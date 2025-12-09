Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 thứ ĐẠI KỊ với nồi chiên không dầu, ai đang dùng đều nên biết

09-12-2025 - 17:20 PM | Sống

Để đảm bảo an toàn cho kéo dài tuổi thọ thiết bị, tốt nhất không nên cho 5 thứ này vào nồi chiên không dầu.

Nồi chiên không dầu là món đồ quen thuộc trong nhiều căn bếp hiện đại. Chỉ cần một nút bấm, món ăn sẽ được làm chín bằng luồng khí nóng tuần hoàn, không cần nhiều dầu mỡ mà vẫn giữ được độ giòn ngon hấp dẫn. Tuy nhiên, chính cơ chế thổi khí mạnh ở nhiệt độ cao lại khiến thiết bị này có những giới hạn rõ ràng. Có những thực phẩm tưởng vô hại, nhưng khi đưa vào nồi chiên lại dễ cháy khét, bốc khói hoặc thậm chí gây hỏng máy. Để sử dụng nồi chiên an toàn và kéo dài tuổi thọ thiết bị, dưới đây là 5 thứ tuyệt đối không nên cho vào nồi.

5 thứ ĐẠI KỊ với nồi chiên không dầu, ai đang dùng đều nên biết- Ảnh 1.

1. Đồ nhựa, nilon và giấy sáp - nhóm vật liệu dễ biến dạng khi gặp nhiệt cao

Đây là cảnh báo cơ bản nhất nhưng nhiều người vẫn vô tình mắc phải. Nhựa, nilon hay giấy sáp đều không được thiết kế để chịu nhiệt độ 150-200 độ C. Bề mặt của chúng sẽ mềm, chảy hoặc biến dạng chỉ sau vài phút, thậm chí bốc khói, tạo mùi khét rất khó chịu. Nguy hiểm hơn, vụn nhựa chảy có thể dính vào thanh nhiệt hoặc quạt gió, gây hỏng máy và phát sinh khói độc hại. Nhiều người có thói quen dùng hộp nhựa để đựng đồ rồi đặt thẳng vào nồi chiên, nghĩ rằng máy chỉ "hâm nóng" như lò vi sóng, nhưng đây là sự nhầm lẫn nghiêm trọng. Nồi chiên luôn hoạt động với nguyên lý thổi khí nóng trực tiếp, nhiệt mạnh hơn rất nhiều so với lò vi sóng. Vì vậy, chỉ nên dùng khay kim loại, gốm, thủy tinh chịu nhiệt hoặc giấy nến được ghi rõ là dùng được cho nồi chiên.

5 thứ ĐẠI KỊ với nồi chiên không dầu, ai đang dùng đều nên biết- Ảnh 2.

2. Rau lá xanh nhẹ như cải bó xôi, cải xoăn hay rau thơm - dễ bị thổi bay, cháy sém và mất hương vị

Nồi chiên phù hợp với thực phẩm có trọng lượng nhất định để luồng khí nóng tác động đều. Ngược lại, các loại rau lá mỏng và nhẹ lại không thể "đứng yên" trong môi trường nhiệt cao kèm gió mạnh. Khi đưa cải bó xôi, cải xoăn hoặc rau thơm vào, chúng thường bị thổi bay lên phần quạt gió, nhanh chóng khô quắt hoặc cháy cạnh. Kết quả không phải món rau nướng mà là một khay rau sấy khô với mùi hơi khét. Một số người muốn làm rau giòn kiểu snack nhưng không biết rằng nồi chiên chỉ tạo gió và nhiệt, không có cơ chế giữ ẩm hay kiểm soát tốc độ gió như máy sấy chuyên dụng. Nếu muốn làm rau giòn đúng nghĩa, nên dùng lò nướng có nhiệt thấp và thời gian lâu hơn.

5 thứ ĐẠI KỊ với nồi chiên không dầu, ai đang dùng đều nên biết- Ảnh 3.

3. Kẹo dẻo marshmallow, chocolate và các loại kẹo đường - dễ chảy, dính bết và gây khét

Kẹo dẻo và chocolate có điểm nóng chảy rất thấp. Chỉ cần 60-80 độ C là bề mặt bắt đầu mềm và chuyển thành dạng lỏng. Đưa những món này vào nồi chiên không dầu là công thức hoàn hảo cho một "thảm họa" dính bết: kẹo chảy ra, bám vào khay, thành nồi và thậm chí bắn lên phần thanh nhiệt. Một khi đường bị cháy, mùi khét bám rất lâu và cực khó vệ sinh. Không ít người cố gắng làm marshmallow nướng bằng nồi chiên nhưng kết quả thường là một lớp đường nâu cháy dính cứng như keo. Nếu muốn chế biến đồ ngọt dạng nóng chảy, nên dùng nồi đun cách thủy hoặc lò nướng đặt khay sâu. Nồi chiên hoàn toàn không phù hợp với đường dạng lỏng hoặc dễ chảy.

5 thứ ĐẠI KỊ với nồi chiên không dầu, ai đang dùng đều nên biết- Ảnh 4.

4. Phô mai tươi, bơ, kem và các món quá lỏng - dễ rơi xuống đáy nồi, gây khói và làm bẩn thiết bị

Các loại phô mai tươi như ricotta, mozzarella tươi, bơ hay kem đều có đặc điểm là nhanh chảy và không giữ được hình dạng khi gặp nhiệt cao. Khi đặt trực tiếp vào nồi chiên, phần chất béo này sẽ tan chảy và rớt xuống dưới khay. Tại đây, nhiệt độ cao khiến chúng bốc khói, cháy đen và để lại mùi khó chịu. Ngoài việc gây bẩn, chất béo cháy còn ảnh hưởng đến tuổi thọ của thanh nhiệt. Điều này không đồng nghĩa với việc phô mai bị cấm dùng với nồi chiên không dầu, mà bạn chỉ nên dùng phô mai cứng, hoặc đặt phô mai lên bề mặt thực phẩm khác để tránh chảy xuống đáy. Với các loại bơ hay kem, cách an toàn nhất là chế biến trên bếp, tuyệt đối không cho vào nồi chiên.

5. Thực phẩm nhiều nước như súp, canh hoặc hỗn hợp bột lỏng - nồi chiên không dầu không được thiết kế để nấu món nước

Đây là lỗi phổ biến nhất ở người mới sử dụng. Nồi chiên không phải nồi áp suất, càng không phải nồi đa năng để nấu canh hay đun chất lỏng. Cơ chế thổi gió mạnh khiến nước dễ bốc hơi nhanh và bắn tung, có thể chạm tới thanh nhiệt. Điều này không chỉ gây cháy khét mà còn tiềm ẩn nguy cơ chập điện. Ngoài ra, nồi chiên có khay đục lỗ để thoát dầu mỡ; chất lỏng sẽ chảy toàn bộ xuống đáy, gây ám mùi và khó vệ sinh. Bất cứ thứ gì có dạng lỏng như súp, cháo, bột pha đều không phù hợp. Nếu cần nấu món nước, hãy dùng nồi đun hoặc nồi điện chuyên dụng.

Tổng hợp

Bác sĩ Harvard “vạch trần” 3 lầm tưởng về nồi chiên không dầu – Nhiều người đang dùng sai cách mà không biết

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
156 chủ xe có biển số sau được camera A.I ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

156 chủ xe có biển số sau được camera A.I ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Không cần sơn hào hải vị, đây là 4 món "trạm xăng trí tuệ" rẻ bèo giúp con tăng đề kháng, nhớ lâu học giỏi

Không cần sơn hào hải vị, đây là 4 món "trạm xăng trí tuệ" rẻ bèo giúp con tăng đề kháng, nhớ lâu học giỏi Nổi bật

Nóng: Bắt tạm giam "tổng tài" đánh người ở quán cà phê ở Hà Nội

Nóng: Bắt tạm giam "tổng tài" đánh người ở quán cà phê ở Hà Nội

16:48 , 09/12/2025
6 loại cá "vô địch" omega-3 bán đầy chợ, càng ăn càng khỏe

6 loại cá "vô địch" omega-3 bán đầy chợ, càng ăn càng khỏe

16:19 , 09/12/2025
Không phải mê tín: Nếu xung quanh tự dưng xuất hiện 4 dấu hiệu này, chứng tỏ “trời cũng muốn giúp bạn”

Không phải mê tín: Nếu xung quanh tự dưng xuất hiện 4 dấu hiệu này, chứng tỏ “trời cũng muốn giúp bạn”

16:14 , 09/12/2025
Trứng gà màu trắng và màu nâu loại nào tốt hơn?

Trứng gà màu trắng và màu nâu loại nào tốt hơn?

16:10 , 09/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên