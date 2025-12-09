Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 loại cá "vô địch" omega-3 bán đầy chợ, càng ăn càng khỏe

09-12-2025 - 16:19 PM | Sống

Đi chợ gặp 6 loại cá này thì mạnh dạn mua ngay.

Omega-3 là nhóm chất béo vàng cho não bộ, tim mạch và thị lực. Thay vì phải tìm đến những loại cá đắt đỏ nhập khẩu, thật ra ngay tại chợ Việt đã có nhiều loại cá quen thuộc nhưng lại giàu omega-3 không kém cạnh. Chọn đúng, ăn đều đặn mỗi tuần 2 đến 3 bữa là đã đủ để tăng sức đề kháng, giảm viêm và hỗ trợ trí nhớ. Dưới đây là 6 loại cá phổ biến, giá mềm nhưng giá trị dinh dưỡng cực cao kèm theo mẹo chọn cá chuẩn tươi cho chị em khi đi chợ.

1. Cá hồi Việt Nam

6 loại cá "vô địch" omega-3 bán đầy chợ, càng ăn càng khỏe - Ảnh 1.

Nhiều người nghĩ phải là cá hồi nhập khẩu mới giàu omega-3 nhưng cá hồi nuôi ở Sa Pa, Sơn La hay Đà Lạt cũng có hàm lượng dưỡng chất rất tốt. Thịt cá hồi mềm, màu cam đẹp, giàu EPA và DHA giúp giảm triglyceride và tốt cho trí nhớ. Khi đi chợ, ưu tiên miếng cá có thớ mịn, màu tươi tự nhiên, phần mỡ xen kẽ rõ nhưng không bị bở.

2. Cá thu

6 loại cá "vô địch" omega-3 bán đầy chợ, càng ăn càng khỏe - Ảnh 2.

Cá thu là một trong những loại cá biển có hàm lượng omega-3 cao nhất. Thịt cá chắc, béo, rất hợp sốt cà, kho hoặc áp chảo. Cá thu tươi có mắt trong, da bóng và mùi biển nhẹ. Nếu mua khúc cắt, chị em nên chọn phần có vân mỡ sáng và thịt đàn hồi. Cá thu rất thích hợp cho trẻ nhỏ vì hỗ trợ phát triển trí não.

3. Cá nục

6 loại cá "vô địch" omega-3 bán đầy chợ, càng ăn càng khỏe - Ảnh 3.

Giá mềm dễ mua nhưng lượng omega-3 trong cá nục thuộc nhóm đáng nể. Cá nục kho cà, hấp hoặc chiên sả ớt đều ngon. Mẹo chọn cá nục tươi là thân phải cứng, lớp da bạc sáng, mắt còn trong. Nên tránh những con mềm nhũn hoặc bụng bị bục vì dễ là cá để lâu.

4. Cá trích

6 loại cá "vô địch" omega-3 bán đầy chợ, càng ăn càng khỏe - Ảnh 4.

Cá trích là nguyên liệu của nhiều món ngon dân biển, đặc biệt nổi tiếng với độ giàu omega-3. Loại cá này hỗ trợ giảm viêm khớp, tốt cho da và tim mạch. Cá trích tươi thường nhỏ, thon, lớp vảy bám chặt và có mùi thơm đặc trưng. Khi mua, nên chọn cá còn nguyên vảy và phần mang đỏ tươi.

5. Cá mòi

6 loại cá "vô địch" omega-3 bán đầy chợ, càng ăn càng khỏe - Ảnh 5.

Cá mòi thuộc nhóm cá béo lành mạnh, dầu cá dồi dào omega-3 và vitamin D. Ở chợ, cá mòi thường được bán theo rổ với giá rất phải chăng. Chị em nên chọn con bụng không bị nứt, thịt chắc và phần thân bóng. Cá mòi kho cà hoặc kho mặn là món cực bắt cơm và tốt cho sức khỏe.

6. Cá cơm

6 loại cá "vô địch" omega-3 bán đầy chợ, càng ăn càng khỏe - Ảnh 6.

Nhỏ nhưng có võ, cá cơm là loại cá giàu omega-3 bậc nhất trong các dòng cá nhỏ. Dân gian quen dùng để nấu canh, kho tiêu hoặc làm nước mắm nhưng giá trị dinh dưỡng rất cao, đặc biệt tốt cho người đang ăn uống lành mạnh. Cá cơm tươi có thân thẳng, mắt trong, không có mùi lạ và lớp da bạc nguyên vẹn.

Mẹo chọn cá tươi khi đi chợ

- Nhìn mắt cá: mắt trong, hơi lồi là cá mới; mắt đục, xẹp là cá để lâu.

- Kiểm tra mang: mang đỏ hồng là cá tươi; mang nâu hoặc thâm nghĩa là cá đã qua ngày.

- Ngửi mùi: cá tươi có mùi biển nhẹ; cá có mùi tanh nồng hoặc mùi lạ tuyệt đối tránh.

- Dùng tay ấn nhẹ: thịt đàn hồi là cá mới, còn nếu để lại vết lõm thì cá đã cũ.

- Ưu tiên mua buổi sáng: là thời điểm tiểu thương vừa nhập hàng, độ tươi thường cao nhất.

Chỉ cần tận dụng 6 loại cá quen thuộc bán đầy chợ là đã có thể bổ sung omega-3 dồi dào cho cả nhà. Ăn từ 2 đến 3 lần mỗi tuần, thay đổi luân phiên các loại cá sẽ giúp cơ thể hấp thu tốt, tim mạch khỏe, trí não minh mẫn và da dẻ tươi tắn hơn. Chị em đi chợ chỉ cần nắm đúng mẹo chọn cá tươi là bữa cơm gia đình vừa ngon vừa bổ.

6 loại cá dùng trong bữa tối đêm giao thừa vừa ngon bổ lợi sức khỏe vừa đem lại nhiều may mắn

Theo Thư Hân

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
156 chủ xe có biển số sau được camera A.I ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

156 chủ xe có biển số sau được camera A.I ghi lại nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 Nổi bật

Không cần sơn hào hải vị, đây là 4 món "trạm xăng trí tuệ" rẻ bèo giúp con tăng đề kháng, nhớ lâu học giỏi

Không cần sơn hào hải vị, đây là 4 món "trạm xăng trí tuệ" rẻ bèo giúp con tăng đề kháng, nhớ lâu học giỏi Nổi bật

Không phải mê tín: Nếu xung quanh tự dưng xuất hiện 4 dấu hiệu này, chứng tỏ “trời cũng muốn giúp bạn”

Không phải mê tín: Nếu xung quanh tự dưng xuất hiện 4 dấu hiệu này, chứng tỏ “trời cũng muốn giúp bạn”

16:14 , 09/12/2025
Trứng gà màu trắng và màu nâu loại nào tốt hơn?

Trứng gà màu trắng và màu nâu loại nào tốt hơn?

16:10 , 09/12/2025
Kiểm lâm bất ngờ phát hiện loài vật cổ xưa trên sườn núi, người dân không khỏi xôn xao

Kiểm lâm bất ngờ phát hiện loài vật cổ xưa trên sườn núi, người dân không khỏi xôn xao

15:50 , 09/12/2025
Bố mẹ lén xem camera nhiều giờ, sốc nặng vì điều lạ con trai lén lút làm

Bố mẹ lén xem camera nhiều giờ, sốc nặng vì điều lạ con trai lén lút làm

15:48 , 09/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên