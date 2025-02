6 cựu cán bộ ngành điện gây thất thoát 209 tỷ đồng của EVN

Muốn doanh nghiệp được hưởng ưu đãi

Tại cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng xảy ra tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phân loại hành vi của 2 bị can thuộc Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công thương) và 4 bị can thuộc Công ty Mua bán điện (EVN).

Theo Viện kiểm sát, nhóm bị can trên mỗi người phụ trách một khâu làm việc nhưng quá trình thực hiện nhiệm vụ đều " tạo điều kiện không chính đáng " cho doanh nghiệp hưởng lợi.

Trong đó, bị can Trần Quốc Hùng (cựu Phó trưởng Phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực , Bộ Công Thương) và Trịnh Văn Đoàn (cựu chuyên viên phòng Cấp phép và Quan hệ công chúng, cấp dưới của Hùng) lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để cấp Giấy phép hoạt động cho dự án Nhà máy Điện mặt trời Lộc Ninh 3.

Cụ thể, từ ngày 15/12/2020 đến ngày 18/12/2020, Trịnh Văn Đoàn được giao tiếp nhận, kiểm tra, rà soát, thẩm định đánh giá, đề xuất đối với hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của Công ty Cổ phần Năng lượng Lộc Ninh 3. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trịnh Văn Đoàn và Trần Quốc Hùng biết rõ dự án Nhà máy Điện mặt trời Lộc Ninh 3 của công ty không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Song vì muốn “tạo điều kiện không chính đáng” cho doanh nghiệp được công nhận ngày vận hành thương mại (COD); được hưởng giá điện ưu đãi, cả hai bị can này đã lập báo cáo thẩm định hồ sơ, dự thảo, ký nháy Giấy phép hoạt động điện lực trình ông Nguyễn Anh Tuấn (Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực) ký cấp Giấy phép hoạt động điện lực cho dự án.

Cơ quan truy tố cho rằng việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, làm trái công vụ của bị can Trịnh Văn Đoàn, Trần Quốc Hùng, dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, số tiền hơn 209 tỷ đồng.

Các bị can: Nguyễn Danh Sơn, Trần Quốc Hùng, Trịnh Văn Đoàn, Nguyễn Hữu Khải, Đỗ Ngọc Tuyền, Trương Hoàng Dũng.

Không thừa nhận việc đưa tiền cảm ơn

Cũng liên quan đến dự án Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 , Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, 4 bị can Nguyễn Danh Sơn (cựu Giám đốc Công ty Mua bán điện, thuộc EVN); Nguyễn Hữu Khải (cựu Trưởng Phòng kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện); Đỗ Ngọc Tuyền (cựu chuyên viên Phòng Kinh doanh mua điện, Công ty Mua bán điện); Trương Hoàng Dũng (cựu chuyên viên Phòng Kỹ thuật và Công nghệ thông tin, Công ty Mua bán điện), phạm tội ở một khâu khác.

Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 30/12/2020, cả 4 người đã tiến hành nghiệm thu có tải hệ thống đo đếm điện năng và kiểm tra công suất lắp đặt thực tế Nhà máy Điện mặt trời Lộc Ninh 3. Nhóm này cũng tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ, ký ban hành văn bản công nhận ngày vận hành thương mại (COD) cho nhà máy.

Viện Kiểm sát xác định, nhóm bị can biết rõ dự án Nhà máy Điện mặt trời Lộc Ninh 3 không đủ điều kiện được công nhận COD theo quy định của pháp luật nhưng vẫn tạo điều kiện cho việc công nhận này, gián tiếp góp phần gây thiệt hại 209 tỷ đồng cho EVN.

Quá trình điều tra vụ án, Viện kiểm sát nêu trường hợp ông Nguyễn Đức Tâm (nhân viên Công ty Cổ phần hệ thống kỹ thuật ứng dụng ATS) đưa cảm ơn bị can Trương Hoàng Dũng 30 triệu đồng; Đỗ Ngọc Tuyền 30 triệu đồng; Nguyễn Hữu Khải 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, cá nhân ông Nguyễn Đức Tâm lại không thừa nhận việc đưa tiền... Hành vi liên quan của một số cá nhân sẽ được cơ quan điều tra làm rõ trong giai đoạn sau vụ án.

Trong cáo trạng thể hiện, Công ty Cổ phần Năng lượng Lộc Ninh 3 thuê Công ty Cổ phần hệ thống kỹ thuật ứng dụng ATS (nơi ông Tâm công tác) làm toàn bộ thủ tục pháp lý xin công nhận ngày vận hành thương mại (COD) cho dự án Nhà máy Điện mặt trời Lộc Ninh 3.