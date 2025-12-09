Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND TP. Huế về công tác cán bộ

Chiều 9/12, UBND TP. Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn chủ trì và trao quyết định bổ nhiệm.

Ông Hoàng Việt Cường (bìa phải) - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Điền, được bổ nhiệm﻿ giữ chức Chánh Văn phòng UBND TP. Huế.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Quang Huy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, đến công tác tại Thanh tra thành phố và bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra TP. Huế, thời hạn 5 năm (6/12/2025 – 5/12/2030).

Theo Quyết định 3739/QĐ-UBND ngày 8/12/2025 của Chủ tịch UBND TP. Huế, ông Hoàng Việt Cường - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Điền, được tiếp nhận về công tác tại Văn phòng UBND TP. Huế và bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng UBND thành phố, thời hạn 5 năm (10/12/2025 – 9/12/2030).

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn chúc mừng hai cán bộ được bổ nhiệm và đề nghị mỗi đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, giữ vững tinh thần trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu lực quản lý và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Đại diện các cán bộ được bổ nhiệm, tân Chánh Văn phòng UBND TP. Huế Hoàng Việt Cường bày tỏ cảm ơn và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức bộ máy ngày càng vững mạnh , đáp ứng yêu cầu của đô thị di sản trong giai đoạn mới.