỗ trợ cứng tại 1.250 - 1.260 điểm. Sau đợt rung lắc này, chỉ số sẽ kiểm nghiệm lại các vùng kháng cự cao hơn, bao gồm 1.280 điểm và có thể tiến sát 1.300 điểm.

Các chuyên gia của chứng khoán SHS cho rằng, xu hướng ngắn hạn VN-Index sẽ duy trì trên vùng hỗ trợ quanh 1.260 điểm tương ứng giá trung bình 200 phiên hiện nay.

Trong ngắn hạn, thị trường cũng đã cập nhật các yếu tố cơ bản, kết quả kinh doanh quí IV cũng như cả năm 2024 của doanh nghiệp. Số liệu cho thấy các thông số cơ bản về hiệu quả kinh doanh của toàn thị trường đều cải thiện, tăng trưởng. Chất lượng thị trường vẫn đang cải thiện tích cực, phân hóa tốt dựa vào các yếu tố cơ bản và kỳ vọng tăng trưởng trung dài hạn.

Các chuyên gia SHS kỳ vọng VN-Index sớm quay trở lại vùng giá 1.280 điểm - 1.300 điểm. Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, dẫn đầu trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Tuy nhiên, một số chuyên gia nhận định tuần qua là lần thứ 4 (kể từ cuối năm 2024) VN-Index kiểm tra ngưỡng 1.280 điểm nhưng đã bị bán ngay trong phiên. Do đó, trong ngắn hạn thị trường có thể có những phiên điều chỉnh. Do đó áp lực sắp tới khá lớn, nhà đầu tư có thể canh những nhịp điều chỉnh ngắn trong phiên để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu, ưu tiên ngành ngân hàng , xuất khẩu (dệt may, thủy sản, đồ gỗ), xây dựng hạ tầng (nhất là liên quan tới đầu tư công) và vật liệu xây dựng.

Chứng khoán Asean đánh giá thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng hồi phục, tuy nhiên có thể xuất hiện các nhịp rung lắc khi chỉ số đang dao động quanh vùng kháng cự 1.270 - 1.280 điểm. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân từng phần với các cổ phiếu lớn có nền tảng cơ bản và triển vọng kinh doanh tích cực, sẵn sàng lượng tiền mặt để thiết lập vị thế chắc chắn khi thanh khoản thị trường đang cạn kiệt và định giá hấp dẫn.