4 nguyên tắc quẹt thẻ tín dụng chưa ai nói

Ở thời đại “sống không tiền mặt” như lúc này, thẻ tín dụng có lẽ đã trở thành vật bất ly thân của không ít người. Thậm chí chuyện 1 người sở hữu vài ba chiếc thẻ tín dụng là hoàn toàn không hiếm, cũng không có gì khó hiểu.

Dùng thẻ tín dụng lợi và tiện đủ đường, đó là điều ai cũng nói. Nhưng dùng ra sao để không bể nợ, thì không phải ai cũng biết.

1. Tiêu đến đâu, ghi lại đến đó để không mắc bẫy ảo tưởng dư dả

Nhiều người thích dùng thẻ tín dụng vì cảm giác “không đau ví”. Không phải rút tiền mặt, không nhìn thấy tiền biến mất trước mắt, nên chi tiêu dễ bị nới lỏng mà không nhận ra. Nhưng điều nguy hiểm nhất chính là ảo tưởng “mình còn khối tiền” trong khi thực tế dư nợ ngày một phình to, vượt quá cả số dư trong tài khoản thanh toán.

Ảnh minh họa

Để tránh rơi vào trạng thái này, mỗi lần quẹt thẻ bạn nên ghi lại ngay hoặc cập nhật vào app quản lý chi tiêu. Chỉ cần 10 giây là bạn đã tự tạo cho mình “điểm dừng tâm lý”, nhắc rằng đây là tiền mình sẽ phải trả đầy đủ vào cuối kỳ chứ không phải tiền miễn phí. Duy trì thói quen này giúp bạn kiểm soát chi tiêu rất tốt, không còn cảnh cuối tháng giật mình vì hóa đơn vượt xa dự tính.

2. Trả hết dư nợ hàng tháng, không trả dư nợ tối thiểu

Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất là “trả dư nợ tối thiểu cũng được, miễn là không lo nợ xấu”. Điều này đúng trên phương diện chỉ cần trả dư nợ tối thiểu thì hồ sơ tín dụng vẫn đẹp, nhưng xét trên phương diện tối ưu chi tiêu và tối ưu tài dòng tiền, thì lại sai hoàn toàn.

Khi chỉ trả dư nợ tối thiểu, toàn bộ phần nợ còn lại sẽ bị tính lãi suất rất cao. Lãi chồng lãi khiến số tiền phải trả ngày càng lớn, và bạn bị mắc vào vòng xoáy nợ nần mà không nhận ra. Thế nên, hãy trả toàn bộ dư nợ mỗi tháng thay vì trả dư nợ tối thiểu. Đây mới là “luật chơi” thực sự của thẻ tín dụng: Dùng thoải mái nhưng phải có kỷ luật trả đúng - trả đủ.

3. Khéo dùng thì tiết kiệm, không thì vỡ nợ

Thẻ tín dụng bản chất là công cụ tài chính, vậy nên nó có sức mạnh hai chiều. Người biết dùng sẽ khai thác được vô số lợi ích: trả góp 0%, ưu đãi ăn uống - mua sắm, hoàn tiền, miễn lãi tối đa 45-55 ngày. Nhưng người thiếu kỷ luật sẽ dễ rơi vào bẫy mua sắm, chi quá đà và tích lũy nợ xấu.

Ảnh minh họa

Nhiều người nghĩ thẻ tín dụng là “vũ khí chi tiêu”, nhưng thực ra nó chỉ hiệu quả khi bạn nắm rõ giới hạn của bản thân, biết mình có khả năng trả bao nhiêu và không tiêu vượt ngưỡng. Còn nếu dùng theo cảm tính, không kiểm soát, thì chính thẻ tín dụng sẽ trở thành nguyên nhân gây áp lực tài chính, đẩy bạn vào nguy cơ vỡ nợ lúc nào không hay.

4. Không phải cứ dùng thẻ tín dụng là được hoàn tiền

Nhiều người mở thẻ tín dụng vì tin rằng càng chi tiêu nhiều thì càng được hoàn tiền. Nhưng thực tế chương trình hoàn tiền luôn đi kèm điều kiện: giới hạn số tiền hoàn, danh mục chi tiêu được áp dụng, mức chi tối thiểu hoặc thậm chí quy định từng kỳ sao kê. Không phải giao dịch nào cũng được hưởng ưu đãi, và đôi khi bạn tiêu nhiều nhưng số tiền hoàn lại chẳng được bao nhiêu.

Vì vậy, thay vì chạy theo quảng cáo “hoàn tiền”, hãy hiểu rõ chính sách của thẻ mình dùng và xem thử liệu lợi ích đó có phù hợp với nhu cầu thật sự hay không. Dùng thẻ vì ưu đãi là tốt, nhưng chỉ khi ưu đãi đó hợp lý và không khiến bạn tiêu nhiều hơn mức cần thiết.