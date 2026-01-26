5 loại nước là kẻ thù "không đội trời chung" của đột quỵ, bác sĩ khuyên nên uống thường xuyên

Đột quỵ hay tai biến mạch máu não có thể xảy ra quanh năm và là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, tàn tật. Đặc biệt, các chuyên gia cảnh báo thời tiết lạnh có thể khiến nguy cơ này tăng cao hơn. Nhiệt độ thấp làm mạch máu co lại, huyết áp dễ tăng và tuần hoàn kém ổn định. Với người có bệnh nền tim mạch, đây là yếu tố không nên chủ quan.

5 loại đồ uống giúp phòng ngừa đột quỵ

Bên cạnh việc giữ ấm và kiểm soát huyết áp, lựa chọn đồ uống hằng ngày cũng góp phần bảo vệ mạch máu và não bộ. Dưới đây là 5 loại đồ uống được mệnh danh như kẻ thù "không đội trời chung" của đột quỵ bạn nên dùng thường xuyên hơn:

1. Trà xanh

Trà xanh từ lâu đã được xem là thức uống có lợi cho sức khỏe. Theo Tiến sĩ Saurabh Sethi, chuyên gia y khoa người Ấn Độ đang làm việc tại Hoa Kỳ, trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là catechin. Các hợp chất này giúp giảm viêm và cải thiện lưu thông máu trong mạch.

Ảnh minh họa

Catechin còn được cho là có vai trò trong việc hạn chế hình thành cục máu đông. Đây là một trong những yếu tố trực tiếp gây đột quỵ thiếu máu não. Uống trà xanh thường xuyên cũng được ghi nhận là có lợi cho sức khỏe tim mạch tổng thể, nhất là khi duy trì thói quen lâu dài.

2. Nước ép lựu

Lựu được xem là một loại “siêu thực phẩm” nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, đặc biệt là polyphenol. Theo Tiến sĩ Mohit Khirbat thuộc Bệnh viện CK Birla, những chất này giúp cải thiện lưu lượng máu và hạn chế sự tích tụ mảng bám trong động mạch.

Mảng bám trong lòng mạch là một trong những nguyên nhân phổ biến gây tắc nghẽn mạch máu và dẫn đến đột quỵ. Vì vậy, nước ép lựu không đường có thể là lựa chọn có lợi cho những người muốn chăm sóc sức khỏe mạch máu lâu dài.

3. Sinh tố quả mọng

Các loại quả mọng như việt quất, dâu tây và mâm xôi là nguồn cung cấp flavonoid dồi dào. Theo Tiến sĩ Saurabh Sethi, flavonoid là nhóm chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Những hợp chất này giúp cải thiện chức năng mạch máu và giảm stress oxy hóa trong cơ thể. Nhờ đó, nguy cơ tổn thương thành mạch và hình thành cục máu đông có thể được hạn chế. Một ly sinh tố quả mọng mỗi ngày là lựa chọn đơn giản để hỗ trợ bảo vệ não và tim.

Ảnh minh họa

4. Nước ép củ dền

Củ dền không phải là lựa chọn quen thuộc của nhiều người nhưng lại được giới chuyên gia đánh giá cao. Theo chuyên gia dinh dưỡng người Hoa Kỳ Olivia Haas, củ dền giàu nitrat tự nhiên. Khi vào cơ thể, nitrat giúp thư giãn và mở rộng mạch máu.

Nhờ đó, lưu lượng máu được cải thiện và huyết áp có xu hướng ổn định hơn. Kiểm soát huyết áp hiệu quả là yếu tố then chốt trong phòng ngừa đột quỵ. Ngoài ra, nước ép củ dền còn mang lại lợi ích cho tim và não khi sử dụng điều độ.

5. Nước ép cam quýt

Cam và bưởi cung cấp lượng lớn vitamin C cùng nhiều flavonoid tự nhiên. Theo chuyên gia Sandeep MS, Cố vấn cao cấp về Tiêu hóa tại Bệnh viện Apollo Sheshadripuram Bangalore, các hợp chất này giúp hỗ trợ tuần hoàn máu khỏe mạnh và duy trì độ bền của thành mạch.

Ảnh minh họa

Uống nước ép cam quýt tươi không chỉ bổ sung vitamin mà còn góp phần giảm nguy cơ đột quỵ theo thời gian. Để hấp thu tốt hơn cả dưỡng chất và chất xơ, nên ưu tiên nước ép nguyên chất và tránh các loại có thêm đường.