5 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất 2025

Dù ra mắt hơn 2 tháng, thị trường di động đang chứng kiến những biến động sôi động ngay sau màn chào sân của iPhone 17 series, biến năm 2025 trở thành thời điểm vàng để người dùng sở hữu những chiếc iPhone cũ với mức giá vô cùng hấp dẫn.

Thay vì bỏ ra số tiền lớn cho thiết bị mới nhất, người mua hoàn toàn có thể trải nghiệm công nghệ đỉnh cao của Apple với chi phí tiết kiệm hơn nhiều. Các dòng máy từ iPhone 12 đến iPhone 16 vẫn là những lựa chọn sáng giá, cân bằng tốt giữa hiệu năng, camera và giá cả, miễn là bạn kiểm tra kỹ tình trạng máy và lựa chọn địa chỉ uy tín để đảm bảo chất lượng.

iPhone 16 series cũ

Vừa mới rời khỏi vị trí tâm điểm để trở thành "cựu flagship", iPhone 16 series cũ hiện là ứng cử viên hàng đầu cho những ai muốn trải nghiệm công nghệ gần như mới nhất với mức giá hợp lý. Máy sở hữu hiệu năng xử lý cực mạnh, ngôn ngữ thiết kế hiện đại cùng hệ thống camera tiên tiến. Mức giá cho dòng sản phẩm này đã hạ nhiệt đáng kể, dao động từ 16 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn đến khoảng 32 triệu đồng cho phiên bản Pro Max cao cấp nhất, mang lại giá trị sử dụng lâu dài trong nhiều năm tới.

iPhone 15 series cũ

Bước sang tuổi thứ 2, iPhone 15 series cũ đang dần khẳng định vị thế là dòng máy "quốc dân" ở phân khúc cận cao cấp. Với ngân sách từ 13 đến 26 triệu đồng, người dùng đã có thể sở hữu trọn vẹn các tính năng hiện đại như màn hình Dynamic Island, cổng sạc USB-C tiện dụng và sức mạnh từ chip A16 Bionic hoặc A17 Pro. Đặc biệt, cụm camera 48MP trên các dòng Pro vẫn cho chất lượng ảnh chụp xuất sắc, đáp ứng tốt nhu cầu sáng tạo nội dung chất lượng cao.

iPhone 14 series cũ

Nếu tìm kiếm sự cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng và túi tiền trong năm 2025, iPhone 14 series cũ là cái tên không thể bỏ qua. Các phiên bản Pro và Pro Max của dòng này vẫn giữ được sức hút lớn nhờ màn hình Dynamic Island và chất lượng camera vượt trội. Với mức giá dễ tiếp cận hơn bao giờ hết, chỉ từ 10,5 đến 19 triệu đồng, đây là thiết bị phù hợp cho đại đa số người dùng, đảm bảo xử lý mượt mà mọi tác vụ hàng ngày mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

iPhone 13 series cũ

Dù đã ra mắt từ năm 2021, iPhone 13 series cũ vẫn được ví như một "món hời" công nghệ nhờ sự bền bỉ đáng kinh ngạc của con chip A15 Bionic và khả năng hỗ trợ cập nhật iOS lâu dài. Điểm nhấn của dòng này nằm ở các phiên bản Pro và Pro Max với màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt. Trong tầm giá từ 9 đến 13,5 triệu đồng, khó có đối thủ nào vượt qua được sự ổn định, hiệu năng tốt và thiết kế không lỗi thời của dòng máy này.

iPhone 12 series cũ

Là thế hệ khởi đầu cho ngôn ngữ thiết kế cạnh phẳng và công nghệ 5G, iPhone 12 series cũ vẫn hoàn thành tốt vai trò của một chiếc smartphone cơ bản nhưng mạnh mẽ. Máy được trang bị màn hình OLED sắc nét cùng chip A14 Bionic hoạt động ổn định. Với giá bán hiện tại chỉ khoảng 6 đến 9 triệu đồng, đây là lựa chọn lý tưởng cho những người dùng có ngân sách vừa phải nhưng vẫn muốn sở hữu một thiết bị Apple bền bỉ.

Để chọn được một chiếc máy ưng ý giữa thị trường máy cũ đa dạng, người dùng cần lưu ý kỹ một số tiêu chí quan trọng. Yếu tố tiên quyết là tình trạng máy, hãy ưu tiên những thiết bị có ngoại hình đẹp, chưa qua sửa chữa và đặc biệt là dung lượng pin (Battery Health) còn từ 88% trở lên để đảm bảo hiệu suất tốt nhất. Về phần mềm, trong bối cảnh các phiên bản iOS mới ra mắt liên tục, nên ưu tiên các dòng máy từ iPhone 12 trở lên để được hỗ trợ cập nhật lâu dài, đảm bảo an ninh và tính tương thích.

Bên cạnh đó, nguồn gốc xuất xứ cũng là điều cần cân nhắc; hãy chọn máy quốc tế hoặc bản chính hãng (VN/A), hạn chế mua máy khóa mạng (lock) để tránh rủi ro về sóng và lỗi phần mềm. Cuối cùng, người mua nên so sánh giá ở nhiều nơi nhưng tránh tâm lý ham rẻ, luôn ưu tiên những hệ thống lớn, uy tín có chính sách bảo hành rõ ràng từ 6 đến 12 tháng để an tâm tuyệt đối trong quá trình sử dụng.