Trong môi trường làm việc số, tin nhắn là công cụ giao tiếp nhanh chóng. Tuy nhiên, người bận rộn giả tạo thường biến tin nhắn thành công cụ để kiểm soát nhận thức của người khác. Họ sử dụng các ứng dụng nhắn tin như Zalo hoặc Messenger không phải để truyền đạt thông tin hiệu quả, mà để ám chỉ rằng họ đang quá tải và thời gian của họ là quý báu nhất.

Dưới đây là 5 kiểu tin nhắn Zalo người bận rộn giả tạo thường gửi để ngụy tạo sự quan trọng:

1. Tin nhắn phản hồi muộn kèm lời xin lỗi quá chi tiết

Họ cố tình trả lời tin nhắn sau một khoảng thời gian dài, sau đó gửi một tin nhắn dài hơn để biện minh cho sự chậm trễ. Ví dụ: "Xin lỗi nhé, tôi đang ở trong cuộc họp với đối tác VIP, vừa xong 3 cuộc gọi liên tiếp với bên Marketing. Vừa kịp thở một chút đây". Mục đích không phải là xin lỗi chân thành, mà là để khoe khoang về lịch trình bắt buộc và sự bận rộn khủng khiếp của họ, ngụ ý rằng bạn may mắn vì được họ dành thời gian.

2. Tin nhắn chỉ chứa từ viết tắt hoặc cụm từ tối giản hóa

Khi nhận một tin nhắn cần câu trả lời chi tiết, họ thường phản hồi bằng những từ viết tắt tối đa, ví dụ: "OK"/ "K"/ "Done" hoặc chỉ trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc. Khi bị hỏi lại về chi tiết, họ trả lời: "Đã bảo là OK rồi, không có thời gian gõ dài dòng đâu". Hành vi này nhằm tạo cảm giác rằng họ đang phải làm nhiều việc cùng lúc, và thời gian để gõ đủ chữ là một sự xa xỉ mà họ không thể chi trả.

Ảnh minh họa

3. Tin nhắn yêu cầu tóm tắt bằng giọng điệu áp lực

Khi nhận được một chuỗi tin nhắn hoặc tài liệu cần xem xét, họ sẽ gửi tin nhắn kiểu: "Tóm tắt hết lại đi, tôi chỉ có 2 phút để đọc" hoặc "Gửi bản highlight thôi". Hành vi này thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với công sức chuẩn bị của người khác và ép buộc người gửi phải làm thay công việc xử lý thông tin. Họ sử dụng "sự bận rộn" của mình để áp đặt trách nhiệm và kiểm soát luồng thông tin.

4. Tin nhắn được gửi vào những thời điểm bất thường

Họ thích gửi tin nhắn công việc vào lúc sáng sớm, đêm khuya, ví dụ: 1-2 giờ sáng hoặc cuối tuần. Sau đó, họ sẽ mong đợi hoặc yêu cầu người khác phải trả lời ngay lập tức. Mục đích là để phô trương sự hy sinh và cường điệu hóa rằng họ đang phải làm việc không ngừng nghỉ, khiến người khác cảm thấy rằng họ cũng cần phải làm việc chăm chỉ hoặc phải ở trạng thái sẵn sàng như họ.

5. Tin nhắn liên tục nhấn mạnh về mức độ cấp bách của mọi việc

Họ sử dụng những cụm từ như "CỰC KỲ KHẨN CẤP", "LÀM NGAY" hoặc "SẼ KHÔNG KỊP", ngay cả đối với những việc không thực sự quan trọng. Thói quen này nhằm tạo ra một áp lực giả tạo và một không khí kịch tính xung quanh công việc của mình. Bằng cách làm cho mọi thứ có vẻ cấp bách, họ tạo ra hình ảnh mình là người không thể thiếu, luôn trong tình trạng chữa cháy, từ đó nâng cao tầm quan trọng.