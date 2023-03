5 ưu thế laminate EGGER trở thành lựa chọn hoàn hảo cho không gian bếp

Laminate EGGER được xem là giải pháp hoàn hảo cho nội thất bếp bởi những ưu điểm vượt trội, phù hợp với các nhu cầu riêng biệt mà không phải loại vật liệu bề mặt nào cũng có thể đáp ứng.



An toàn sức khỏe, thân thiện môi trường

Bếp là không gian dành cho những bữa ăn gia đình, vì thế sự an toàn càng cần được chú trọng hơn cả. Một trong những vấn đề lớn nhất khi sử dụng nội thất gỗ công nghiệp đó là quá trình phát thải formaldehyde – một hợp chất hữu cơ dễ bay hơi gây hại cho sức khỏe của người sử dụng trực tiếp. Đối với nội thất trong nhà, các loại ván chỉ đạt tiêu chuẩn E2 bắt buộc phải được phủ bề mặt để hạn chế sự phát thải. Laminate là một bề mặt kín hoàn toàn, có vai trò rất lớn trong mục đích này. Các sản phẩm laminate EGGER được sản xuất từ nguồn nguyên vật liệu an toàn, có sự kiểm định của các viện nghiên cứu để có sự an toàn, phù hợp với môi trường sống lành mạnh.

Là môi trường có độ ẩm cao và dễ bị bám bẩn trong quá trình nấu nướng vì thế bề mặt nội thất bếp cần dễ dàng vệ sinh, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn. Laminate EGGER được thiết kế với kết cấu bề mặt thông minh, phù hợp cho việc dễ lau chùi và đặc biệt ngăn chặn quá trình sinh sôi của vi khuẩn. Theo báo cáo số 22.8.3.0111 ngày 8/8/2022, EGGER PerfectSence Feelwood đã được thử nghiệm tại Hohenstein Laboratories và đạt tiêu chuẩn ISO 22196 - tiêu chuẩn đánh giá về đặc tính kháng khuẩn của các sản phẩm laminate.



Chịu nhiệt tốt, kháng hóa chất

So với các bề mặt gỗ công nghiệp thông thường khác như melamine, PVC, sơn, acrylic,…laminate có khả năng chịu nhiệt cao, bền màu và chống xước tốt hơn.

Một số khu vực trong bếp cần vật liệu chịu nhiệt tốt (Nguồn: EGGER)

Laminate EGGER ngoài ưu điểm chịu nhiệt tốt còn kháng hóa chất hiệu quả. Bề mặt có thể dùng các hóa chất thông thường để lau chùi, đảm bảo vệ sinh mà vẫn bền màu và ít bị ăn mòn. Tuy nhiên, với bất kỳ bề mặt nội thất nào, hãy sử dụng chất tẩy rửa chuyên dụng được khuyến cáo để không ảnh hưởng tới độ bền sản phẩm.



Laminate là sự lựa chọn tối ưu cho nội thất cần uốn cong

Tấm phủ Laminate được sản xuất với định dạng tiêu chuẩn thông thường sẽ xảy ra vấn đề nứt, gãy khi uốn cong trên bề mặt ván nền.

Hiểu được nhu cầu thẩm mỹ từ không gian nội thất, tất cả các dòng EGGER laminate đều có thể tùy chỉnh uốn cong theo mong muốn mà không phải sử dụng đến những phương án ghép nối truyền thống.

Laminate EGGER có thể tùy chỉnh với nhiều góc uốn khác nhau (Nguồn: EGGER)

Phù hợp với không gian ẩm ướt



Nội thất được phủ laminate thi công cùng với chỉ dán cạnh đồng màu của EGGER sẽ làm gia tăng khả năng chống ẩm cho cốt gỗ nền bên trong cực kì hiệu quả. Các sản phẩm hoàn thiện với vật liệu EGGER hoàn toàn có thể ứng dụng cho những vị trí có độ ẩm cao như tủ lavabo, tủ khu vực bếp ướt. Song song đó, để đạt được hiệu quả tuyệt đối thì cần ứng dụng kết hợp cùng lõi ván chống ẩm. Đối với điều kiện khí hậu của Việt Nam, ván chống ẩm HMR V313 đang là sản phẩm phù hợp vì có thể thích nghi với sự biến đổi liên tục của độ ẩm, nhiệt độ.

Nội thất được phủ laminate thi công cùng với chỉ dán cạnh đồng màu của EGGER kín tuyệt đối, chống nước thâm nhập hiệu quả (Nguồn: EGGER)

Thiết kế sang trọng, giàu cảm xúc



Ngoài các ưu điểm về mặt công năng, laminate EGGER còn là biểu tượng của vật liệu gỗ nội thất công nghiệp mang tính thẩm mỹ, hướng tới phân khúc tầm cao với thiết kế sang trọng và tập trung vào cảm xúc của người dùng. Ngoài hàng ngàn mã màu thiết kế được phát triển đều đặn, EGGER không ngừng nghiên cứu và đưa ra thị trường những hiệu ứng bề mặt ngày càng đa dạng, đặc biệt có thể kể đến như PerfectSense Matt mịn, bề mặt nhám mờ, chống bám vân tay rất thời trang hay kết cầu bề mặt vân đồng nhất Feelwood tiệm cận với gỗ tự nhiên.

Bề mặt laminate EGGER tự nhiên như gỗ nguyên bản (Nguồn: EGGER)

Với kinh nghiệm của thương hiệu hàng đầu châu Âu, EGGER đang tập trung cho những sản phẩm vì con người, vì sự phát triển bền vững. Laminate EGGER không chỉ là sản phẩm hoàn hảo cho nội thất bếp mà còn là vật liệu thân thiện với mọi không gian, mọi người dùng.