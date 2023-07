6 điều bạn cần nhớ khi thiết kế cầu thang cho ngôi nhà

1. Khu vực cầu thang



Điều trước tiên cần phải làm nếu không có một diện tích quá dư dả là việc quy hoạch cẩn thận vị trí của cầu thang, kẻo sẽ nảy sinh một sự lãng phí không gian rất đáng tiếc.

2. Thiết kế cầu thang

Ngoài việc xác định vị trí thì lên thiết kế cũng là vấn đề cần quan tâm. Một thiết kế tốt sẽ đảm bảo về nhiều mặt, độ an toàn, cả tiết kiệm diện tích và chi phí nữa.

3. Mức độ an toàn

Như đã đề cập ở trên sự an toàn của cầu thang không nên bỏ qua. Việc tiết kiệm diện tích tuy có quan trọng nhưng đừng vì vậy mà quên rằng cầu thang tồn tại là để mọi người có thể lên xuống dễ dàng, từ người già đến trẻ nhỏ. Sự vững chãi, chắc chắn và thoải bước của cầu thang nên được lưu tâm, ngoài ra lan can cũng cần phải cố định phù hợp với yêu cầu an toàn.

Ảnh minh họa.

4. Độ cao bậc cầu thang

Nếu là cầu thang sử dụng cho gia đình khuyên bạn đừng nên làm bậc thang quá cao, nhất là khi trong nhà còn có người già và trẻ nhỏ. Kích thước các bậc cũng không nên to quá, chỉ làm người đi bị mỏi chân mà thôi.

5. Lan can cầu thang

Kích thước của lan can cũng như kích thước của cầu thang phải có sự tương xứng. Và cần cân nhắc đến sự nghịch ngợm nếu có con trẻ trong gia đình, khoảng cách giữa các thanh cầu thang hoặc kẽ hở giữa kính cường lực và thanh trụ cần chặt khít, không để các bé hiếu động chui qua.

Lan can cầu thang là một vấn đề cần lưu ý. Ảnh minh họa.

6. Chống trơn trượt

Điều mà chúng ta hay bỏ qua, dù rằng việc trượt ngã cầu thang nguy hiểm gấp nhiều lần so với ngã trên đất bằng. Dùng vật liệu chống trượt nếu có thể, hoặc trải thảm hay bất cứ cách nào khác để tránh gây nên những sự cố đáng tiếc.

Dán miếng chống trơn trượt ở cầu thang là một biện pháp hữu dụng. Ảnh minh họa.

Và để cung cấp thêm thông tin, những loại cầu thang được nhắc đến ở đây sẽ được phân tích rõ ưu và nhược điểm để các bạn dễ chọn lựa:

Cầu thang gỗ:

- Ưu điểm: Cảm giác ấm áp gần gũi do màu gỗ đem lại, không xảy ra vấn đề rỉ sét và lạnh lẽo như cầu thang kim loại. Rất dễ sửa chữa nếu bị hỏng do có thể thay thế từng phần một.

- Nhược điểm: Giá thành cao, cần phải đặt làm. Dễ bị thay đổi hình dạng do thời tiết hoặc mối mọt.

Ảnh minh họa.

Cầu thang kim loại:

- Ưu điểm: Dễ tạo hình, hình dáng hoa văn phong phú, tạo vẻ hiện đại cũng như cổ điển rất dễ dàng.

- Nhược điểm: Dễ gây thương tích vì những cạnh hoa văn sắc nhọn khi trẻ nhỏ chơi đùa. Khó dọn dẹp lau chùi kỹ các ngóc ngách.

Ảnh minh họa.

Cầu thang đá:

- Ưu điểm: Dễ lau dọn, nhìn sang trọng và cổ điển.

- Nhược điểm: Giá thành cao vì liên quan đến khâu thiết kế, cũng khá tốn diện tích.