6 loại cá chứa nhiều thủy ngân bậc nhất

Một số loài có hàm lượng thủy ngân cao, nếu tiêu thụ thường xuyên có thể trở thành "con dao hai lưỡi", đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú.

Theo chuyên trang sức khỏe Everyday Health, thủy ngân trong cá chủ yếu tồn tại dưới dạng methylmercury – dạng hữu cơ dễ hấp thu vào cơ thể và tích lũy lâu dài. Khi vượt ngưỡng an toàn, methylmercury có thể gây tổn thương hệ thần kinh, ảnh hưởng sự phát triển não bộ thai nhi và trẻ nhỏ, đồng thời tác động xấu đến tim mạch.

Mức độ thủy ngân trong cá được đo bằng phần triệu (ppm). Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) quy định giới hạn tối đa cho thực phẩm là 1 ppm. Nhiều nghiên cứu cho thấy phần lớn các loại cá phổ biến có nồng độ từ 0,01–0,5 ppm. Tuy nhiên, các loài cá lớn, sống lâu năm, nằm ở đỉnh chuỗi thức ăn thường tích lũy thủy ngân cao hơn rất nhiều.

Dưới đây là 6 loại cá có hàm lượng thủy ngân cao nhất, người tiêu dùng cần đặc biệt cân nhắc:

Cá ngói

Cá ngói từ vịnh Mexico đứng đầu danh sách với mức thủy ngân lên đến 1,123 ppm. Mặc dù có hương vị ngọt ngào tương tự tôm hùm hoặc cua, cá ngói vượt quá giới hạn thủy ngân cho phép của FDA. Vì vậy, loại cá này không được khuyến khích tiêu thụ, đặc biệt đối với phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú và trẻ em.

Cá ngói

Cá kiếm

Cá kiếm cũng là một trong những loại cá có hàm lượng thủy ngân cao với 0,995 ppm. Giống như cá ngói, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú hoặc trẻ em nên tránh ăn cá kiếm để bảo vệ sức khỏe.

Cá thu vua

Cá thu vua có mức thủy ngân 0,73 ppm. Tuy nhiên, nếu bạn không mang thai, không cho con bú hoặc không trong giai đoạn cố gắng mang thai, bạn có thể tiêu thụ cá thu vua ở mức vừa phải.

Cá thu vua.

Cá ngừ mắt to

Cá ngừ mắt to có mức thủy ngân 0,689 ppm. Tuy nhiên, lý do để hạn chế loại cá này không chỉ vì chứa nhiều thủy ngân mà còn bởi loài cá này đang bị khai thác quá mức, dẫn đến tình trạng nguy cấp. Thay vì ăn cá ngừ mắt to, bạn có thể lựa chọn cá ngừ đóng hộp loại nhẹ, có mức thủy ngân chỉ 0,126 ppm.

Cá mú

Cá mú có mức thủy ngân 0,448 ppm. Nếu ăn cá mú, bạn chỉ nên ăn tối đa 2 lần mỗi tháng để tránh vượt quá giới hạn thủy ngân 1 ppm.

Cá mú.

Cá bơn

Hàm lượng thủy ngân trong cá bơn là 0,241 ppm. Mặc dù một số loại cá bơn có thể có mức thủy ngân cao hơn, nhưng với phần lớn mọi người, tiêu thụ cá bơn ở mức độ vừa phải là an toàn. Tuy nhiên, phụ nữ mang thai hoặc những người đang cố gắng có thai nên tránh ăn loại cá này.

Theo Everyday Health