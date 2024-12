400 triệu người sắp đổ về lễ hội hoành tráng nhất hành tinh

Theo Wikipedia , lễ hội Prayag Kumbh Mela 2025 hay Maha Kumbh 2025 sẽ được tổ chức tại nơi hợp lưu của sông Triveni Sangam, ngã ba sông Hằng, Yamuna và Saraswati ở Prayagraj (tiểu bang Uttar Pradesh) từ ngày 13/1 - 26/2/2025. Lần cuối cùng lễ hội diễn ra ở đây là vào năm 2013, thu hút 120 triệu người.

Lễ hội Kumbh Mela năm 2013 ở Prayagraj. Ảnh: Getty.

AP thông tin, việc lập kế hoạch cho số lượng lớn du khách hành hương như vậy là một thách thức lớn về mặt hậu cần. Tuy nhiên, giới chức tiểu bang Uttar Pradesh tự tin rằng họ có thể làm tốt. Họ cho biết đã có không ít kinh nghiệm khi tổ chức thành công một phiên bản nhỏ hơn của lễ hội mang tên Ardh Kumbh hay Half Kumbh vào năm 2019, đón gần 240 triệu du khách, trong đó có khoảng 50 triệu người tham gia nghi lễ tắm sông vào ngày đông người nhất.

Hiện tại, chính quyền tiểu bang Uttar Pradesh đã thành lập khu vực Maha Kumbh Mela ở Prayagraj thành một quận hành chính riêng biệt trong bốn tháng. Việc xây dựng khu Maha Kumbh Mela đang diễn ra gấp rút. Khu vực này được chia thành 25 thành phần và trải rộng trên 40 km2, tại đây sẽ có nhà ở, đường giao thông, điện nước, tháp truyền thông và 11 bệnh viện.

Một máy xúc đất đang làm việc trên bờ sông Hằng để chuẩn bị địa điểm cho lễ hội Kumbh Mela sắp tới. Ảnh: AP.

Hàng trăm công nhân cùng máy móc đang chen chúc trên bờ sông và làm việc suốt ngày đêm, để đặt ống thoát nước, xây dựng 30 cầu phao (tăng từ 22 cầu vào năm 2019). Công nhân cũng đang hối hả nén chặt cát nạo vét từ sông để mở rộng bờ dọc theo đoạn dài 12 km, nơi những người hành hương sẽ tụ tập để tắm.

India Time cho biết, có khoảng 20.000 công nhân chịu trách nhiệm xây dựng khu vực này và hơn 150.000 nhà vệ sinh tạm thời đang được lắp đặt.

Nhà vệ sinh di động được đặt trên bờ sông Hằng trước khi lắp đặt, để chuẩn bị cho lễ hội Kumbh Mela. Ảnh: AP.

Một số lều có sức chứa lên tới 25.000 người hành hương đang được dựng lên. Được biết, du khách sẽ nghỉ ngơi trong các lều này, tham gia vào các hoạt động tâm linh như yoga, thiền. Trong khi đó, nhiều tín đồ sẽ ở lại hơn một tháng, thực hành khổ hạnh, bố thí và tắm vào lúc mặt trời mọc mỗi ngày. Người Hindu tin rằng tắm mình trong dòng nước thiêng Kumbh Mela sẽ giúp thanh tẩy tội lỗi, gột rửa nghiệp chướng và đạt được sự giác ngộ.

Hơn 2.500 camera, trong đó một số được hỗ trợ bởi AI sẽ gửi thông tin về chuyển động và mật độ của đám đông đến bốn phòng điều khiển trung tâm, nơi các quan chức có thể nhanh chóng triển khai nhân sự để tránh tình trạng giẫm đạp lên nhau trong lễ hội.

Khoảng 50.000 nhân viên an ninh, tăng 50% so với năm 2019 - đang được đào tạo về cách đảm bảo an toàn cho lễ hội. “Mela có thể là lễ hội rất căng thẳng đối với nhân viên an ninh, vì vậy chúng tôi đang dạy họ cách quản lý đám đông và đào tạo các kỹ năng mềm để tương tác tốt hơn với những du khách hành hương”, Cảnh sát trưởng Rajesh Diwedi - người giám sát các hoạt động an ninh tại Maha Kumbh Mela - cho biết.

Công nhân xây dựng cầu phao bắc qua sông Hằng và khu vực dựng lều trại của lễ hội. Ảnh: AP.

UNESCO cho hay, Kumbh Mela (lễ hội của Bình đựng nước thiêng) là một trong những lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới, lễ hội diễn ra 4 năm/lần, luân phiên giữa bốn thành phố linh thiêng ở Ấn Độ là Allahabad, Haridwar, Ujjain và Nasik. Lễ hội được UNESCO xếp hạng là di sản văn hóa phi vật thể năm 2017.

Nhiều hãng thông tấn thế giới đánh giá, Kumbh Mela 2025 không chỉ là một trong những sự kiện văn hóa hoành tráng nhất hành tinh, mà còn là cơ hội để ngành du lịch Ấn Độ bùng nổ. Tuy nhiên, họ cũng không loại trừ khả năng lễ hội này sẽ góp phần gia tăng tình trạng ô nhiễm môi trường đang ở mức cực kì nguy hiểm của đất nước tỉ dân...