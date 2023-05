4 loại 'rau trường thọ' được thế giới ca ngợi, mọc hoang đầy ở Việt Nam

Rau tầm bóp - loại rau “trường thọ”

Chắc hẳn ở các vùng quê loại rau tầm bóp này quá quen thuộc bởi chúng mọc hoang dại ở ngay trong vườn nhà, tường rào, hoặc ngay gần đồng ruộng. Ở một số nước lớn người ta ca ngợi rau tầm bóp với công dụng phòng chống ung thư và chữa bệnh tiểu đường rất tốt cho sức khỏe. Còn ở nước ta nhiều người cho rằng đây là loại cỏ dại nên đã loại bỏ nó, không có tác dụng gì.

Trên tác dụng của y học cổ truyền người ta coi đây là loại cây thuốc nam quý giá, mang lại rất nhiều lợi ích cho người sử dụng. Rau tầm bóp vị hơi đắng, ăn loại rau này thường xuyên giúp tán sỏi, thanh nhiệt, thông đàm, lợi tiểu. Tại một số nơi ở Việt Nam người ta sử dụng rau tầm bóp để ăn hằng ngày. Tuy nhiên họ vẫn không biết tác dụng thực sự của cây rau tầm bóp.

Theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học ở Mỹ, trong rau tầm bóp có chứa chất chống ung thư và khả năng kháng viêm tiêu diệt các siêu vi khuẩn trong cơ thể cực kỳ mạnh mẻ.

Cây rau khoai lang - “nữ hoàng” chống ung thư

Rau khoai lang là loại rau được mệnh danh là nữ hoàng chống ung thư. Trước đây, nhiều người nghĩ rau khoai lang chỉ là loại rau rẻ tiền vốn chỉ dành cho nhà có hoàn cảnh khó khăn, không có giá trị dinh dưỡng nên không được nhiều người coi trọng.

Thời gian gần đây người ta nhận ra rằng rau khoai lang có nhiều tác dụng với sức khỏe như chống đột quỵ, tiểu đường, chống viêm khớp, phòng ngừa táo bón, là thần dược xóa bay ung thư.

Lá khoai lang có hàm lượng dinh dưỡng tương đương với loại rau chân vịt. Acid axelic trong khoai lang ít hơn rau chân vịt nên nguy cơ gây bệnh sỏi thận ở rau khoai lang cũng ít hơn.

Ở một số nước như Nhật Bản, Ấn Độ, rau khoai lang được sử dụng như thực phẩm cao cấp, có mặt trong các nhà hàng sang trọng. Các nhà khoa học đã nghiên cứu ra rằng, dinh dưỡng trong rau khoai lang tốt hơn rất nhiều so với củ khoai lang như vitamin B6 trong lá khoai lanh cao gấp 3 lần so với củ khoai lang. Vitamin C cao gấp 5 lần, polyphenol cao gấp 8 lần. Đây là những lý do cây rau khoai lang được mệnh danh là nữ hoàng chống ung thư, hay còn gọi là rau trường thọ.

Rong biển: Hạ huyết áp

Tại Trung Quốc, rong biển đích thực là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng rất cao.

Nhờ sinh trưởng trong môi trường nước mặn, rong biển được ví như món quà hấp thu tinh hoa của đại dương nhờ hàm lượng iot vượt trội.

Chưa dừng lại ở đó, loại thực phẩm này còn rất giàu protein thô và đường. Đặc biệt, hàm lượng canxi trong rong biển còn cao hơn nhiều so với rau chân vịt và cải dầu.

Các giáo sư hàng đầu Trung Quốc đánh giá, chất sodium alginate trong tảo bẹ có tác dụng hạ huyết áp, ngừa xơ cứng động mạch, giảm cholesterol, đồng thời còn phòng chống bệnh bạch cầu cùng các chứng đau xương cốt.

Rau càng cua

Ở Việt Nam, nhiều người coi rau này là cỏ dại, mọc hoang, chỉ làm thức ăn cho gia súc mà không biết rằng rau càng cua có tác dụng làm thuốc chữa bệnh.

Tại một số nước, rau càng cua rất được ưa chuộng, thường được dùng để chế biến thành nhiều món ăn vì những lợi ích y học kỳ diệu của nó. Hoạt chất chiết ra từ rau càng cua có tác dụng chống viêm, giảm đau nhức, kháng khuẩn. Rau càng cua còn làm thuốc chữa đau bụng, áp xe, mụn, bỏng nước, gout, thấp khớp...

Ở Philippines, người ta dùng lá càng cua đắp để điều trị ung nhọt và vết loét. Người dân Trung Quốc và Brazil dùng nước ép rau càng cua để trị bệnh viêm kết mạc. Còn người Java lại dùng loại rau này để trị sốt rét, đau đầu.