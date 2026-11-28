Tuy nhiên, thực tế cho thấy rất nhiều gia đình chỉ duy trì được vẻ đẹp của bể cá trong vài tuần đầu. Sau đó, nước bắt đầu chuyển màu đục ngầu, rêu xanh bám đầy mặt kính và những chú cá lần lượt chết đi dù gia chủ đã bỏ không ít công sức chăm sóc.

Nguyên nhân sâu xa thường bắt nguồn từ những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại đi ngược với quy luật tự nhiên của hệ sinh thái dưới nước. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến nhất mà người nuôi cá cảnh trong nhà thường mắc phải.

1. Thay toàn bộ nước trong bể cùng một lúc

Đây là lỗi kinh điển nhất của những người mới chơi cá cảnh. Khi thấy nước bể hơi đục hoặc có mùi tanh, nhiều người thường vớt hết cá ra ngoài, xả bỏ toàn bộ nước cũ, cọ rửa sạch bong từng viên sỏi, miếng bông lọc rồi đổ đầy nước máy mới vào.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Cách làm này vô tình tiêu diệt toàn bộ hệ vi sinh vật có lợi vốn đóng vai trò phân hủy chất thải của cá. Không còn vi sinh xử lý, môi trường nước mới sẽ nhanh chóng tích tụ khí độc amoniac khiến cá bị ngộ độc. Bên cạnh đó, việc thay đổi đột ngột nhiệt độ và độ pH của nước làm cá bị sốc môi trường nghiêm trọng. Thay vì thay 100% nước, bạn chỉ nên hút bỏ khoảng 20% đến 30% lượng nước cũ mỗi tuần, đồng thời dùng chính nước cũ đó để giặt nhẹ bông lọc nhằm bảo toàn hệ vi sinh.

2. Cho cá ăn quá nhiều và quá thường xuyên

Tâm lý yêu thích nhìn cá bơi lên đớp mồi khiến nhiều thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ, liên tục rắc thức ăn vào bể. Thực tế, cá cảnh có dạ dày rất nhỏ và có thể nhịn ăn vài ngày mà không gặp vấn đề gì, nhưng chúng rất dễ chết vì ăn quá no. Lượng thức ăn dư thừa không được tiêu thụ hết sẽ chìm xuống đáy bể, phân hủy thành chất hữu cơ gây đục nước, làm bùng phát vi khuẩn có hại và sinh ra khí độc làm cá ngạt thở.

Nguyên tắc vàng khi cho cá ăn là chỉ rắc một lượng vừa đủ để đàn cá ăn hết sạch trong vòng từ 2 đến 3 phút. Nếu sau thời gian này vẫn còn thức ăn trôi nổi, bạn cần dùng vợt vớt bỏ ngay lập tức.

3. Đặt bể cá ở nơi có ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp

Nhiều gia đình có thói quen đặt bể cá sát cửa sổ hoặc ngoài ban công với suy nghĩ cá cũng cần tắm nắng như cây cối. Tuy nhiên, ánh nắng trực tiếp từ mặt trời là kẻ thù lớn nhất đối với bể cá trong nhà. Tia nắng mạnh kết hợp với chất dinh dưỡng từ phân cá sẽ kích thích các loại tảo lam, rêu hại sinh sôi chóng mặt, khiến nước bể chuyển sang màu xanh rêu chỉ sau vài ngày.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Hơn nữa, ánh nắng chiếu thẳng làm nhiệt độ nước tăng cao vào ban ngày và giảm sâu vào ban đêm, gây biến động nhiệt khiến cá suy giảm sức đề kháng và dễ mắc bệnh nấm. Vị trí lý tưởng nhất để đặt bể cá là góc phòng thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và sử dụng đèn LED chuyên dụng bật từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày.

4. Dùng nước máy trực tiếp chưa qua xử lý clo

Nước máy sinh hoạt hằng ngày luôn được nhà máy nước châm thêm một lượng clo nhất định để khử trùng. Dù an toàn cho con người nhưng clo lại là chất kịch độc đối với cá cảnh vì nó làm tổn thương nghiêm trọng đến mang cá, khiến cá không thể hấp thụ oxy và chết ngạt rất nhanh.

Nhiều người vì vội vàng đã xả thẳng nước từ vòi vào bể mà không qua bước xử lý nào. Để đảm bảo an toàn, trước khi châm nước mới vào bể, bạn cần chứa nước máy vào xô hoặc chậu rộng, để hở nắp qua đêm ít nhất 24 giờ cho khí clo bay hơi hết, hoặc sử dụng các loại dung dịch khử clo chuyên dụng có bán sẵn tại các cửa hàng cá cảnh.

5. Nuôi quá nhiều cá so với thể tích bể

Khi đi mua cá, người nuôi thường bị thu hút bởi màu sắc sặc sỡ của nhiều loài khác nhau và có xu hướng mua thật nhiều để bể trông đông vui. Tuy nhiên, việc nhồi nhét quá nhiều cá vào một không gian chật hẹp sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt oxy hòa tan, lượng chất thải vượt quá khả năng xử lý của hệ thống lọc và tạo ra sự cạnh tranh lãnh thổ gay gắt giữa các loài cá.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Cá sống trong môi trường chật chội luôn ở trạng thái căng thẳng, dễ cắn rỉa vây của nhau và lây lan dịch bệnh rất nhanh. Trước khi mua cá, bạn cần tính toán kích thước bể dựa trên kích thước khi trưởng thành của loài cá đó, đồng thời đầu tư bộ lọc có công suất phù hợp để duy trì môi trường sống cân bằng.

Tóm lại, nuôi cá cảnh trong nhà là một thú vui tao nhã nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và hiểu biết đúng đắn về môi trường nước. Chỉ cần tránh được 5 sai lầm cơ bản kể trên, gia đình bạn sẽ dễ dàng sở hữu một bể cá luôn trong vắt, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống quanh năm.