42 giờ truy bắt tên cướp ngân hàng

Và, chỉ chưa đầy 2 ngày sau, đối tượng cướp tài sản tại ngân hàng đã bị bắt trước sự vui mừng của người dân. Hành trình theo dấu và bắt giữ đối tượng một lần nữa gây xôn xao dư luận bởi những tình tiết đặc biệt của vụ án này.

Dầm mưa truy bắt đối tượng

15h8 ngày 7-1, một nam thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, mặc áo khoác đen, quần dài màu đen, đi giày vải màu trắng xuống xe taxi vào Phòng giao dịch Đình Vũ Vietcombank Hải Phòng thuộc tòa nhà Đình Vũ Plaza (phường Đông Hải 2, quận Hải An) ngồi chờ. Đến 15h26, đối tượng đi ra quầy giao dịch cầm một vật màu đen dạng súng ngắn từ trong người ra đe dọa bảo vệ và nhân viên ngân hàng cướp đi số tiền khoảng 3,5 tỷ đồng cho vào ba lô màu đen…

Nam và những chiếc xe phân khối lớn, trong đó có chiếc xe mua được bằng tiền cướp ngân hàng





Sau khi cướp được tiền, đối tượng đi ra ngoài cửa tòa nhà dùng súng đe dọa anh N.T.H, chủ xe ôtô yêu cầu chở đi nhưng anh này từ chối. Đối tượng tiếp tục đe dọa anh P.V.H là bảo vệ ngân hàng lấy xe máy Honda Future bỏ chạy.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an TP Hải Phòng đã báo cáo Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và đề nghị Cục Cảnh sát hình sự, Viện Khoa học hình sự phối hợp, hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ các lực lượng Công an TP Hải Phòng tập trung làm rõ và truy bắt đối tượng.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập các dữ liệu điện tử, lời khai nhân chứng kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ để rà soát đối tượng, truy vết, hướng đến và rời khỏi hiện trường của đối tượng, các lực lượng đấu tranh đã xác định đối tượng nghi gây ra vụ án trên là Nguyễn Văn Nam, 24 tuổi, trú tại huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Nam



Sau khi xảy ra vụ việc, cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra Facebook được cho là của đối tượng cướp ngân hàng ở TP Hải Phòng.Đáng nói trước đó, mạng xã hội còn lan truyền đoạn clip một nam thanh niên từ Hải Phòng lên Hà Nội mua xe phân khối lớn. Người nhận xe đều trùng khớp từ quần áo đến vóc dáng của thanh niên cướp ngân hàng thời điểm bị bắt.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, trong quá trình phá án, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đã họp khẩn với lãnh đạo các đơn vị: Viện Khoa học hình sự, Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ đạo các mũi trinh sát tỏa đi Vĩnh Phúc, Thái Nguyên truy bắt nóng đối tượng có vũ khí, gây ra vụ cướp ở ngân hàng.

Chiếc xe máy phân khối lớn đối tượng mua bằng tiền cướp tại ngân hàng



Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự trực tiếp chỉ đạo vụ án; Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự lên đường cùng Phòng Trọng án, phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên xác minh, truy bắt nhanh đối tượng gây án. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị không quản ngại khó khăn, vất vả khi thời tiết trời mưa, lạnh, đi xuyên đêm để lần ra manh mối những nơi đối tượng có thể lẩn trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã phát hiện Nam đang có mặt tại địa bàn phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Khoảng 11h ngày 9-1, tại nhà nghỉ Bắc Sơn, thuộc khu vực phường Bắc Sơn, mũi trinh sát do Đại tá Mai Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; Đại tá Vũ Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng trực tiếp cùng các trinh sát của Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự thuộc Công an TP Hải Phòng, Cảnh sát hình sự và Công an cơ sở địa bàn thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên đột kích vào nhà nghỉ.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam tại cơ quan Công an



Phát hiện đối tượng trong phòng nghỉ tầng 3 khóa cửa phòng, có mang theo súng, mũi trinh sát do Đại tá Mai Hoàng, Đại úy Vũ Ngọc Trường (cán bộ Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự), Trung úy Nguyễn Tiến Đạt (Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng) và Trung úy Nguyễn Trung Sơn (Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên) đã dũng cảm tấn công, đột kích vào tầng 3 của Nhà nghỉ Bắc Sơn, đồng thời phá cửa phòng nơi đối tượng Nam đang lẩn trốn. Phát hiện có người xông vào, Nam rút súng chống trả nhưng các trinh sát hình sự đã nhanh chóng khống chế, tước vũ khí "nóng", bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nam an toàn vào lúc 11h30' cùng ngày.

