5 loại rau chứa "cả ổ sâu ẩn", ăn sống tương đương nuốt hết ký sinh trùng vào bụng

17-08-2025 - 20:35 PM | Sống

5 loại rau chứa "cả ổ sâu ẩn", ăn sống tương đương nuốt hết ký sinh trùng vào bụng

Một số loại rau củ quen thuộc lại chính là “ổ chứa ký sinh trùng”, nếu ăn sống hoặc chế biến chưa chín kỹ có thể tiềm ẩn rủi ro lớn.

Nhắc đến ký sinh trùng, nhiều người thường liên tưởng đến những sinh vật ghê rợn, vừa hút dinh dưỡng vừa gây ra hàng loạt bệnh nguy hiểm. Trên thực tế, ký sinh trùng đã là mối đe dọa sinh tồn của loài người suốt hàng ngàn năm, và đến nay, vẫn có tới khoảng 2 tỷ người trên thế giới nhiễm ký sinh trùng mỗi năm, trong đó hàng trăm nghìn ca tử vong.

Mặc dù các quốc gia có điều kiện vệ sinh tốt, trong đó có Việt Nam, đã kiểm soát khá hiệu quả bệnh ký sinh trùng, nhưng nguy cơ lây nhiễm trong đời sống hằng ngày vẫn hiện hữu. Đặc biệt, một số loại rau củ quen thuộc lại chính là “ổ chứa ký sinh trùng”, nếu ăn sống hoặc chế biến chưa chín kỹ có thể tiềm ẩn rủi ro lớn.

Các chuyên gia chỉ ra 5 loại rau củ dễ nhiễm ký sinh trùng gồm:

- Củ mã thầy: mọc ở đầm lầy, ruộng nước, dễ nhiễm giun sán, vi khuẩn. Ăn sống nhiều dễ gây bệnh, đặc biệt hại cho người tỳ vị hư hàn.

5 loại rau chứa "cả ổ sâu ẩn", ăn sống tương đương nuốt hết ký sinh trùng vào bụng- Ảnh 1.

- Rau cần nước: sinh trưởng ở vùng ẩm ướt, dễ mang ký sinh trùng gan, nếu ăn sống có thể lây bệnh từ gia súc sang người.

- Củ niễng: giàu dưỡng chất nhưng là môi trường lý tưởng để ký sinh trùng bám vào và theo đường ăn uống xâm nhập cơ thể.

5 loại rau chứa "cả ổ sâu ẩn", ăn sống tương đương nuốt hết ký sinh trùng vào bụng- Ảnh 2.

- Củ ấu: vị ngọt bùi, nhiều người thích ăn sống như trái cây. Tuy nhiên, chúng dễ nhiễm giun sán, gây đau bụng, tiêu chảy, thiếu máu.

5 loại rau chứa "cả ổ sâu ẩn", ăn sống tương đương nuốt hết ký sinh trùng vào bụng- Ảnh 3.

- Ngó sen: mọc trong bùn ao hồ, có thể mang trứng sán máng, giun sán và nhiều loại ký sinh trùng khác. Nếu ăn sống, chúng bám vào ruột gây loét, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa.

Để phòng tránh, người dân cần rửa rau thật kỹ dưới vòi nước, ngâm muối loãng hoặc nước sạch nhiều lần, nấu chín trước khi ăn . Rau quả có nhiều khe rãnh, lông tơ cần được chà rửa cẩn thận; các loại củ rễ nên gọt bỏ vỏ trước khi chế biến.

Những người thích ăn rau sống, salad cần chọn loại rau thật tươi, sạch, ngâm kỹ rồi mới dùng. Cách an toàn nhất vẫn là ăn chín uống sôi , tránh nguy cơ “rước ký sinh trùng” vào cơ thể chỉ vì thói quen chủ quan khi ăn uống.

Nguồn và ảnh: QQ

