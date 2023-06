Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết, trong tháng 5, TP Hà Nội có hơn 3.020 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022; vốn đăng ký mới đạt 36,6 nghìn tỷ đồng, tăng 44%.

Cũng trong tháng 5, có 277 doanh nghiệp giải thể, giảm 17%; 1.129 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 37%; 585 doanh nghiệp trở lại hoạt động, tăng 1%.

Tính chung trong 5 tháng, Hà Nội có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 125.900 tỷ đồng, tăng 8% về số doanh nghiệp nhưng giảm 17% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

5 tháng đầu năm, Hà Nội có hơn 13.000 doanh nghiệp thành lập mới. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, trong 5 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Hà Nội tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,7%; sản xuất và phân phối điện tăng 4,1%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 8,3%.

Một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng khá so với cùng kỳ như: Sản xuất đồ uống tăng 23,9%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 21,5%; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 21,1%; sản xuất sản phẩm từ kim loại tăng 10,1%; sản xuất thuốc lá tăng 6,7%.

Tuy nhiên, một số ngành giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất máy móc, thiết bị giảm 30,8%; in, sao chụp bản ghi giảm 11,7%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 6,8%; dệt giảm 5%; sản xuất trang phục giảm 4,9%. Lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thời điểm cuối tháng 5 tăng 0,1% so với tháng trước và giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù, một số ngành lĩnh vực tăng, nhưng chưa đồng đều và vẫn còn nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp cầm chừng chờ vượt qua khó khăn. Vì vậy, lượng công nhân trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp cũng bấp bênh, thiếu ổn định.

Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, lao động đang làm việc trong doanh nghiệp khu vực nhà nước giảm 1,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 7,4%; khu vực ngoài nhà nước tăng 1,5%.

Thu hút 1.864 triệu USD vốn FDI trong 5 tháng

Dù suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn tới việc thu hút đầu tư vốn từ nước ngoài bị ảnh hưởng lớn nhưng trong tháng 5, thành phố Hà Nội thu hút gần 156,4 triệu USD.

Trong đó, có 43 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 13,2 triệu USD; có 21 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký tăng thêm đạt 108 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần cổ phần 29 lượt, đạt 35,2 triệu USD.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, toàn thành phố Hà Nội thu hút 1.864 triệu USD vốn FDI; trong đó, đăng ký cấp mới 146 dự án với số vốn đạt 48 triệu USD; 71 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 200 triệu USD.

141 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 1.616 triệu USD; trong đó, 1 lượt giao dịch của nhà đầu tư Nhật Bản Sumitomo mua cổ phiếu của VPBank trên sàn giao dịch chứng khoán với giá trị giao dịch đạt 1.500 triệu USD.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, toàn thành phố Hà Nội thu hút 1.864 triệu USD vốn FDI. Ảnh minh họa.

Để tăng cường khả năng cạnh tranh lâu dài của doanh nghiệp; thu hút nguồn đầu tư trong và ngoài nước vào sản xuất xanh sạch, bền vững, chế biến hàng xuất khẩu có chất lượng cao, mang lại giá trị gia tăng cao cho hàng hóa xuất khẩu Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã có kế hoạch triển khai đề án "Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030".

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu hỗ trợ về thông tin thị trường cho 5.000 lượt doanh nghiệp; hỗ trợ về đào tạo, tư vấn cho 1.000 lượt doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực cung ứng để từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu

Thành phố Hà Nội cũng hỗ trợ 300 lượt doanh nghiệp xây dựng năng lực tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới; tổ chức 1.000 lượt kết nối, giao thương với các mạng phân phối nước ngoài; hỗ trợ hơn 500 sản phẩm xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân phối nước ngoài.