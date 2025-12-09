6 loại cây không nên trồng cạnh nhà vì rất nguy hiểm, có loại khiến gia chủ mất nhà như chơi

Có một số loại cây được coi là nguy hiểm khi trồng quá sát nhà, chủ yếu do bộ rễ phát triển mạnh có thể làm hỏng móng nhà, hoặc do cây có độc tính gây nguy hại cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình cũng như các loài thú cưng.

Dưới đây là 7 loại cây thường được cảnh báo mà gia chủ nên chú ý, tốt nhất là nên trồng xa khu vực sinh sống để tránh xảy ra những rủi ro đáng tiếc.

Cây đa, si

Trồng cây si cạnh nhà có thể ảnh hưởng đến kết cấu móng nhà.

Những loại cây như cây đa, cây si có bộ rễ rất lớn và phát triển mạnh mẽ theo thời gian, có thể len lỏi và gây nứt, xô lệch móng nhà, tường bao, thậm chí là đường ống nước. Điều này có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho gia chủ.

Ngoài ra, theo quan niệm phong thủy, chúng có tính âm mạnh, thường được trồng ở đình, chùa, miếu mạo nên không thích hợp trồng trong khu dân cư.

Cây tre

Cũng giống như cây đa và cây si, tre có hệ thống rễ xâm lấn mạnh. Bộ rễ chùm của chúng phát triển rất nhanh và mạnh mẽ, đâm sâu và lan rộng trong lòng đất. Những củ tre và rễ ngầm này có thể len lỏi vào các khe hở, gây nứt và làm hỏng móng nhà, nền nhà, ống nước và các công trình ngầm khác theo thời gian. Đã có không ít những câu chuyện về việc tre làm hỏng kết cấu, gây đổ nhà, khiến gia chủ thiệt hại rất lớn về mặt kinh tế.

Bên cạnh đó, tán lá rậm rạp, thu hút côn trùng như muỗi, rắn rết và các loại côn trùng, sâu bọ khác ẩn nấp, gây mất vệ sinh và an toàn cho khu vực sống. Chưa hết, tre còn rụng lá và bẹ mo liên tục, gây khó khăn trong việc dọn dẹp vệ sinh khu vực xung quanh nhà.

Cây mít

Cây mít có bộ rễ to, khỏe và phát triển rất mạnh mẽ. Khi cây lớn, rễ của nó sẽ lan rộng và đâm sâu vào lòng đất. Nếu trồng quá gần móng nhà, rễ cây có thể len lỏi vào các khe nứt nhỏ, theo thời gian phát triển to ra, gây áp lực làm nứt, xô lệch hoặc thậm chí phá hỏng móng nhà, nền nhà và các công trình phụ trợ như ống nước.

Ngoài ra, cây mít là loại cây thân gỗ lớn, tán rộng, có thể che khuất ánh sáng mặt trời chiếu vào nhà, làm cho không gian sống trở nên ẩm thấp, thiếu dương khí, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc của gia chủ.

Do đó, để tránh ảnh hưởng đến kết cấu móng thì bạn không nên trồng mít quá sát nhà. Nếu muốn trồng cây mít, bạn nên chọn vị trí cách xa móng nhà ít nhất từ 3-5 mét (tùy thuộc vào diện tích vườn) để đảm bảo không gian phát triển cho cây và an toàn cho ngôi nhà.

Cây trúc đào

Cây trúc đào có hoa màu hồng, trông rất đẹp nên một số người đã trồng cây trúc đào để làm cảnh. Tuy nhiên, đây có thể là một sai lầm lớn. Vì toàn bộ phận của cây trúc đào, bao gồm vỏ, hoa, lá, hạt và nhựa mủ, đều chứa chất độc mạnh (oleandrin và neriin) có thể gây rối loạn tiêu hóa, tim mạch, và nguy hiểm nếu nuốt phải, đặc biệt đối với trẻ em và vật nuôi.

Chỉ cần một lượng rất nhỏ các bộ phận của cây, ví dụ như nhai một chiếc lá, cũng có thể gây ngộ độc nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong, đặc biệt đối với trẻ em và vật nuôi (chó, mèo, gia súc). Do đó, bạn tuyệt đối không nên trồng cây trúc đào ở gần nhà.

Cây xương rồng

Trong phong thủy, cây xương rồng với nhiều gai nhọn được cho là tạo ra sát khí, cản trở vượng khí vào nhà, gây bất hòa. Hơn nữa, hầu hết các loại xương rồng đều có gai hoặc lông gai sắc nhọn. Trồng sát nhà, đặc biệt là ở lối đi hoặc khu vực trẻ em chơi đùa, làm tăng nguy cơ bị thương tích khi va chạm hoặc té ngã.

Ngoài ra, khi cây phát triển lớn, các cành gai của nó có thể vươn ra gây cản trở lối đi lại trong khuôn viên gia đình.

Do đó, để đảm bảo an toàn cho cấu trúc nhà cửa và sức khỏe các thành viên trong gia đình, bạn nên cân nhắc kỹ vị trí và loại cây trồng nói trên, tránh trồng các loại cây có rễ lớn sát móng nhà hoặc cây có độc tính cũng như gai nhọn trong tầm tay trẻ em.