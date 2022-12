5 cách biến tấu với LG WashTower™ cho phòng giặt hơn cả đẹp

"Chơi đùa" với màu sắc



Đây là cơ hội cho ai muốn "đón đầu" xu hướng trang trí nội thất hiện đại vì LG WashTower™ mang sắc kem phối xanh rêu - 2 gam màu tinh tế điển hình của phong cách Bắc Âu. Màu kem là một gam màu trung tính, thể hiện cho sự thanh lịch, trầm lắng và rất phù hợp với những không gian cần sự chỉn chu. Màu xanh rêu vừa tươi trẻ, khác biệt mà cũng đậm tính cổ điển. Sự kết hợp này mang lại một tinh thần kín đáo, ấm áp mà không kém phần phá cách, nổi bật. Bạn có thể tha hồ tô điểm cho ngôi nhà bằng LG WashTower™ - mảnh ghép của mọi không gian sang trọng để tạo nên hiệu ứng thị giác nịnh mắt, để mỗi lần giặt giũ là mỗi lần tận hưởng phong cách sống thảnh thơi.

LG WashTower™ là "điểm nhấn" màu sắc cho mọi không gian

"Người chơi" hệ tối giản

Nếu bạn thuộc gu "đơn giản nhưng đầy đủ" thì một phòng giặt theo phong cách tối giản sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Không cần nhiều kệ tủ hay nhiều giỏ chứa đồ, toàn bộ không gian được hướng đến sự cô đọng, thoáng đãng với trung tâm là chiếc tháp giặt - sấy LG WashTower™. Bằng cách chỉ giữ lại những đường nét cần thiết, những vật dụng thiết yếu cho căn phòng, việc bày trí theo phong cách tối giản giúp không gian gọn gàng, ngăn nắp hơn. Các đồ dùng như một chiếc giỏ đan mây nhỏ hay một chiếc ghế bành với đường nét mềm mại sẽ vừa đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết, vừa mang tính thẩm mỹ cao. Hơn nữa, LG WashTower™ chính là một "mảnh ghép" hoàn hảo cho căn phòng này khi được tích hợp đầy đủ công năng trong một kích thước nhỏ gọn, đẹp mắt. Bạn cứ tự do theo đuổi lý tưởng "less is more" khi chiếc máy này bao trọn công đoạn giặt - sấy mà không cần dùng thêm vật dụng gì cả.

Tích hợp tiện lợi, tối ưu không gian

Ở những ngôi nhà, căn hộ studio có diện tích nhỏ, việc kết hợp góc giặt sấy cùng các không gian khác chính là phương án tối ưu. Đó có thể là tận dụng một góc phòng tắm hay sắp xếp gọn gàng ở ban công. Vừa hay, LG WashTower™ sở hữu thiết kế bên ngoài nhỏ gọn, bên trong lại bao trọn công năng với công nghệ Smart Pairing™ tự động thiết lập chu trình tối ưu cùng bộ điều khiển trung tâm tích hợp cho cả giặt và sấy, đem lại sự tiện lợi cho không gian nhỏ.

Không gian giặt giũ tinh gọn trong phòng tắm, ban công

"Ngũ hành" cân bằng

Là một phiên bản "phong thuỷ" hơn của phương án tích hợp không gian, sự kết hợp góc giặt - sấy cùng gian bếp cũng được nhiều người ưa chuộng. Nhận định "không nên đặt máy giặt ở gần bếp vì thủy hỏa xung khắc" vốn là không chính xác, ngược lại, nhà bếp là nơi Hỏa khí vượng, có Thủy từ LG WashTower™ nữa thì lại càng cân bằng ngũ hành. Một mẹo nhỏ bạn có thể áp dụng vào căn bếp này là sử dụng bàn nhỏ hình tròn, ngoài việc ngồi được nhiều người hơn, nó có thể tạo ra sự khác biệt về hình khối tạo cảm giác đa dạng, thoáng đãng và thú vị.

Nhà bếp cũng có thể tích hợp góc giặt giũ

Hòa mình cùng thiên nhiên

Những ai thích không khí lưu thông thoáng đãng, ánh sáng tự nhiên chắc chắn sẽ mê một không gian giặt giũ mở. Màu xanh từ LG WashTower ™ tràn đầy sức sống nhưng cũng làm dịu tâm hồn, kết hợp cùng nhiều cây xanh sẽ mang lại cảm giác mộc mạc và dễ chịu nhất. Ở giữa chốn thành thị cùng mật độ bê tông hóa đã quá cao, việc dùng màu xanh lá trong thiết kế nội thất với LG WashTower ™ sẽ giúp bạn như được hòa mình với tự nhiên. Thông qua việc giặt giũ ở một không gian mở, những áp lực trong cuộc sống bộn bề cũng được nhẹ nhàng rũ bỏ.

Phòng giặt mở ra không gian xanh

LG WashTower™ vừa ra mắt trên thị trường Việt Nam và nhanh chóng trở thành một trong những sự lựa chọn thú vị cho người dùng dịp cuối năm nhờ vào các ưu điểm vượt trội: Smart Pairing™ xác định chu trình giặt-sấy tối ưu, bộ điều khiển trung tâm giúp dễ dàng thao tác,.. ngoài ra còn sở hữu thiết kế đẹp mắt, phù hợp để làm điểm nhấn nội thất cho ngôi nhà hiện đại.

