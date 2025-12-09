6 ngày trước khi bị bắt, "tổng tài" Nguyễn Văn Thiên còn làm điều "không ai chịu nổi"

Chiều 9/12, thông tin Nguyễn Văn Thiên - người được gọi là “tổng tài” trong vụ hành hung tại quán cà phê Times City hồi tháng 9 vừa qua bị khởi tố và bắt tạm giam nhận được chú ý từ công chúng. Cơ quan chức năng đã thi hành quyết định này từ ngày 4/12 và đến hiện tại mới công bố.

Đáng nói là vào ngày 3/12, ngay trước 6 ngày bị bắt tạm giam, Thiên vẫn đăng status, công bố MV ca nhạc mới. Theo thông báo trên tài khoản Facebook 144k người theo dõi, video này được đặt tên là Tổng Tài Quốc Dân.

Bài đăng cuối cùng của Nguyễn Văn Thiên (Ảnh chụp màn hình)

Trong bài hát, Thiên tự gọi mình là tổng tài quốc dân và kể lại câu chuyện đi cứu trợ người dân vùng bão lũ. Không rõ người này đã giúp đỡ cụ thể như thế nào nhưng cách dùng từ ngữ, lời lẽ lại thể hiện mình là một “đấng toàn năng” cứu giúp người dân.

“Tổng tài quốc dân không comeback vì chưa từng xa dân phút nào”, “Tổng tài quốc dân, tôi đi qua mưa nắng vai mang bao gạo, vai nặng nhưng tâm an không màng ánh sáng, chỉ màng dân ấm chăn. Một bữa cơm trắng đáng hơn ngàn lời răn”,... là một số câu trích từ bài hát của Nguyễn Văn Thiên.

Kèm theo đoạn video, Thiên viết chú thích: “Không theo đuổi sự ồn ào. Không chạy theo thị hiếu tức thời. Chúng tôi xây dựng giá trị từ hành động thực tế. Âm nhạc không chỉ để nghe. Âm nhạc để nhắc mỗi người nhớ rằng: giúp một gia đình ấm lại còn ý nghĩa hơn trăm câu nói trên mạng. Tôi chọn đứng gần những nơi cần mình...”.

Dù Nguyễn Văn Thiên không thừa nhận nhưng từ lyrics tối nghĩa, phụ đề sai chính tả và giọng hát, nhiều cư mạng cho rằng đây là sản phẩm của AI.

Việc lặp đi lặp lại cụm từ “tổng tài quốc dân” cùng giọng điệu tự sự mang màu sắc ngợi ca bản thân khiến nhiều người cảm thấy phản cảm. Ngay cả phần chú thích đi kèm cũng bị nhận xét là mâu thuẫn khi được trình bày theo cách định vị bản thân như một hình mẫu đạo đức, dù thực tế không phải vậy.

Đây cũng không phải là bài hát duy nhất của Nguyễn Văn Thiên trong thời gian qua. Trước đây người này đã đăng nhiều video ca nhạc với tiêu đề lợi dụng vụ hành hung như Tổng Tài Times City, Lời Xin Lỗi Của Tổng Tài,... Hành động này được cho là nhằm câu kéo sự chú ý từ cư dân mạng nhiều người càng ngao ngán.

Nguyễn Văn Thiên được cho là lợi dụng vụ "tổng tài" làm content

Tính đến chiều 9/12, sau khi thông tin Nguyễn Văn Thiên bị bắt tạm giam được công bố, cư dân mạng đã để lại bình luận bàn tán rôm rả phía dưới bài viết. Song cũng chính thời điểm này, tài khoản Facebook của Thiên đã khóa bình luận.