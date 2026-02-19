Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 món không mặn là “bom natri” ẩn, làm tăng nguy cơ đột quỵ, tăng huyết áp, chuyên gia mách cách giảm muối đơn giản

19-02-2026 - 05:33 AM | Sống

4 món không mặn là “bom natri” ẩn, làm tăng nguy cơ đột quỵ, tăng huyết áp, chuyên gia mách cách giảm muối đơn giản

Nhiều người nghĩ mình không ăn mặn, nhưng chỉ một bữa tiệc với đồ chế biến sẵn, nước chấm và vài món nướng đã có thể khiến lượng natri vượt xa khuyến nghị.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Đài Loan (Trung Quốc), người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 2.400 miligam natri mỗi ngày, tương đương khoảng 6 gram muối. Thế nhưng, thực phẩm chế biến và gia vị công nghiệp lại là nguồn natri “tàng hình”, nếu không để ý khẩu phần, một bữa ăn có thể nạp lượng muối gấp nhiều lần mức khuyến nghị cho một bữa.

Thừa natri không chỉ gây giữ nước, phù nề mà còn làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch và bệnh thận.

Viên thả lẩu, sốt phô mai, xúc xích: Những “quả bom muối” quen mặt

Chuyên gia dinh dưỡng Từ Thụy Quân tại Bệnh viện Từ Tế Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), cho biết nhiều người thường xuyên ăn các sản phẩm chế biến như viên thả lẩu, chả cá hay xúc xích mà không nhận ra đây là nhóm thực phẩm rất giàu natri.

4 món không mặn là “bom natri” ẩn, làm tăng nguy cơ đột quỵ, tăng huyết áp, chuyên gia mách cách giảm muối đơn giản- Ảnh 1.

4 món không mặn là “bom natri” ẩn, làm tăng nguy cơ đột quỵ, tăng huyết áp, chuyên gia mách cách giảm muối đơn giản- Ảnh 2.

Lấy ví dụ sốt phô mai ăn kèm đồ nướng đang được ưa chuộng: chỉ 3 muỗng canh sốt phô mai đã chứa khoảng 0,5 gram muối. Nếu ăn cùng thịt nướng kẹp bánh mì và xúc xích, tổng lượng muối có thể chạm ngưỡng 6 gram, tương đương mức khuyến nghị cho cả một ngày.

Chế độ ăn nhiều muối khiến cơ thể giữ nước, làm tăng thể tích tuần hoàn, từ đó tăng gánh nặng cho tim, lâu dài làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và bệnh tim mạch.

Đặc biệt lưu ý với người có bệnh nền

Chuyên gia nhấn mạnh, người bình thường đã cần kiểm soát natri, còn với người có tiền sử tăng huyết áp hoặc bệnh tim, việc hạn chế ăn mặn càng quan trọng. Nếu nhóm nguy cơ cao này không kiểm soát lượng muối, huyết áp có thể tăng cao, tim phải làm việc nhiều hơn, kéo theo nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim.

Ngoài ra, người mắc bệnh thận, người cao tuổi và trẻ em cũng cần chú ý lượng natri trong khẩu phần để tránh ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Giảm muối bằng cách nào?

Theo chuyên gia Từ Thụy Quân, thay vì phụ thuộc vào nước chấm và sốt chế biến sẵn, có thể dùng các loại gia vị tự nhiên như gừng, tiêu đen, cần tây, rau mùi và nước cốt chanh để tăng hương vị mà không cần thêm nhiều muối.

Nếu muốn ăn nhẹ gánh hơn cho cơ thể, nên tăng tỷ lệ rau củ trong bữa ăn và giảm bớt thịt đỏ. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý tránh các sản phẩm “thịt thực vật” đã tẩm ướp sẵn hoặc các loại đậu phụ chiên nhiều dầu, vì chúng có thể chứa nhiều natri và chất béo ẩn. Ưu tiên đậu nành nguyên chất, rau tươi sẽ giúp bổ sung chất xơ và protein chất lượng tốt hơn.

Gợi ý món “xiên rau củ nướng” ít muối

Một món đơn giản được chuyên gia gợi ý là xiên rau củ nướng, vừa dễ làm vừa giảm tải natri.

Nguyên liệu gồm nấm đùi gà chọn loại thân to để dễ cuộn, bắp non, cần tây và đậu phụ miếng nhỏ.

Phần sốt ướp gồm 1 thìa cà phê dầu ăn, nửa thìa cà phê tiêu đen, nửa thìa cà phê bột ngũ vị hương, 2 gram rau mùi và nước cốt của 1 quả chanh tươi.

Cách làm khá đơn giản. Nấm đùi gà thái lát mỏng, cần tây và đậu phụ cắt sợi, bắp non chẻ đôi. Dùng lát nấm cuộn bắp non, cần tây và đậu phụ, cố định bằng que xiên rồi quét một lớp dầu mỏng trước khi nướng. Khi chín, phết nhẹ lớp sốt và vắt chanh là có thể dùng.

Mẹo nhỏ để giảm muối là chỉ phết sốt một lần thay vì nhiều lớp, nhờ đó hạn chế lượng muối và dầu hấp thụ.

Nếu lỡ ăn quá mặn, ngày hôm sau nên uống đủ nước, tăng rau xanh và trái cây tươi, kết hợp vận động nhẹ để hỗ trợ cơ thể đào thải natri.

Muối không phải “kẻ thù”, nhưng ăn quá tay thì hệ tim mạch và thận sẽ phải trả giá. Kiểm soát gia vị trong từng bữa ăn chính là bước đơn giản nhất để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: HK01

Theo Mỹ Diệu

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một hãng xe chịu chơi, thưởng kỷ lục 14.900 Euro cho mỗi nhân viên

Một hãng xe chịu chơi, thưởng kỷ lục 14.900 Euro cho mỗi nhân viên Nổi bật

Xếp hạng vận may 12 con giáp năm Bính Ngọ 2026: Top 1 đón lộc quý nhân, Tuất dễ thăng tiến, Tỵ phải cẩn trọng

Xếp hạng vận may 12 con giáp năm Bính Ngọ 2026: Top 1 đón lộc quý nhân, Tuất dễ thăng tiến, Tỵ phải cẩn trọng Nổi bật

Bí quyết thành người giàu có thực sự trong năm 2026

Bí quyết thành người giàu có thực sự trong năm 2026

00:07 , 19/02/2026
Vợ chồng cùng nghỉ hưu, nhưng tôi chọn nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống, vợ tiếp tục đi làm thêm để lo cho tương lai

Vợ chồng cùng nghỉ hưu, nhưng tôi chọn nghỉ ngơi tận hưởng cuộc sống, vợ tiếp tục đi làm thêm để lo cho tương lai

23:31 , 18/02/2026
Họp lớp, người bạn giàu nhất âm thầm thanh toán hóa đơn 35 triệu đồng rồi về trước: Hôm sau ai cũng nhận được tin nhắn mà chết sững

Họp lớp, người bạn giàu nhất âm thầm thanh toán hóa đơn 35 triệu đồng rồi về trước: Hôm sau ai cũng nhận được tin nhắn mà chết sững

23:09 , 18/02/2026
Nếu bạn thường làm 5 việc này khi đến nhà người khác chơi Tết, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao

Nếu bạn thường làm 5 việc này khi đến nhà người khác chơi Tết, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao

22:59 , 18/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên