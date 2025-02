5 loại trái cây là kho vitamin C, cực giàu chất xơ: Ăn nhiều giúp da mướt mịn, lại tăng đề kháng phòng bệnh

Vitamin C là một chất dinh dưỡng thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể. Cụ thể, vitamin C thúc đẩy quá trình sản xuất các tế bào miễn dịch, đặc biệt là tế bào lympho T và bạch cầu trung tính. Đây là những tế bào có vai trò quan trọng trong việc chống lại nhiễm trùng và bệnh tật.

Vitamin C cũng giúp các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn bằng cách tăng cường khả năng di chuyển, nhận diện và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh. Ngoài ra, vitamin C còn là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ các tế bào miễn dịch khỏi tổn thương do các gốc tự do. Vitamin C cũng có tác dụng giảm viêm, giúp giảm các triệu chứng của bệnh tật và thúc đẩy quá trình phục hồi khi ốm.