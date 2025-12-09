6 loại cá "vô địch" omega-3 bán đầy chợ, càng ăn càng khỏe

Omega-3 là nhóm chất béo vàng cho não bộ, tim mạch và thị lực. Thay vì phải tìm đến những loại cá đắt đỏ nhập khẩu, thật ra ngay tại chợ Việt đã có nhiều loại cá quen thuộc nhưng lại giàu omega-3 không kém cạnh. Chọn đúng, ăn đều đặn mỗi tuần 2 đến 3 bữa là đã đủ để tăng sức đề kháng, giảm viêm và hỗ trợ trí nhớ. Dưới đây là 6 loại cá phổ biến, giá mềm nhưng giá trị dinh dưỡng cực cao kèm theo mẹo chọn cá chuẩn tươi cho chị em khi đi chợ.

1. Cá hồi Việt Nam

Nhiều người nghĩ phải là cá hồi nhập khẩu mới giàu omega-3 nhưng cá hồi nuôi ở Sa Pa, Sơn La hay Đà Lạt cũng có hàm lượng dưỡng chất rất tốt. Thịt cá hồi mềm, màu cam đẹp, giàu EPA và DHA giúp giảm triglyceride và tốt cho trí nhớ. Khi đi chợ, ưu tiên miếng cá có thớ mịn, màu tươi tự nhiên, phần mỡ xen kẽ rõ nhưng không bị bở.

2. Cá thu

Cá thu là một trong những loại cá biển có hàm lượng omega-3 cao nhất. Thịt cá chắc, béo, rất hợp sốt cà, kho hoặc áp chảo. Cá thu tươi có mắt trong, da bóng và mùi biển nhẹ. Nếu mua khúc cắt, chị em nên chọn phần có vân mỡ sáng và thịt đàn hồi. Cá thu rất thích hợp cho trẻ nhỏ vì hỗ trợ phát triển trí não.

3. Cá nục

Giá mềm dễ mua nhưng lượng omega-3 trong cá nục thuộc nhóm đáng nể. Cá nục kho cà, hấp hoặc chiên sả ớt đều ngon. Mẹo chọn cá nục tươi là thân phải cứng, lớp da bạc sáng, mắt còn trong. Nên tránh những con mềm nhũn hoặc bụng bị bục vì dễ là cá để lâu.

4. Cá trích

Cá trích là nguyên liệu của nhiều món ngon dân biển, đặc biệt nổi tiếng với độ giàu omega-3. Loại cá này hỗ trợ giảm viêm khớp, tốt cho da và tim mạch. Cá trích tươi thường nhỏ, thon, lớp vảy bám chặt và có mùi thơm đặc trưng. Khi mua, nên chọn cá còn nguyên vảy và phần mang đỏ tươi.

5. Cá mòi

Cá mòi thuộc nhóm cá béo lành mạnh, dầu cá dồi dào omega-3 và vitamin D. Ở chợ, cá mòi thường được bán theo rổ với giá rất phải chăng. Chị em nên chọn con bụng không bị nứt, thịt chắc và phần thân bóng. Cá mòi kho cà hoặc kho mặn là món cực bắt cơm và tốt cho sức khỏe.

6. Cá cơm

Nhỏ nhưng có võ, cá cơm là loại cá giàu omega-3 bậc nhất trong các dòng cá nhỏ. Dân gian quen dùng để nấu canh, kho tiêu hoặc làm nước mắm nhưng giá trị dinh dưỡng rất cao, đặc biệt tốt cho người đang ăn uống lành mạnh. Cá cơm tươi có thân thẳng, mắt trong, không có mùi lạ và lớp da bạc nguyên vẹn.

Mẹo chọn cá tươi khi đi chợ

- Nhìn mắt cá: mắt trong, hơi lồi là cá mới; mắt đục, xẹp là cá để lâu.

- Kiểm tra mang: mang đỏ hồng là cá tươi; mang nâu hoặc thâm nghĩa là cá đã qua ngày.

- Ngửi mùi: cá tươi có mùi biển nhẹ; cá có mùi tanh nồng hoặc mùi lạ tuyệt đối tránh.

- Dùng tay ấn nhẹ: thịt đàn hồi là cá mới, còn nếu để lại vết lõm thì cá đã cũ.

- Ưu tiên mua buổi sáng: là thời điểm tiểu thương vừa nhập hàng, độ tươi thường cao nhất.

Chỉ cần tận dụng 6 loại cá quen thuộc bán đầy chợ là đã có thể bổ sung omega-3 dồi dào cho cả nhà. Ăn từ 2 đến 3 lần mỗi tuần, thay đổi luân phiên các loại cá sẽ giúp cơ thể hấp thu tốt, tim mạch khỏe, trí não minh mẫn và da dẻ tươi tắn hơn. Chị em đi chợ chỉ cần nắm đúng mẹo chọn cá tươi là bữa cơm gia đình vừa ngon vừa bổ.