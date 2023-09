5 loại nước là ‘thuốc bổ gan’ tự nhiên, giải độc gan, ngừa ung thư: Có sẵn ở Việt Nam, ai cũng có thể tận dụng

‏Gan là cơ quan quan trọng thực hiện nhiều chức năng thiết yếu như giải đoạ, tổng hợp protein, điều hòa lượng đường trong máu, lưu trữ vitamin và chất dinh dưỡng… Thế nhưng cơ quan này cũng rất dễ bị tổn thương, tích tụ nhiều chất độc hại khiến gan không đủ khả năng chuyển hoá, dẫn đến nguy cơ mắc các căn bệnh nguy hiểm như viêm gan, xơ gan, suy gan hay thậm chí là ung thư gan.‏



‏Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe gan. Trong đó nhiều loại nước có tác dụng giúp cải thiện men gan, tránh tích tụ chất béo, giảm viêm và giải độc gan.‏

Nước ép bưởi

Nước ép bưởi giàu vitamin C và chất chống oxy hoá, bảo vệ gan

‏Bưởi chứa chất chống oxy hoá bảo vệ gan một cách tự nhiên, giảm viêm và bảo vệ tế bào. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng những chất oxy hoá trong nước ép bưởi có thể làm giảm sự phát triển của bệnh xơ gan. Xơ gan là tình trạng các mô liên kết tích tụ quá mức trong gan, kết quả của tình trạng viêm mãn tính. ‏

‏Bên cạnh đó, nước ép bưởi chứa các hợp chất kích thích việc sản xuất và hoạt động của các enzym hỗ trợ trong giải độc gan, phục hồi chức năng cơ quan này. Loại nước này còn giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa sỏi thận và bảo vệ cơ thể khỏi một số loại ung thư như ung thư gan, ung thư dạ dày,...‏

Nước ép quả mọng (việt quất, mâm xôi,...)

‏Những loại quả mọng sẫm màu như việt quất, mâm xôi, nam việt quất có chứa chất chống oxy hóa polyphenol có thể bảo vệ gan, tăng khả năng chống oxy hoá ở cơ quan này. ‏

‏Quả việt quất rất giàu anthocyanin, chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và ngăn gan khỏi stress oxy hóa. Một số nghiên cứu cho thấy quả việt quất, cũng như quả nam việt quất có tác dụng chống lại tổn thương gan và giảm nguy cơ xơ hóa. Quả mọng cũng là loại đồ uống có tác dụng ngừa ung thư nhờ giàu chất chống oxy hoá, là trái cây yêu thích tại nhiều Vùng Xanh sống thọ bậc nhất thế giới.‏

Nước ép từ quả mọng giàu chất oxy hóa, chống nhiều loại ung thư và tốt cho gan

Trà xanh

‏Theo người phát ngôn Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng Mỹ, bác sĩ Melissa Prest, trà xanh được chứng minh có tác dụng cải thiện men gan, giải độc gan. Đặc biệt là những người uống 4 cốc trở lên mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư gan thấp hơn.‏

‏Mật độ cao của catechin trong trà xanh cũng cải thiện chức năng gan và giúp giải quyết vấn đề gan nhiễm mỡ ở những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Theo Healthline, bổ sung trà xanh trong 12 tuần có tác dụng giảm men gan đáng kể. Uống trà xanh hàng ngày còn giúp giảm cholesterol xấu, ngừa bệnh tim, ngừa ung thư nhờ chất chống oxy hóa mạnh mẽ EGCG.‏

Nước ép củ dền

‏Củ dền chứa nhiều chất chống oxy hoá và chất dinh dưỡng như folate (vitamin B9), mangan, kali, vitamin A và vitamin C. Chất betaine chống oxy hoá có khả năng ngăn ngừa, giảm lượng mỡ tích tụ trong gan, bảo vệ gan khỏi độc tố và tổn thương do các gốc tự do. Betaine còn tăng cường chức năng gan, cải thiện tình trạng mệt mỏi ở gan.‏

Uống nước ép củ dền thường xuyên giúp giải độc gan, giảm viêm và nguy cơ mắc các bệnh về gan

‏Nước ép củ cải dền là nguồn cung cấp chất xơ tốt, chứa nhiều khoáng chất tăng khả năng hấp thu sắt, cải thiện tình trạng thiếu máu. Loại nước này hỗ trợ giảm huyết áp, tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa cả ung thư nhờ các chất chống oxy hoá. ‏

Trà atiso

‏Trà atiso giàu dinh dưỡng có chứa vitamin, folate và các khoáng chất như phốt pho, kẽm, sắt có lợi cho gan, giúp thải độc, mát gan và thanh nhiệt. Thức uống này rất giàu giàu cynarin và các hợp chất khác giúp tăng cường quá trình giải độc của gan, bảo vệ chống lại stress oxy hóa và giảm nguy cơ tổn thương gan.‏

‏Hàm lượng chất oxy hoá cao trong trà atiso bảo vệ cơ thể khỏi tác động tiêu cực của các gốc tự do. Loại trà này còn giảm mức cholesterol, ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ.Những lợi ích sức khỏe khác của trà atiso có thể bao gồm hạ huyết áp, hỗ trợ giảm cân và quá trình tiêu hoá,...

Theo Healthline‏