5 mẹo ăn cơm trắng của chuyên gia Nhật Bản giúp giảm cân hiệu quả

Một hạt gạo trắng nhỏ chứa các chất dinh dưỡng như sắt, canxi, kali, phốt pho và vitamin nhóm B. Đây là một loại thực phẩm tốt để duy trì sức khỏe. Hơn nữa, gạo trắng không chứa gluten, không dễ gây dị ứng, cơ thể dễ tiêu hóa và hấp thụ, rất thích hợp cho người ốm ăn.

Tuy nhiên, xưa nay gạo trắng thường bị "mang tiếng xấu" là gây tăng cân, béo phì. Thực tế, điều này chỉ xảy ra khi bạn không biết cách tiêu thụ nó một cách hợp lý. Thậm chí, khi biết áp dụng những mẹo ăn cơm trắng được chuyên gia chia sẻ thì nó còn có thể giúp bạn đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể, hỗ trợ giảm cân cực tốt.

Yukiyo Kashiwahara, tác giả cuốn sách "Cơm là thực phẩm giảm cân hiệu quả nhất thế giới" và là chuyên gia dinh dưỡng chuyên nghiệp người Nhật Bản cho biết, hầu hết mọi người đều nghĩ rằng ăn cơm sẽ dẫn đến béo phì, nhưng chỉ cần tỷ lệ giữa cơm và các loại thực phẩm khác cân đối theo tỷ lệ 4:6, cơm sẽ giúp đốt cháy nhiệt lượng trong cơ thể, từ đó mang lại hiệu quả giảm cân.

Ngoài ra, nếu muốn ăn cơm để giảm cân, bạn phải biết 5 bí quyết sau.

1. Khi nấu cơm nên trộn gạo với các loại ngũ cốc khác

Gạo với các loại ngũ cốc kết hợp có thể giúp tăng cường giảm cân trong thời gian ngắn. Chuyên gia Yukiyo Kashiwahara cho biết, khi cơ thể con người đốt cháy calo, nó cũng cần sự tham gia của các vitamin và khoáng chất, và gạo cùng nhiều loại hạt có thể giúp thực hiện vai trò này.

Ngoài ra, yến mạch cũng có thể được thêm vào cơm, bởi vì yến mạch rất giàu chất xơ, không những có thể ức chế sự gia tăng lượng đường trong máu mà còn dễ dàng tạo cảm giác no.

Ngũ cốc là chỉ các loại ngũ cốc và cây họ đậu như gạo japonica, đậu nhỏ, lúa mì, đậu tương và kê vàng, là nguồn cung cấp chính chất quan trọng cho cơ thể con người.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng gạo lứt, các loại ngũ cốc tuy có giá trị dinh dưỡng cao nhưng rất khó tiêu hóa, người dạ dày, đường ruột kém nếu ăn có thể làm bệnh nặng thêm, nên tránh.

2. Ăn kèm súp miso

Nếu nhiệt độ cơ bản của cơ thể quá thấp sẽ gây khó khăn cho việc giảm cân. Khi ăn cơm, súp miso là một món ăn kèm tuyệt vời, và bạn có thể thêm các loại rau bổ dưỡng theo sở thích của mình.

Chuyên gia Yukiyo Kashiwahara cho biết, miso là thực phẩm lên men, súp miso nóng có tác dụng làm ấm cơ thể, giúp cải thiện quá trình trao đổi chất của cơ thể.

3. Ăn cơm cuối cùng

Thứ tự bạn ăn cơm rất quan trọng và thứ tự lý tưởng là ăn rau (chất xơ), sau đó là cá thịt (protein) và cơm (carbohydrate) cuối cùng.

Điều này là do ăn cơm trước có thể khiến lượng đường trong máu tăng lên, một phần đường sẽ được tiêu thụ dưới dạng calo và phần dư thừa sẽ chuyển hóa thành chất béo và tích trữ trong cơ thể.

Ăn chất xơ trước sẽ ức chế sự gia tăng hàm lượng đường và mọi người sẽ dễ dàng giảm cân. Đối với người ăn kiêng, lượng cơm mỗi bữa khoảng 100 gam là đủ.

4. Dinh dưỡng phù hợp phải đầy đủ

Khi sử dụng cơm để giảm cân, việc đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng như thịt, cá, trứng, rau củ, đậu phụ là vô cùng quan trọng.

Trong số đó, cần lưu ý rằng một số loại thịt có quá nhiều chất béo, hoặc nước xốt trong món salad chứa quá nhiều chất béo, có thể không có lợi cho việc giảm cân.

5. Nhai chậm

Khi ăn cơm không nên ăn quá nhanh, nên cắn từng miếng nhỏ và nhai kỹ thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Mỗi bữa ăn ít nhất nên được thực hiện trong 20 phút, nhiều người thường xuyên bị đầy hơi, đau bụng đều có một vấn đề chung, đó là ăn quá nhanh. Mỗi lần ăn nên nhai trên 50 lần, như vậy nước bọt trong miệng sẽ tiết ra với số lượng lớn, thức ăn sẽ ở dạng "cháo" giúp tiêu hóa dễ dàng hơn.

Theo tờ Global Times Health Client, nhai kỹ, nhai chậm thực sự hữu ích cho việc giảm cân. Nhai thêm vài lần và kéo dài thời gian ăn có thể kích thích trung khu thần kinh cảm giác no và phản hồi tín hiệu ''Tôi no rồi'' lên não, do đó chúng ta sẽ cảm thấy no sớm hơn và ngừng ăn.

Đây cũng là một trong những bí quyết giảm cân, giữ dáng của nhiều người nổi tiếng trên khắp thế giới, thường gặp nhất là các sao Hoa Ngữ như Cúc Tịnh Y nhai một miếng bánh mì 32 lần, Thái Từ Khôn nhai bánh bao 97 lần hay Doãn Chính nhai một miếng bánh xèo 121 lần...

Nguồn và ảnh: Healthline, NDTV