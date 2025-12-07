4 loại rau sạch cực ít thuốc trừ sâu, vừa bổ dưỡng còn tốt cho sức khỏe: Đi chợ yên tâm mua ngay kẻo hết

Súp lơ

Súp lơ trắng và súp lơ xanh đều được đánh giá là ít dư lượng thuốc trừ sâu. Nghiên cứu từ USDA Pesticide Data Program cho thấy chỉ khoảng 10% mẫu súp lơ có dư lượng thuốc trừ sâu, và mức độ này thường dưới ngưỡng cho phép. Lớp lá dày bao quanh và thời gian sinh trưởng ngắn giúp súp lơ ít cần đến hóa chất bảo vệ.

Loại rau này chứa nhiều vitamin, khoáng chất như vitamin C, A, K, B9, kali, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và sức khoẻ tổng thể. Chất xơ của súp lơ giúp giảm cholesterol trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và cải thiện tiêu hoá. Nghiên cứu cho thấy chế độ ăn nhiều chất xơ giúp duy trì sức khỏe đường ruột, ngăn ngừa táo bón.

Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Khoa học Dinh dưỡng cho thấy tiêu thụ nhiều rau họ cải, bao gồm súp lơ, có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Súp lơ cũng rất ít calo, hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng, giảm cân khoa học.

Hành tây

Hành tây nằm trong danh sách các loại trái cây và rau quả có dư lượng thuốc trừ sâu thấp nhất do tổ chức Environmental Working Group (EWG) của Mỹ xếp hạng. Theo tổ chức EWG, chỉ dưới 10% hành tây được lấy mẫu có dư lượng thuốc trừ sâu. Mùi hăng của hành tây có thể giúp xua đuổi muỗi, kiến và các loại côn trùng khác.

Hành tây cũng là nguyên liệu không thể thiếu trong các món xào ngày Tết. Hành tây chứa nhiều vitamin C, có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng sinh collagen và tăng khả năng hấp thụ sắt. Vitamin B trong hành tây đóng vai trò quan trọng giúp thúc đẩy khả năng trao đổi chất, sản xuất hồng cầu và chức năng thần kinh.

Hành tây cung cấp kali, chất chống oxy hoá có lợi cho tim mạch giúp chống viêm, hạ huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Ăn hành tây được chứng minh có thể làm giảm đáng kể lượng đường trong máu qua một nghiên cứu năm 2010. Hành tây còn có thể cải thiện mật độ xương, hỗ trợ sức khỏe đường ruột…

Cà rốt

Cà rốt được các chuyên gia đánh giá ít nguy cơ nhiễm thuốc bảo vệ thực vật do loại củ này mọc sâu trong lòng đất, thuốc trừ sâu rất khó để thẩm thấu vào củ. Cà rốt cũng ít bị sâu bọ tấn công và thời gian bảo quản dài, làm giảm lượng thuốc trừ sâu.

Cà rốt mang lại nhiều lợi ích sức khoẻ như tốt cho mắt bởi loại củ này chứa beta-carotene có tác dụng ngăn ngừa các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác, tăng cường hệ miễn dịch ngăn ngừa bệnh mùa lạnh, cảm cúm, giúp làn da khỏe mạnh hơn, hỗ trợ sức khoẻ tiêu hoá…

Một bài đánh giá năm 2022 trên Tạp chí quốc tế về nghiên cứu sáng tạo trong kỹ thuật và quản lý cho thấy cà rốt có thể hỗ trợ làm giảm cholesterol, ngăn tình trạng huyết áp cao và bệnh tim. Trong khi đó một đánh giá năm 2020 chỉ ra tác dụng tăng cường trí nhớ, giảm nguy cơ suy giảm nhận thức của loại củ này.

Đậu bắp

Đậu bắp là một loại rau có dư lượng thuốc trừ sâu rất thấp. Theo USDA Pesticide Data Program, chỉ khoảng 5% mẫu đậu bắp được kiểm tra có dư lượng thuốc trừ sâu, và các chất này thường ở mức không đáng kể. Ngoài ra, đậu bắp có khả năng sinh trưởng nhanh và ít bị sâu bệnh tấn công, giúp giảm sự phụ thuộc vào hóa chất bảo vệ thực vật.

Một số nghiên cứu cho thấy lượng nhầy trong đậu bắp có thể hỗ trợ giảm hấp thu glucose từ ruột, giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Đậu bắp giàu chất sắt, kali, kẽm… giúp bổ sung các chất dinh dưỡng tái tạo máu, tránh nguy cơ thiếu máu. Loại rau này rất tốt cho hệ tiêu hoá, hỗ trợ cải thiện chức năng tiêu hoá. Nguồn vitamin K và folate trong đậu bắp cũng ngăn ngừa tình trạng mất canxi, loãng xương.

(Theo Healthline)