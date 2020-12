5 người đã chết nhưng vẫn phát sinh chi phí bảo hiểm y tế đều đặn

Hôm nay (11/12), Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, đã có công văn khẩn yêu cầu các cơ sở y tế liên quan tiến hành xác minh thông tin 5 trường hợp đã tử vong nhưng vẫn phát sinh chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Các trường hợp này được Bảo hiểm xã hội Bình Dương phát hiện qua việc kiểm tra dữ liệu lưu trữ.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã nhận được thông báo từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương thông tin có 5 người đã chết từ tháng 2/2019 đến tháng 12/2020 nhưng vẫn phát sinh chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Các đơn vị liên quan gồm: Trạm y tế phường Tân Đông Hiệp - Trung tâm y tế thành phố Dĩ An, Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Năm Anh, Trạm y tế phường Bình An - Trung tâm y tế thành phố Dĩ An, Phòng khám đa khoa khu vực Phước Hòa - Trung tâm y tế huyện Phú Giáo.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội Bình Dương đề nghị Sở Y tế phối hợp, các cơ sở khám chữa bệnh kiểm tra quy trình tiếp nhận, xác định rõ nguyên nhân vì sao đối tượng đã xác nhận tử vong nhưng vẫn phát sinh chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, xử lý các cá nhân liên quan đến quy trình tiếp nhận và điều trị bệnh để dẫn đến các sinh sót phát sinh chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sau ngày tử vong.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương đề nghị các cơ sở y tế nhanh chóng xác minh và báo cáo trước ngày 15/12/2020./.

Sở Y tế tỉnh Bình Dương gửi công văn yêu cầu các đơn vị xác minh.