508 triệu USD chưa kể phần 'bí mật', y tế Việt Nam tấp nập 11 thương vụ M&A: 2 bệnh viện quốc tế trao tay với giá trên 100 triệu USD

Báo cáo thị trường M&A vừa công bố của Kirin Capital thống kê, ngành y tế là một trong những ngành có hoạt động M&A sôi động nhất trong năm 2023, xét cả về số lượng và giá trị giao dịch, khi có tới 11 thương vụ diễn ra trong năm 2023 với tổng giá trị được công bố đạt 508 triệu USD (gấp 2 lần so với năm 2022).

Lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ đang chứng minh tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam. Kirin Capital đánh giá, sự chú ý của giới đầu tư trong năm 2024 sẽ tiếp tục đổ dồn về ngành y tế đến từ việc thay đổi cấu trúc dân số trong trung và dài hạn.

Những thương vụ đáng chú ý

Trong số các thương vụ M&A ngành y tế năm 2023 công khai giá trị, thương vụ Thomson Medical Group mua lại toàn bộ bệnh viện FV có giá trị cao nhất với 381,4 triệu USD, sau đó là thương vụ CVC Capital mua Bệnh viện quốc tế Phương Châu với 116 triệu USD. Đây là 2 thương vụ có giá trị trên 100 triệu USD.

Một thương vụ khác đáng chú ý đó là thương vụ Công ty TNHH 24HMoney mua cổ phần của Parkway Dental. Theo thông tin trên 24HMoney, khoản đầu tư chiến lược có giá trị dưới 5 triệu USD.

Công ty TNHH 24HMoney, đơn vị sở hữu và vận hành Mạng xã hội đầu tư tài chính, kinh tế 24HMoney được sáng lập và điều hành bởi ông Phan Minh Tâm, người đã thành công với nhiều thương hiệu lớn như 24H, 30Shine, Siêu Việt…

Với việc rót hàng triệu USD cho chuỗi nha khoa Parkway, ông Phan Minh Tâm chia sẻ: “24HMoney mong muốn tìm các thương quyền đầu tư vào các doanh nghiệp có nhiều tiềm năng tăng trưởng, có vị thế tốt trong ngành. Cùng với việc hỗ trợ về tài chính, chúng tôi cũng chia sẻ về và đóng góp về “know-how” để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng chiến lược, vận hành và quản trị rủi ro”.

Nguồn: Kirin Capital

Sức hấp dẫn của thị trường chăm sóc sức khoẻ Việt Nam

Kirin Capital đánh giá những yếu tố tiềm năng khiến nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động M&A tại ngành này đến từ nhiều yếu tố.

Đầu tiên là sự ổn định và khả năng chống chọi trước suy thoái kinh tế của lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ. Theo đó, chăm sóc sức khoẻ là nhu cầu thiết yếu, căn bản, không bị ảnh hưởng bởi các biến động trong nền kinh tế chung. Kể cả khi tình hình kinh tế đối mặt nhiều thử thách, người dân vẫn cần sử dụng các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khoẻ. Do đó, dưới góc nhìn của các nhà đầu tư, lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ được đánh giá là một trụ cột ổn định.

Hai là, các yếu tố nhân khẩu học thuận lợi cùng sự gia tăng tầng lớp trung lưu. Yếu tố nhân khẩu học thuận lợi giúp gia tăng thêm sự hấp dẫn của lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ tại Việt Nam. Với quy mô dân số 100 triệu người, tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh chóng (dự báo chiếm 70% dân số vào năm 2030), khiến cho nhu cầu tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và cơ sở y tế chất lượng ngày càng tăng cao.

Ba là, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ chất lượng cao tại Việt Nam rất lớn, nhưng vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ.

Bốn là, nhận thức về sức khoẻ người dân đang dần được nâng cao. Điều này thể hiện qua mức độ tăng chi tiêu bình quân đầu người hàng năm của người Việt cho hàng hoá dịch vụ y tế, từ 90 USD vào năm 2017 lên đến 141 USD vào năm 2022 theo nghiên cứu của Euromonitor. Đặc biệt, trải qua đại dịch COVID-19 cùng với việc tiếp cận nhiều hơn các thông tin về sức khoẻ và lối sống lành mạnh, người dân ngày càng có xu hướng tăng chi tiêu để nâng cao chất lượng sức khoẻ.

Theo báo cáo của Kirin Capital, nhìn lại thị trường M&A năm 2023, không khó để nhận thấy sự đi xuống rõ rệt trong bối cảnh đi xuống chung của toàn cầu. Đối mặt với nhiều bất ổn chính trị và kinh tế vĩ mô thế giới, nhà đầu tư nước ngoài cũng trở nên cẩn trọng hơn khiến hoạt động và giá trị giao dịch toàn cầu đều rơi vào cảnh đình trệ. Trong đó tác động lớn nhất phải nói tới là việc thắt chặt chính sách tiền tệ tại các nước lớn hình thành môi trường lãi suất cao, khiến chi phí tiến hành các giao dịch trở nên đắt đỏ. Thêm vào đó, sự bất ổn của tỷ giá cũng gây khó khăn trong việc định giá và quyết định đầu tư xuyên biên giới.



Tại Việt Nam nói riêng, mặc dù lạm phát được kiểm soát tốt so với mục tiêu đề ra dưới 4% và tăng trưởng GDP ở mức ổn là 5,05%, thế nhưng nước ta cũng không phải là ngoại lệ trước xu hướng chậm lại của thị trường M&A toàn cầu. Theo đó, giá trị giao dịch trong 10 tháng đầu năm 2023 giảm 23% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời số thương vụ cũng thấp hơn đáng kể so với 2 năm trước đó. Tuy nhiên, xét về giá trị bình quân cho mỗi thương vụ trong 10 tháng đầu năm qua vẫn ghi nhận mức giá trị trung bình đạt 54,5 triệu USD, gấp 3,56 lần so với năm 2022. Điều đó cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang tích cực tham gia tìm kiếm các thương vụ chiến lược.

Năm 2023, giao dịch M&A vẫn diễn ra mạnh mẽ trong ngành tài chính (47%), bất động sản (23%) và y tế (10%), chiếm tổng cộng 80% giá trị giao dịch và có tới 4 giao dịch thuộc top 5 thương vụ có giá trị lớn nhất trong 10 tháng đầu năm 2023. So với năm ngoái, dịch vụ tài chính và y tế đã thay thế ngành tiêu dùng và công nghiệp về giá trị giao dịch.