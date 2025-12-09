Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND TP. Huế về công tác cán bộ

09-12-2025 - 18:20 PM | Xã hội

Theo Quyết định của Chủ tịch UBND TP. Huế, ông Hoàng Việt Cường – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Điền, được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND TP. Huế.

Chiều 9/12, UBND TP. Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn chủ trì và trao quyết định bổ nhiệm.

Ông Hoàng Việt Cường (bìa phải) - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Điền, được bổ nhiệm﻿ giữ chức Chánh Văn phòng UBND TP. Huế.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Quang Huy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, đến công tác tại Thanh tra thành phố và bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra TP. Huế, thời hạn 5 năm (6/12/2025 – 5/12/2030).

Theo Quyết định 3739/QĐ-UBND ngày 8/12/2025 của Chủ tịch UBND TP. Huế, ông Hoàng Việt Cường - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Điền, được tiếp nhận về công tác tại Văn phòng UBND TP. Huế và bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND thành phố, thời hạn 5 năm (10/12/2025 – 9/12/2030).

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn chúc mừng hai cán bộ được bổ nhiệm và đề nghị mỗi đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, giữ vững tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu lực quản lý và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Đại diện các cán bộ được bổ nhiệm, tân Chánh Văn phòng UBND TP. Huế Hoàng Việt Cường bày tỏ cảm ơn và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy ngày càng vững mạnh , đáp ứng yêu cầu của đô thị di sản trong giai đoạn mới.

Theo Ngọc Văn

Tiền Phong

Từ Khóa:
công tác cán bộ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng tới tất cả người bán hàng trên cả nước

Thông báo quan trọng tới tất cả người bán hàng trên cả nước Nổi bật

Những khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế, tất cả người dân cần nắm rõ

Những khoản tiền chuyển vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế, tất cả người dân cần nắm rõ Nổi bật

Bắt tạm giam Mai Quang Anh sinh năm 2007

Bắt tạm giam Mai Quang Anh sinh năm 2007

17:42 , 09/12/2025
Từ 1/7/2026, những người làm công việc này có thể được hỗ trợ 100% lương

Từ 1/7/2026, những người làm công việc này có thể được hỗ trợ 100% lương

17:16 , 09/12/2025
Giao thông 'tê liệt' tại nhiều tuyến phố giao cắt với công trường đường Vành đai 2,5

Giao thông 'tê liệt' tại nhiều tuyến phố giao cắt với công trường đường Vành đai 2,5

16:47 , 09/12/2025
Vụ tai nạn trên cao tốc khiến 4 người tử vong: Cô dâu, chú rể cùng gia đình đang trên đường về Ninh Bình

Vụ tai nạn trên cao tốc khiến 4 người tử vong: Cô dâu, chú rể cùng gia đình đang trên đường về Ninh Bình

15:43 , 09/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên