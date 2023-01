6 kiểu dáng đồng hồ nhìn một lần là nhớ mãi

"Khuôn vàng thước ngọc" của Patek Philippe



Suốt nửa thế kỷ qua, giới sưu tầm đồng hồ vẫn luôn săn tìm hai "thanh gươm" được Patek Philippe và nghệ nhân huyền thoại Gerald Genta tung ra để ngăn chặn cuộc khủng hoảng thạch anh. Đầu tiên là chiếc đồng hồ thể thao vỏ thép trứ danh, Nautilus. Thanh gươm còn lại chính là Golden Ellipse.

Thế hệ đầu tiên của dòng đồng hồ Golden Ellipse ra mắt cũng với hai phiên bản, trong đó Ref. 3546 có quai đeo (lug). Ref. 3548 thì giống như bộ sưu tập ngày nay của Patek Phillippe: dây đeo gắn trực tiếp trên thân vỏ, loại bỏ hoàn toàn quai đeo nhằm suy tôn hình dáng độc đáo. Nằm đâu đó giữa hình vuông và hình tròn, hình dáng mềm mại này được lấy cảm hứng từ quy luật "tỉ lệ vàng" 1/1,6181. Golden Ellipse trở thành tác phẩm tiếp theo trong vô vàn tuyệt tác nghệ thuật và kiến trúc vận dụng tỉ lệ mỹ học hoàn hảo được khám phá bởi các hiền triết Hy Lạp cổ đại.



Vành bezel uốn lượn trên đồng hồ Piaget

Nhà chế tác đồng hồ và trang sức Piaget thiết kế dòng đồng hồ nữ trang Limelight Gala như một cách giữ cho ánh hào quang của thập niên 70 không bao giờ phai mờ trong tâm trí. Mẫu đồng hồ dễ nhận biết qua hai vành chữ S uốn nhẹ ôm lấy mặt số và dây đeo, gắn dải kim cương hoặc đá quý màu lộng lẫy, gợi nhắc những đường nét duyên dáng, mềm mại của phái đẹp.

Ảnh: Piaget

Trên một số mẫu, các nhà ngọc học (gemologist) của hãng đã mất nhiều tháng trời chọn ra từng viên đá có màu sắc, kích cỡ phù hợp để tạo hiệu ứng sắc độ vô cùng lôi cuốn và xa xỉ. Theo Piaget, viền bezel không khép kín mà rộng mở về vô tận là một "lời thách thức" gửi tới vòng xoáy nghiệt ngã của thời gian: nó có thể lấy đi tất cả, nhưng không thể dập tắt ánh hào quang của Limelight Gala.



Limelight Gala là chiếc đồng hồ yêu thích của nhiều ngôi sao nổi tiếng, trong đó có Gong Hyo Jin. Ảnh: Piaget

Mặt số nghiêng 45º của Vacheron Constantin



Thân vỏ hình gối (cushion) không còn xa lạ với người yêu đồng hồ. Tuy vậy, ngay cả nhà sưu tầm chuyên nghiệp cũng khó mà kiếm được một mẫu đồng hồ xa xỉ có mặt số nghiêng 45º như Vacheron Constantin Historiques American 1921. Lần đầu giới thiệu cách đây một thế kỷ, chiếc đồng hồ là một trong những mẫu driving watch đẳng cấp cao hiếm hoi trong thế giới haute horlogerie.

Ảnh: Vacheron Constantin

Được thiết kế để thuận tiện cho việc cầm lái, mặt số nghiêng giúp người đeo không cần rời tay khỏi vô lăng mỗi khi muốn xem giờ. Thiết kế mặt số tròn lồng trong "vỏ gối" thanh lịch cũng là một phần sức hút của American 1921, dễ dàng phối cùng trang phục lịch lãm của các quý ông và quý cô. Sau khi tái khởi động cách đây hai năm, American 1921 chưa cho thấy dấu hiệu giảm tốc khi vẫn là một trong những mẫu đồng hồ xa xỉ "độc lạ" được săn đón nhất trong giới sưu tầm.



Ảnh: Vacheron Constantin

"Vũ trụ" hình oval trên đồng hồ Chopard



Mang phong cách phóng khoáng, bộ sưu tập Chopard L'Heure Du Diamant là nơi các nghệ nhân Chopard tự do "thí thố" tài năng trong nhiều lĩnh vực như kim hoàn, đá quý và chế tác đồng hồ. Giữa vô vàn kiểu dáng trong bộ sưu tập, người "chơi" đồng hồ luôn thoả mãn nhất với những thiết kế hình oval.

Ảnh: Chopard

Qua năm tháng, thương hiệu Thuỵ Sĩ đã khai mở một "vũ trụ" oval muôn hình vạn trạng, mà mỗi mặt số đá khổng tước, lưu ly hay opan… đều là độc bản, nhờ vân đá cũng như sắc độ tự nhiên tinh tế khác nhau của những viên đá quý tìm được. Nhờ vậy, những mẫu đồng hồ này không chỉ có dáng hình độc đáo mà còn thực sự không có chiếc thứ hai.



Chiếc đồng hồ Hermès mang dáng hình của gió

Nhắc đến những chiếc đồng hồ có kiểu dáng "độc lạ", không thể không nhắc tới Hermès. Hermès Manufacture chính là cái nôi của những kiểu dáng đồng hồ đặc sắc và lãng mạn bậc nhất trên thế giới. Galop d'Hermès là một ví dụ tiêu biểu, mang thân vỏ hình bàn đạp ngựa thú vị lấy cảm hứng từ di sản chế tác đồ nghề kỵ mã của nhà mốt Paris. Quai đeo gợi tưởng đến bộ phận hàm thiếc, còn dây đeo bằng da cao cấp là sợi dây cương chắc chắn.

Ảnh: Hermès

Khi cầm trên tay, khách hàng của Hermès sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi sự mềm mại của những đường nét kim loại và núm vặn nằm ở đáy thân vỏ thay vì ở cạnh bên. Kiểu dáng tuân thủ nguyên lý khí động học này là ý tưởng của nhà thiết kế Ini Archibong, khiến chiếc đồng hồ như một viên sỏi nho nhỏ được tạo hình bởi gió và dòng chảy của thời gian.