4 loại rau “độc” nhất thế giới âm thầm "phá gan", vậy mà thường xuất hiện trên bàn ăn nhiều gia đình

07-12-2025 - 09:55 AM | Sống

Kiểm tra ngay xem căn bếp gia đình mình có những loại rau này hay không.

Theo quan niệm Đông y, gan là gốc của trăm bệnh. Gan là cơ quan thải độc quan trọng nhất của cơ thể, nếu chức năng gan suy yếu, những cơ quan khác chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền. Vì vậy, trong sinh hoạt hằng ngày, bảo vệ gan là việc vô cùng quan trọng.

Gan đóng nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể con người như tổng hợp protein, dự trữ glycogen, tiết mật để hỗ trợ tiêu hóa chất béo; chuyển hóa những chất độc đi vào cơ thể thành chất không độc hoặc ít độc hơn rồi thải ra ngoài; can có nhiều tế bào thực bào giúp loại bỏ dị vật trong máu; Trong một số trạng thái bệnh lý, gan còn đảm nhiệm một phần chức năng tạo máu.

Dưới đây là những loại rau phổ biến nhưng lại rất gây hại cho gan.

1. Giá đỗ không rễ

Ngoài chợ thường thấy loại giá đỗ, đặc biệt là giá đỗ tương, không có rễ. Để giá trắng, mập và đẹp mắt, nhiều cơ sở sẽ dùng thuốc diệt cỏ trong quá trình ươm. Loại chất này chứa nhiều hợp chất có khả năng gây ung thư. Giá đỗ sẽ hấp thụ các chất đó, và con người ăn vào sẽ tăng gánh nặng giải độc cho gan, lâu dài có thể gây tổn thương.

2. Gừng bị thối

Gừng thối sẽ sinh ra độc tố, hàm lượng safrole (hoặc chất có tính chất tương tự) tăng cao, đây là chất có thể dẫn tới biến tính tế bào và hoại tử mô, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư gan và ung thư thực quản.

Nhiều người có thói quen cắt bỏ phần gừng thối rồi dùng tiếp. Quan niệm “gừng hỏng nhưng vị chưa hỏng” là sai lầm. Ngay khi mới bắt đầu thối, độc tố đã lan ra các vùng xung quanh, dù mắt thường không nhìn thấy.

Gừng tươi chưa bị nấm mốc chứa rất ít safrole, dùng lượng nhỏ khi nấu ăn thông thường không vượt ngưỡng nguy hại. Nói cách khác, gừng cũng như mọi thứ, ăn mức độ vừa phải có lợi, lạm dụng lại hại.

3. Bí đỏ già để quá lâu

Bí đỏ để lâu, đặc biệt là loại đã già, có lượng đường rất cao. Để kéo dài thời gian bảo quản, phần thịt bí có thể xảy ra quá trình lên men yếm khí, làm biến chất. Ăn phải loại bí này sẽ gây bất lợi cho sức khỏe và tăng gánh nặng thải độc của gan.

4. Cà chua chưa chín

Nhiều người thích cà chua, bởi công dụng đa dạng. Tuy nhiên, cà chua xanh chưa chín chứa chất solanine, một alkaloid có độc. Khi ăn vào có thể gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói. Đặc biệt người mắc viêm gan B hoặc bệnh gan nên tuyệt đối tránh.

Người gan yếu, nên điều chỉnh như thế nào?

Gan là cơ quan chủ lực của hệ giải độc, nếu không bảo vệ tốt, hàng loạt vấn đề sức khỏe sẽ theo sau. Việc điều chỉnh, dưỡng gan là cần thiết. Trong một ngày, buổi sáng là thời điểm tốt nhất để hỗ trợ chức năng gan.

- Uống một cốc nước ấm khoảng 250ml sau khi thức dậy: Sau một đêm dài ngủ, cơ thể mất nước. Ngay cả khi không khát vẫn nên uống nước ấm khoảng 30 độ C để kích thích nhu động ruột, hỗ trợ thải độc qua gan thận, giảm nguy cơ táo bón.

- Uống nước xong nên đi đại ttiện Nghiên cứu cho thấy sau 12 giờ từ lúc ăn, thực phẩm đã phân giải thành phân để thải ra. Uống nước buổi sáng rồi bài tiết ngay là thời điểm vàng để loại bỏ độc tố. Nếu nhịn lâu, chất độc có thể tái hấp thu và tăng gánh nặng lên gan.

Nguồn và ảnh: Sohu

Theo Nguyệt Quang

Phụ nữ mới

