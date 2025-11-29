Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 dấu hiệu nhà vượng khí, vào ở là giàu, gia chủ khỏe mạnh

29-11-2025 - 14:58 PM | Sống

Nhà có 5 dấu hiệu này báo hiệu vận khí tốt, gia chủ gặp nhiều may mắn

Một ngôi nhà có phong thủy tốt không hẳn là chuyện huyền bí hay khái niệm quá xa vời. Thực tế, dấu hiệu của cát khí thường hiện hữu ngay trong những chi tiết rất đời thường, chỉ cần để ý quan sát là có thể nhận ra được.

1. Cửa chính vững vàng, không bạc màu

Cửa chính được ví như "miệng" của căn nhà - nơi đón khí tốt và tài lộc. Vì vậy, một cánh cửa dù sử dụng lâu năm nhưng vẫn chắc chắn, bản lề êm, sơn không bong tróc, màu sắc tươi sáng chính là dấu hiệu phong thủy cát lợi. Điều này cho thấy dòng khí đang lưu thông ổn định, tài vận được giữ lại trong nhà thay vì thất thoát. Ngược lại, cửa cong vênh, sơn loang lổ hay kêu cót két mỗi khi mở là dấu hiệu cần sửa chữa ngay. Cửa chính hư hỏng lâu ngày dễ kéo theo tiền bạc hao hụt, công việc trục trặc, gia chủ làm bao nhiêu cũng khó giữ.

5 dấu hiệu nhà vượng khí, vào ở là giàu, gia chủ khỏe mạnh- Ảnh 1.

2. Chim én làm tổ, dơi bay vào nhà

Nếu mái hiên xuất hiện tổ én, dơi lựa chỗ đậu rồi bay đi hoặc những loài chim lành thường xuyên ghé thăm - đó đều là dấu hiệu cực kỳ may mắn. Dân gian tin rằng những loài này chỉ bén duyên nơi có trường khí sạch sẽ, an hòa, dương khí mạnh. Nhà được chim chọn thường là nhà vượng khí, gia chủ dễ gặp quý nhân, sức khỏe ổn định, cuộc sống ít sóng gió.

5 dấu hiệu nhà vượng khí, vào ở là giàu, gia chủ khỏe mạnh- Ảnh 2.

3. Cây cối xanh tốt, sống lâu năm

Sân nhà, giếng trời hay ban công nếu trồng cây mà luôn xanh mướt, ra lá đúng mùa, ít sâu bệnh tức là đất đang "thở" khỏe, sinh khí lớn. Những cây sống lâu năm như tùng, trúc, mai, đa… nếu vẫn tươi tốt, thân vững, lá rậm là dấu hiệu thịnh vượng, tượng trưng cho sự bền vững của gia đình. Ngược lại, cây liên tục vàng lá, thối rễ hoặc chết bất thường dù được chăm kỹ thì nên xem lại hướng nhà, ánh sáng hoặc bố cục phong thủy tổng thể.

5 dấu hiệu nhà vượng khí, vào ở là giàu, gia chủ khỏe mạnh- Ảnh 3.

4. Không gian sáng sủa, thoáng đãng

Nhà đón được ánh sáng tự nhiên, gió lùa nhẹ và không bị bí khí là ngôi nhà có dương khí mạnh. Người sống trong không gian như vậy thường tinh thần minh mẫn, sức khỏe tốt, tài vận thông thuận, cuộc sống nhiều năng lượng. Ngược lại, nhà quá tối, ẩm thấp, mở cửa ra vẫn thấy u ám sẽ khiến năng lượng trì trệ, tâm trạng nặng nề, thậm chí dễ sinh bệnh và giảm tài khí.

5. Người trong nhà hòa thuận, ngủ ngon, ít bệnh vặt

Phong thủy tốt không chỉ thể hiện ở vật chất mà còn ở cảm giác của chính những người sống trong đó. Nếu các thành viên ít cãi vã, trẻ nhỏ ngủ sâu, người lớn không hay mất ngủ, đau đầu hay mắc bệnh vặt thì chứng tỏ dòng khí trong nhà đang lưu chuyển an hòa. Một ngôi nhà hợp phong thủy luôn mang lại cảm giác dễ chịu: bước vào thấy nhẹ người, ở lâu thấy an tâm, làm việc tập trung và gia đình dễ hòa thuận. Đây mới chính là biểu hiện rõ ràng nhất của vượng khí.

Tổng hợp

Loài cây trồng trước nhà thì gia chủ lụi bại, rời ra sau lại hóa vượng khí

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đàn ông 55 tuổi gan nhiễm mỡ đi bơi 30 phút mỗi ngày, sau 6 tháng kết quả khiến bác sĩ bất ngờ

Người đàn ông 55 tuổi gan nhiễm mỡ đi bơi 30 phút mỗi ngày, sau 6 tháng kết quả khiến bác sĩ bất ngờ Nổi bật

Tiện ích mới, chưa từng có liên quan đến thẻ Căn cước của hàng triệu người dân

Tiện ích mới, chưa từng có liên quan đến thẻ Căn cước của hàng triệu người dân Nổi bật

Mẹ đưa con gái 32 tuổi ra đường tìm chồng, tặng kèm nhà, xe; nhiều người than: "Nhìn mặt xong… không dám cưới!"

Mẹ đưa con gái 32 tuổi ra đường tìm chồng, tặng kèm nhà, xe; nhiều người than: "Nhìn mặt xong… không dám cưới!"

14:40 , 29/11/2025
3 ngôn ngữ AI khuyên nên học trong năm 2026, không phải tiếng Anh

3 ngôn ngữ AI khuyên nên học trong năm 2026, không phải tiếng Anh

14:29 , 29/11/2025
Đau đầu lo thưởng Tết cho giúp việc từ giờ

Đau đầu lo thưởng Tết cho giúp việc từ giờ

14:12 , 29/11/2025
Tin nhắn khiến hàng ngàn phụ huynh TP.HCM háo hức nhất lúc này: Nếu bạn chưa nhận được, cứ từ từ, đừng lo!

Tin nhắn khiến hàng ngàn phụ huynh TP.HCM háo hức nhất lúc này: Nếu bạn chưa nhận được, cứ từ từ, đừng lo!

13:50 , 29/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên