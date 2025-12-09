4 người phụ nữ "đỉnh lưu" trong gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Trong gia đình doanh nhân quyền lực Johnathan Hạnh Nguyễn, nhan sắc của những người phụ nữ luôn là chủ đề gây chú ý đặc biệt đối với công chúng. Không chỉ vì họ gắn liền với hào quang của giới thượng lưu, mà bởi mỗi người đều sở hữu một nét đẹp riêng tinh tế, đẳng cấp. Cũng bởi vậy mà mỗi lần xuất hiện, những nhân vật này luôn chiếm trọn spotlight và được dân tình khen ngợi hết lời.

Mới đây nhất trong đám cưới của Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, nhiều người gọi đây chính là “ngoại lệ” của “ông vua hàng hiệu”. Bởi đây là lần đầu tiên cư dân mạng được chiêm ngưỡng trọn vẹn đám cưới của gia đình tỷ phú cũng như ngắm loạt nhan sắc đẹp “không góc chết” của các mỹ nhân trong gia tộc.

Đám cưới của Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và doanh nhân Thuỷ Tiên gây sốt MXH (Ảnh: Viết Thanh)

Từ phu nhân tỷ phú - doanh nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên cho đến con gái Tiên Nguyễn, hai con dâu là Tăng Thanh Hà và Linh Rin đều khiến nhiều người “đứng ngồi không yên” vì visual thuộc top cực phẩm.

Doanh nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên - vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Là người phụ nữ quyền lực đồng hành cùng tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, bà Thuỷ Tiên luôn được nhắc đến với nhiều sự ngưỡng mộ. Dù không phô trương hay ồn ào nhưng nữ doanh nhân luôn khiến công chúng trầm trồ với khí chất sang trọng, quý phái.

Trong ngày cưới của con gái, bà Thuỷ Tiên gây “bùng nổ” visual với sắc vóc đẹp phát hờn ở tuổi 55. Qua ống kính camera thường, vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn khoe trọn vẻ đẹp “hack tuổi” với gương mặt không khuyết điểm. Bên cạnh đó, vóc dáng đến trang phục mà bà lựa chọn trong ngày cưới con gái cũng toát lên sự giàu sang, đẳng cấp.

Visual đẹp không tỳ vết của doanh nhân Thuỷ Tiên (Ảnh: Viết Thanh)

Có cuộc sống kín tiếng nên khi xuất hiện, bà Thuỷ Tiên luôn chiếm trọn spotlight vì visual cực phẩm

Mọi khung hình có sự xuất hiện của doanh nhân Thuỷ Tiên đều viral rầm rộ. Ai cũng không thốt nên lời, chỉ biết khen đẹp vì sắc vóc không có gì để chê. Nhiều người cho rằng, nhan sắc này quả lhông hổ danh đẳng cấp “tứ đại mỹ nhân” một thời.

Tăng Thanh Hà - vợ Louis Nguyễn

Tăng Thanh Hà (sinh năm 1986) - ngọc nữ của điện ảnh Việt Nam kết hôn với Louis Nguyễn - con trai thứ 2 của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã 13 năm. Từ khi bước vào gia đình, trở thành con dâu hào môn, Tăng Thanh Hà vẫn luôn giữ được vẻ đẹp dịu dàng, sang trọng, cuốn hút.

Giữa dàn khách mời toàn sao Việt và giới thượng lưu đến chúc mừng cô dâu - chú rể, vợ chồng Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn được chú ý hơn cả trong đám cưới Tiên Nguyễn. Không đeo trang sức hay ăn diện cầu kỳ, Hà Tăng vẫn đủ sức gây ấn tượng, tỏa sáng giữa không gian tiệc cưới với nhan sắc và thần thái sang trọng đẳng cấp.

Tăng Thanh Hà nổi bật, cuốn hút dù không cần diện trang phục quá lộng lẫy (Ảnh: Viết Thanh)

Zoom cận diện mạo của ngọc nữ

Đặc biệt, visual cam thường của nữ diễn viên khiến dân tình phải trầm trồ. Ở tuổi U40, bà xã Louis Nguyễn được khen ngợi trẻ trung, diện mạo "lão hóa ngược" làm cư dân mạng phải liên tục "thả tim" và xin vía.

