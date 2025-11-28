4 vị trí trong nồi cơm điện không vệ sinh, coi chừng ăn cơm có gián!

Lướt mạng xã hội, một bài đăng khiến nhiều người rùng mình: Một người dùng phát hiện gián ở dưới đáy nồi cơm điện lâu ngày chưa vệ sinh .

Nhiều người thừa nhận trước đây chỉ rửa lòng nồi, nghĩ vậy là đủ sạch… nhưng sự thật không hề đơn giản như vậy.

Nồi cơm điện tưởng tiện lợi, nhưng cấu tạo phức tạp, nhiều vị trí dễ bám bẩn . Nếu lâu ngày không vệ sinh, vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi. Thêm vào đó, cơ chế nấu hơi nước sẽ khiến các vết bẩn bám ở các vị trí khác theo giọt nước ngưng tụ rơi xuống, gây ô nhiễm thức ăn.

Vì vậy, ngoài lòng nồi , còn có 4 vị trí cực kỳ cần vệ sinh.

1. Lỗ thoát hơi

Lỗ thoát hơi thường dính nước cơm, nếu không vệ sinh kịp thời, có thể phát sinh Salmonella, E. coli, Staphylococcus aureus và nấm mốc Aflatoxin, nhóm 1 gây ung thư . Khi nấu lần sau, vi khuẩn có thể trôi ngược vào cơm, gây hại sức khỏe.

Với nấu ăn nhiều dầu mỡ, tình trạng càng phức tạp lỗ thoát hơi dễ tắc, nếu là nồi áp suất, còn có nguy cơ nổ nồi .

Cách vệ sinh: Nhiều nồi hiện nay thiết kế lỗ hơi có thể tháo rời. Khi rửa, tháo nắp và vòng cao su, rửa sạch, lau khô. Lưu ý, vòng cao su mềm, dễ hỏng, cần cẩn thận khi tháo.

2. Vòng cao su nắp nồi

Vòng cao su là “điểm chết” vệ sinh thường bị bỏ qua. Nước cơm hoặc nước thịt bám vào vòng cao su sẽ sinh vi khuẩn và nấm mốc. Nhiều người mở nắp ra còn thấy lớp chất dính màu đen – khi nắp được mở, giọt nước theo vòng cao su rơi xuống, ô nhiễm cơm.

Cách vệ sinh: Với vòng cao su tháo rời, lật hai mặt rửa sạch. Nếu không tháo được, dùng tăm bông thấm baking soda hoặc giấm trắng để làm sạch.

3. Khay chống tràn

Một số nồi có khay chứa nước chống tràn. Nếu không vệ sinh, khu vực này dễ mốc, thậm chí gián và côn trùng có thể chui vào .

Cách vệ sinh: Không bao giờ đợi khay đầy mới đổ nước đi! Vệ sinh thường xuyên để tránh mùi hôi và côn trùng.

4. Mâm nhiệt

Thức ăn rơi xuống mâm nhiệt, nước và cơm lâu ngày sẽ tạo mảng bẩn, mâm nhiệt bị xỉn màu, làm giảm hiệu quả nấu, cơm không chín, thậm chí gây chập điện hoặc hỏng nồi .

Cách vệ sinh: Dùng bàn chải mềm thấm baking soda hoặc dung dịch chuyên dụng, chải theo rãnh mâm nhiệt, lau khô bằng khăn mềm. Lưu ý: luôn ngắt điện, tuyệt đối không ngâm nước.

Một số lưu ý khi dùng nồi cơm điện

- Vệ sinh và lau khô trước khi đậy nắp: Nồi cơm giữ ẩm, nếu các bộ phận còn ẩm, vi khuẩn vẫn sinh sôi.

- Tắt chế độ giữ ấm và rút điện sau khi nấu: Tránh nguy cơ cơm chua và cháy nổ .

- Thay lòng nồi nếu lớp chống dính hư hại: Không dùng cọ sắt làm xước lớp chống dính, tránh chất độc lẫn vào thức ăn.

- Chọn nồi chất lượng: Nồi kém chất lượng dễ chập điện, phát mùi, gây nguy hiểm.

- Nồi áp suất không được bịt lỗ thoát hơi: Lỗ thoát hơi tắc có thể gây nổ nồi .

Nguồn và ảnh: QQ