Vậy là sau 42 giờ truy bắt, cơ quan Công an đã bắt giữ thành công đối tượng dùng súng cướp tài sản của ngân hàng. Điều khiến dư luận quan tâm đặc biệt hơn nữa chính là những hình ảnh đầy "thần thái" của kẻ gây án xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Nguyễn Văn Nam là tên cướp có một không hai khi cướp xong đi mua xe máy phân khối lớn, sẵn sàng chụp ảnh post lên mạng để thỏa niềm đam mê.

Tên cướp đam mê xe phân khối lớn

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Nam khai nhận, anh ta làm nghề xăm hình nghệ thuật nên di chuyển ở nhiều tỉnh, thành khu vực phía Bắc, tập trung là tỉnh Quảng Ninh và Vĩnh Phúc. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19, vì không có việc làm, không có tiền chi tiêu, Nam đã nảy sinh ý định mua súng và một số công cụ khác để cướp tiền tại ngân hàng.

Khoảng sáng 6-1, Nam nhờ người bạn tên H, điều khiển xe ô tô chở đi tỉnh Vĩnh Phúc thuê nhà trọ ở TP Vĩnh Yên. Sau đó, đối tượng để toàn bộ đồ đạc tại nhà trọ rồi cùng bạn trở về Hải Phòng. Đến khoảng 14h ngày 7-1, Nam tiếp tục nhờ bạn sử dụng xe ô tô trên chở từ nhà vào nội thành Hải Phòng. Xe ô tô đi đến khu vực sau BigC Hải Phòng – đường Lê Hồng Phong thì Nam xuống đi bộ, đón xe taxi để đi tiếp.

Hình ảnh Nguyễn Văn Nam bị camera ghi lại khi xông vào phòng giao dịch.



15h, Nam đến phòng giao dịch Đình Vũ Vietcombank Hải Phòng đi vào phía trong ngồi chờ, quan sát. Khoảng 10 phút sau, khi thấy lượng tiền đã nhiều và ít khách giao dịch, Nam đi đến quầy giao dịch, rút súng từ túi đeo trước ngực đe dọa nhân viên giao dịch, yêu cầu đưa tiền… Sau khi cướp được tiền và xe máy của bảo vệ, Nam điều khiển xe về hướng cầu Tân Vũ, Lạch Huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) đến điểm hẹn với người bạn tên H.

Để lại xe máy vừa cướp được, Nam đi xe ô tô của H về nhà khoảng 5 phút và yêu cầu H chở đi Vĩnh Phúc. Tại đây, Nam vào phòng ngủ tại nhà trọ đã thuê trước đó. Sáng hôm sau, đối tượng di chuyển về Hà Nội mua 1 xe mô tô phân khối lớn, trị giá 700 triệu đồng rồi quay lại nhà trọ tại Vĩnh Phúc lấy đồ đi về tỉnh Thái Nguyên để tránh sự truy bắt của cơ quan Công an.

Theo hồ sơ lý lịch của đối tượng, từ năm 2011, khi Nguyễn Văn Nam 13 tuổi đã phải đi trường giáo dưỡng 2 năm về hành vi trộm cắp tài sản. Nam đã mất bố, gia đình có 2 anh em, Nam là anh cả nhưng anh ta không ở nhà với mẹ và em mà thường xuyên di chuyển nhiều tỉnh, thành phố làm nghề tự do, xăm hình nghệ thuật.

Tiền và hung khí đối tượng sử dụng để cướp tại phòng giao dịch ngân hàng



Thi thoảng trở về Nam rất ít khi có mặt ở địa phương nhưng mỗi lần trở về, đối tượng cũng kín tiếng. Trái lại, trên trang facebook cá nhân, Nam thường xuyên cập nhật hình ảnh với phong cách riêng kiểu "công tử" có tiền, chia sẻ những hình ảnh ăn chơi, nói đạo lý như: "Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn"; "Ai rồi cũng sẽ khác. Chỉ là sớm hay muộn".

Do đã chuẩn bị trước kế hoạch cướp ngân hàng, nên trên tài khoản Facebook của Nam đã ẩn hầu hết các bài đăng, khóa bình luận. Tuy nhiên, vẫn còn một số bức ảnh thể hiện niềm đam mê với xe phân khối lớn. Theo cán bộ điều tra, sau hơn 2 ngày bị bắt giữ, đối tượng Nam càng trở nên khép kín, ít nói hơn, đúng với tính cách ngoài đời.

Hiện Công an TP Hải Phòng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Nam, củng cố hồ sơ khởi tố đối tượng về hành vi "Cướp tài sản".