4 loại đồ uống giảm rụng tóc ngay, lại còn giúp da đẹp, dáng thon, từ giờ đến Tết nên uống để "bảo toàn nhan sắc"

Mái tóc không chỉ là biểu tượng của sự trẻ trung mà còn là điểm nhấn cho vẻ đẹp toàn diện của phái nữ. Để tóc luôn chắc khỏe, suôn mượt và hạn chế tình trạng gãy rụng, việc bổ sung dinh dưỡng từ bên trong là rất quan trọng.

Dưới đây là 4 loại đồ uống không chỉ giúp nuôi dưỡng tóc mà còn mang lại lợi ích toàn diện cho làn da, vóc dáng và sức khỏe.

1. Nước dừa: Dưỡng tóc khỏe, giữ dáng gọn gàng

Nước dừa là loại thức uống tự nhiên giàu dưỡng chất, đặc biệt là vitamin B, C, kali, magie và axit lauric – hợp chất giúp kháng khuẩn, bảo vệ tóc khỏi hư tổn.

Theo một nghiên cứu đăng trên Journal of Medicinal Food, các thành phần trong nước dừa giúp tăng cường lưu thông máu, kích thích nang tóc phát triển và hạn chế rụng tóc.

Ngoài ra, nước dừa chứa ít calo và đường tự nhiên, là lựa chọn lý tưởng cho người giảm cân. Axit lauric trong nước dừa hỗ trợ giảm viêm, cải thiện làn da và ngăn ngừa mụn. Kali trong nước dừa giúp giảm tích nước, làm cơ thể nhẹ nhàng hơn.

Gợi ý sử dụng: Uống 1-2 ly nước dừa mỗi tuần vào buổi sáng để cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt nhất và giữ dáng gọn gàng.

2. Nước ép lô hội: Phục hồi tóc yếu, làm dịu da

Lô hội (nha đam) không chỉ được yêu thích trong các sản phẩm dưỡng da mà còn là một loại đồ uống giúp chăm sóc tóc và sức khỏe. Theo nghiên cứu trên Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, lô hội chứa nhiều vitamin A, C, E, khoáng chất như kẽm, magie, giúp giảm viêm, phục hồi nang tóc yếu và kích thích tóc mọc.

Chất chống oxy hóa trong lô hội giúp làm sáng da và giảm dấu hiệu lão hóa. Lô hội chứa enzym tiêu hóa tự nhiên, hỗ trợ giảm cân bằng cách cải thiện quá trình trao đổi chất. Hỗ trợ thải độc, giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong.

Gợi ý sử dụng: Uống nước ép lô hội nguyên chất hoặc pha với mật ong, nước cốt chanh để tăng hương vị và hiệu quả.

3. Nước ép củ dền: Giảm rụng tóc, làm sáng da

Củ dền là nguồn cung cấp dồi dào sắt, kali và các chất chống oxy hóa mạnh như betalain. Những dưỡng chất này không chỉ tốt cho tóc mà còn mang lại nhiều lợi ích cho da và sức khỏe tổng thể.

Một nghiên cứu đăng trên Nutrition Research cho thấy nước ép củ dền giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường sức khỏe tóc và giảm rụng tóc hiệu quả.

Đáng chú ý, betalain trong củ dền giúp làm sáng da, giảm viêm và thải độc cơ thể. Hàm lượng chất xơ cao giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn, hỗ trợ giảm cân. Tăng cường sức khỏe tim mạch nhờ khả năng giảm huyết áp.

Gợi ý sử dụng: Uống nước ép củ dền vào buổi sáng hoặc kết hợp với táo và cà rốt để tăng thêm dinh dưỡng.

4. Trà xanh: Thúc đẩy tóc mọc, giữ da trẻ trung

Trà xanh từ lâu đã nổi tiếng với các hợp chất chống oxy hóa mạnh như catechin và EGCG (Epigallocatechin gallate). Những hợp chất này không chỉ giúp giảm rụng tóc mà còn làm dịu da đầu và kích thích sự phát triển của tóc.

Nghiên cứu đăng trên Journal of Dermatological Science cho thấy catechin trong trà xanh giúp ngăn ngừa rụng tóc và cải thiện sức khỏe nang tóc.

Đặc biệt, thành phần catechin trong trà xanh giúp đốt cháy mỡ thừa và tăng tốc độ trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Các chất chống oxy hóa bảo vệ da khỏi lão hóa, giúp da luôn mịn màng, săn chắc. Trà xanh còn giảm nguy cơ mắc các bệnh viêm nhiễm, cải thiện sức khỏe tổng thể.

Gợi ý sử dụng: Uống một tách trà xanh ấm vào buổi sáng hoặc sau bữa ăn để tăng cường sức khỏe và kiểm soát cân nặng.