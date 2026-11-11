4 thứ nên kiểm tra trước khi mua vàng

Trước khi thanh toán hãy kiểm tra 4 điều dưới đây để biết rõ mình đang mua gì.

1. Loại vàng và hàm lượng vàng

Vàng nhẫn trơn 9999, vàng miếng và vàng trang sức có đặc điểm và cách tính giá khác nhau. Vì vậy trước khi mua cần xác định rõ sản phẩm thuộc loại nào và hàm lượng vàng bao nhiêu.

Nếu mua vàng để tích lũy thì nên đặc biệt chú ý đến thông tin tuổi vàng. Với vàng trang sức cần hỏi thêm về tiền công chế tác bởi đây là khoản có thể không được tính lại đầy đủ khi bán.

Đừng chỉ nghe giới thiệu chung chung là vàng ta hay vàng 24K. Hãy yêu cầu cửa hàng xác nhận thông tin cụ thể trên sản phẩm.

2. Tổng số tiền thực tế phải trả

Bảng giá vàng thường có hai mức mua vào và bán ra. Người đi mua cần quan tâm đến giá bán ra của cửa hàng.

Ngoài ra một số sản phẩm còn có tiền công hoặc phí chế tác. Vì vậy hãy hỏi nhân viên tổng số tiền cần thanh toán trước khi quyết định.

Chẳng hạn hai chiếc nhẫn có cùng trọng lượng nhưng khác kiểu dáng và tiền công thì số tiền bạn bỏ ra ban đầu cũng có thể khác nhau. Đừng chỉ nhìn giá vàng trên bảng rồi mặc định đó là số tiền cuối cùng.

Ảnh minh hoạ

3. Giá và điều kiện thu mua lại

Đây là chuyện nên hỏi ngay cả khi bạn chưa có ý định bán vàng trong thời gian gần.

Hãy hỏi cửa hàng có thu mua lại sản phẩm mình đang định mua không. Giá được tính theo bảng niêm yết hay có cách định giá riêng? Nếu mang vàng của thương hiệu khác đến bán thì sao? Sản phẩm bị trầy xước hoặc mất bao bì có ảnh hưởng đến giao dịch không?

Chính sách giữa các cửa hàng có thể khác nhau. Biết trước điều kiện thu mua sẽ giúp bạn hình dung rõ hơn về khả năng chuyển số vàng đang giữ thành tiền khi cần.

4. Hóa đơn và giấy tờ đi kèm

Sau khi thanh toán hãy kiểm tra hóa đơn có ghi đúng loại vàng, trọng lượng, hàm lượng và số tiền đã trả hay không.

Nếu cửa hàng có giấy đảm bảo hoặc phiếu mua hàng thì cũng nên giữ lại. Đây là những thông tin có thể cần đến khi bạn muốn bán lại hoặc đối chiếu sản phẩm.

Một mẹo nhỏ là chụp ảnh hóa đơn và lưu vào điện thoại. Nếu có thói quen mua vàng nhiều lần bạn nên ghi thêm ngày mua và số lượng để dễ theo dõi khoản tích lũy của mình.

Mua vàng cần nhìn cả lúc mua lẫn lúc bán. Chỉ cần kiểm tra kỹ loại vàng, số tiền phải trả, điều kiện thu mua và giấy tờ đi kèm là bạn đã nắm được những thông tin quan trọng nhất trước khi xuống tiền.