Đời thường, nhan sắc của Hà Tăng cũng được mệnh danh là “tượng đài” khó ai có thể thay thế. Cô vẫn luôn chuộng phong cách thanh lịch, đơn giản nhưng lại toát ra khí chất ngút ngàn. Nhiều người cũng bày tỏ cô chính là hình mẫu phụ nữ hiện đại biết cân bằng gia đình, bản thân và luôn toát lên sự tự tin.

Visual đời thường của Tăng Thanh Hà vẫn luôn khiến nhiều người mê mẩn

Linh Rin - vợ Phillip Nguyễn

Linh Rin, tên thật Ngô Phương Linh, sinh ra tại Hà Nội. Cô từng tham gia nhiều sân chơi dành cho giới trẻ, góp mặt trong các dự án phim đình đám và luôn nhận nhiều lời khen với nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp. Cô kết hôn cùng Phillip Nguyễn - con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vào tháng 3/2023 sau 4 năm hẹn hò. Cùng năm, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng vào tháng 11. Nhóc tỳ có tên là Caroline Nguyễn, tên ở nhà là Cà Rốt.

Xuất hiện trong ngày vui của em chồng, Linh Rin ghi điểm với diện mạo ngày càng thăng hạng. Mẹ 1 con vẫn giữ được sắc vóc gọn gàng và phong thái sang trọng đúng chuẩn dâu hào môn. Không chỉ nhan sắc mà khí chất cũng ngày càng cuốn hút, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên sự đẳng cấp rất riêng.

Linh Rin dịu dàng, quý phái trong ngày cưới em chồng

Kể từ khi công khai tình cảm với Phillip Nguyễn và về chung nhà, Linh Rin gần như lột xác hoàn toàn. Cô thay thế hình ảnh thời trang cá tính bằng phong cách nền nã, tối giản nhưng thanh lịch, mang đậm tinh thần “phu nhân” thượng lưu. Cô cũng kín tiếng hơn trên MXH nhưng mỗi lần xuất hiện đều gây ấn tượng bởi phong thái sang trọng, chừng mực.

Linh Rin theo đuổi phong cách nữ tính, sang chảnh

Tiên Nguyễn - ái nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Tiên Nguyễn là con gái của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên, doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên. Cô hiện đang giữ vị trí Phó Tổng giám đốc phát triển dự án thời trang cao cấp của IPPG kiêm Tổng giám đốc DAFC trực tiếp quản lý điều hành việc kinh doanh và phát triển các thương hiệu cao cấp. Đồng thời Tiên Nguyễn cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội với vai trò Giám đốc Quỹ vì cộng đồng IPP.

Trong ngày trọng đại của cuộc đời, Tiên Nguyễn ghi điểm khi lộ diện xinh đẹp hệt công chúa. Từ trang phục truyền thống đến váy cưới xa hoa, kiểu cách, Tiên Nguyễn đều “cân” trọn vẹn. Ai nấy đều dành lời khen ngợi cho nhan sắc ngày càng thăng hạng, sang xịn mịn của con gái tỷ phú.

Bùng nổ visual của Tiên Nguyễn trong ngày cưới (Ảnh: Viết Thanh)

Chồng của Tiên Nguyễn là Justin Cohen - doanh nhân người gốc Dubai

Vốn là rich kid nổi tiếng, Tiên Nguyễn được biết đến với gu thời trang sang trọng, phong cách sống đẳng cấp và hình ảnh gắn liền với các sự kiện xa hoa quốc tế. Trên trang cá nhân của mình, mỹ nhân sinh năm 1997 cũng có phần thoải mái hơn khi chia sẻ hình ảnh của bản thân so với các thành viên khác trong gia đình.

Chồng của Tiên Nguyễn tên Justin Cohen, anh là người gốc Dubai. Anh tốt nghiệp tại British Columbia Institute of Technology (BCIT) và Vancouver Film School (VFS). Tại Vancouver Film School, chồng sắp cưới của Tiên Nguyễn từng giữ vai trò Webmaster - dẫn dắt đội ngũ thiết kế và lập trình viên. Anh còn đảm nhiệm vị trí thiết kế tại một công ty quảng cáo ở Canada, tham gia xây dựng các giải pháp web cao cấp cho nhiều thương hiệu toàn cầu.

Nhan sắc đời thường của Tiên Nguyễn

Tổng hợp