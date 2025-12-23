5 loại cá vào “mùa vàng”: Thịt chắc, ít tanh, ngon nhất chợ

Tháng 12, khi thời tiết chuyển hẳn sang mùa đông, cũng là lúc chợ cá bước vào giai đoạn ngon nhất trong năm. Nhiệt độ nước thấp hơn, cá ăn ít nhưng tích mỡ đều, thịt săn chắc, ít bở và đặc biệt là giảm hẳn mùi tanh so với mùa nóng. Với người hay đi chợ, chỉ cần chọn đúng cá đang vào “mùa vàng”, chất lượng bữa cơm có thể khác hẳn mà không cần mua loại quá đắt tiền. Dưới đây là 5 loại cá được tiểu thương và người nội trợ lâu năm đánh giá là ngon nhất chợ vào mùa đông, đặc biệt từ tháng 11 đến hết tháng 1.

1. Cá thu

Mùa đông chính là thời điểm cá thu đạt độ ngon cao nhất trong năm. Cá thu đánh bắt thời gian này thường béo vừa, thịt dày, thớ cá săn chắc, khi cắt ra có màu hồng nhạt tự nhiên, không nhão. Điểm dễ nhận thấy là cá thu mùa lạnh ít tanh hơn hẳn mùa hè. Dù kho, rán hay nướng, cá vẫn giữ được mùi thơm đặc trưng, không bị ám mùi dầu. Đây cũng là lý do cá thu đông thường đắt hơn nhưng rất “đáng tiền”, đặc biệt để kho mặn hoặc kho cà chua.

2. Cá nục

Cá nục được xem là “cá quốc dân” của mùa đông. Từ cuối thu sang đông, cá nục béo đều, da bóng, thân cá chắc tay, khi ấn vào không bị lõm. Thịt cá nục thời điểm này ngọt rõ, ít bở, rất hợp kho nghệ, kho tiêu hoặc làm nục hấp cuốn bánh tráng. Người bán cá lâu năm thường nói vui: cá nục mùa đông mà kho lên thì “ăn trôi cơm hơn cả cá đắt tiền”. Quan trọng là chọn con còn mắt trong, mang đỏ tươi và thân không bị trầy xước nhiều.

3. Cá trích

Cá trích vào mùa từ khoảng tháng 11 đến đầu năm sau. Đây là lúc cá tích mỡ để chống lạnh nên thịt béo nhẹ, thơm và mềm nhưng không hề ngấy. Cá trích mùa đông rất hợp để làm gỏi, kho tiêu hoặc chiên giòn. So với mùa nóng, cá trích mùa đông ít mùi tanh hơn, xương mềm, thịt bám chắc vào xương. Khi đi chợ, nên chọn cá trích thân thon, bụng không phình to, da ánh bạc đều, không xỉn màu.

4. Cá bớp

Mùa đông cũng là thời điểm cá bớp đạt chất lượng thịt tốt nhất. Cá bớp thời gian này thịt dày, dai nhẹ, không bở và rất ít mùi tanh. Đặc biệt, phần da cá bớp mùa lạnh giòn hơn, kho hoặc nấu canh chua đều ngon. Cá bớp thường được bán theo khúc, người mua nên chú ý miếng cá có thớ thịt rõ, mặt cắt khô ráo, không rỉ nước. Cá bớp đông thích hợp cho các món nấu cầu kỳ, đãi khách hoặc bữa cơm cuối tuần.

5. Cá chép

Với cá nước ngọt, cá chép là loại bước vào “mùa vàng” rõ nhất khi trời lạnh. Cá chép mùa đông ít mỡ thừa, thịt chắc, không tanh nồng như mùa hè. Đây là lý do nhiều gia đình chỉ nấu canh cá chép hoặc kho riềng khi trời trở lạnh. Cá chép đông thường khỏe, vảy bám chắc, thân dày. Khi làm sạch và khử tanh đúng cách, cá cho vị ngọt tự nhiên, nước canh trong và thơm hơn hẳn.

Đi chợ mùa đông, nhớ một nguyên tắc nhỏ

Cá ngon nhất không phải cá to nhất, mà là cá đúng mùa. Mùa đông, cá ít bị stress nhiệt, quá trình phân hủy chậm hơn, nên chỉ cần mua cá còn tươi trong ngày là chất lượng đã hơn hẳn mùa nóng.

Nếu đi chợ sáng sớm, ưu tiên cá còn ánh da tự nhiên, mắt trong, thân săn. Tránh cá có mùi tanh gắt hoặc thịt mềm bất thường, kể cả giá rẻ.