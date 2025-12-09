Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

5 mẫu xe gầm cao đáng mua nhất tầm giá 750 triệu

09-12-2025 - 13:34 PM | Thị trường

5 mẫu xe gầm cao đáng mua nhất tầm giá 750 triệu

Lựa chọn xe gầm cao cho gia đình tầm giá 750 triệu đồng đang trở nên đa dạng. Đây là 5 ứng cử viên sáng giá nhất, cân bằng giữa thực dụng, tiện nghi và chi phí sở hữu.

Nhu cầu sở hữu một chiếc xe gầm cao cho cả gia đình tại Việt Nam ngày càng tăng cao. Dưới đây là 5 mẫu xe tiêu biểu, đại diện cho các lựa chọn CUV 5 chỗ, CUV 7 chỗ và MPV đa dụng, đáp ứng hiệu quả các tiêu chí về gầm cao, rộng rãi, và vận hành ổn định trong tầm giá 750 triệu đồng.

Mazda CX-5 2.0 luxury (744 triệu đồng)

Phiên bản được cân nhắc trong tầm giá này là bản Luxury. Mẫu xe sở hữu vẻ ngoài mang ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng đã làm nên thương hiệu của hãng.

Trong tầm giá 750 triệu, đây là 5 mẫu xe gầm cao, không gian rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với các gia đình tại Việt Nam - Ảnh 1.

Mazda CX-5 đang là mẫu xe gầm cao bán chạy nhất trong phân khúc C-SUV tại Việt Nam.

CX-5 có kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.550 x 1.840 x 1.680 mm. Xe được trang bị động cơ xăng SkyActiv-G 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa đạt 154 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại 4.000 vòng/phút, sức mạnh này truyền tới bánh xe thông qua hộp số tự động 6 cấp.

Về hiệu quả sử dụng nhiên liệu (theo công bố), xe có mức tiêu hao kết hợp là 7,0 L/100km. Cụ thể, CX-5 có mức tiêu thụ trong đô thị là 8,8 L/100km và đường trường là 5,9 L/100km.

Toyota Innova Cross 2.0G (730 triệu đồng)

Mẫu MPV thế hệ mới của Toyota đã có sự lột xác đáng kể, chuyển sang sử dụng nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA. Chính vì vậy, xe có khả năng vận hành và độ ổn định vượt trội. Phiên bản 2.0G, vừa ra mắt với mức giá niêm yết khoảng 730 triệu đồng, là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình đông người.

Trong tầm giá 750 triệu, đây là 5 mẫu xe gầm cao, không gian rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với các gia đình tại Việt Nam - Ảnh 2.

Toyota mẫu xe gầm cao MPV 7 chỗ phù hợp với nhiều gia đình Việt.

Về mặt thông số, xe sở hữu kích thước tổng thể 4.755 x 1.845 x 1.790 mm. Xe trang bị động cơ xăng 2.0 lít hút khí tự nhiên, cho công suất 171 mã lực và mô-men xoắn 205 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT.

Đáng chú ý, mức tiêu hao nhiên liệu (theo công bố) trên đường hỗn hợp của xe là 6,2 L/100km, con số này ở điều kiện đô thị là 7,8 L/100km và ngoài đô thị là 5,2 L/100km, rất phù hợp với điều kiện kinh tế của nhiều gia đình tại Việt Nam.

Mitsubishi Destinator Premium (739 triệu đồng)

Đại diện cho xu hướng CUV 7 chỗ mới, Destinator nổi bật với thiết kế Dynamic Shield mạnh mẽ. Tuy nhiên, dù mang thân hình CUV 7 chỗ, xe vẫn có kích thước tổng thể khá gọn gàng là 4.580 x 1.910 x 1.795 mm.

Trong tầm giá 750 triệu, đây là 5 mẫu xe gầm cao, không gian rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với các gia đình tại Việt Nam - Ảnh 3.

Destinator là mẫu xe gầm cao mới ra mắt của nhà Mitsubishi tại Việt Nam.

Xe được trang bị động cơ xăng 1.5 lít tăng áp, cho công suất 163 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Một trong những ưu điểm lớn nhất của Destinator là khoảng sáng gầm xe ấn tượng, lên tới 214 mm.

Đồng thời, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (theo công bố) là 7,3 L/100km. Cụ thể hơn, xe tiêu thụ 8,9 L/100km trong đô thị và 6,3 L/100km trên đường trường.

Kia Carens 1.4T (735 triệu đồng)

Carens mang phong cách thiết kế hiện đại, trẻ trung, hướng đến đối tượng khách hàng gia đình yêu thích sự tiện nghi và công nghệ. Trong tầm giá 750 triệu đồng, người dùng có thể lựa chọn phiên bản 1.5G Premium.

Trong tầm giá 750 triệu, đây là 5 mẫu xe gầm cao, không gian rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với các gia đình tại Việt Nam - Ảnh 4.

Dù còn nhiều ý kiến về trái chiều về công suất đầu ra, không thể phủ nhận Carens là mẫu xe gầm cao 7 chỗ được trang bị nhiều option hàng đầu phân khúc.

Theo đó, xe có kích thước tổng thể 4.540 x 1.800 x 1.700 mm. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5 lít, đạt công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp với hộp số tự động vô cấp IVT.

Vì vậy, mẫu xe này đạt hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu tốt, với mức kết hợp là 6,5 L/100km, mức tiêu thụ trong đô thị là 7,9 L/100km và đường trường là 5,6 L/100km.

Honda BR-V L (705 triệu đồng)

Được định vị là mẫu MPV mang ADN bền bỉ và độ an toàn cao của Honda. Phiên bản L có giá niêm yết khoảng 705 triệu đồng, là lựa chọn an toàn và kinh tế.

Trong tầm giá 750 triệu, đây là 5 mẫu xe gầm cao, không gian rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với các gia đình tại Việt Nam - Ảnh 5.

Honda BR-V dù được định vị là một chiếc MPV nhưng lại mang kiểu dáng không khác gì so với những chiếc SUV đang bán trên thị trường.

Về mặt cấu tạo, xe có kích thước tổng thể 4.490 x 1.780 x 1.685 mm. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5 lít DOHC i-VTEC, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Ngoài ra, điểm nhấn lớn nhất của BR-V là việc trang bị gói công nghệ an toàn Honda Sensing. Cuối cùng, mức tiêu hao nhiên liệu (theo công bố) của mẫu xe này rất tiết kiệm, với mức kết hợp là 6,4 L/100km, chỉ số này ở đô thị là 8,1 L/100km và ngoài đô thị là 5,4 L/100km.

Đức Minh

