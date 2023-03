60% người thu nhập cao đều có chung một thói quen: Đi làm sớm hơn 2 giờ được ghi nhận gấp nhiều lần so với tăng ca thêm 2 tiếng

James Citrin, người từng là Giám đốc điều hành của Spencer Stuart, công ty tư vấn lãnh đạo và tìm kiếm điều hành toàn cầu của Mỹ có trụ sở tại Chicago, Illinois mỗi ngày đều thức dậy lúc 6h sáng, tập thể dục, đọc sách, suy nghĩ về những chuyện quan trọng phải làm trong ngày.

James Citrin không phải là người đầu tiên phát hiện các CEO thích dậy sớm. Laura Vanderkam, chuyên gia quản lý thời gian và là tác giả của cuốn sách "Những người thành đạt làm gì trước bữa sáng" đã liệt kê những doanh nhân nổi tiếng thích dậy sớm: Cựu CEO Apple, Steve Jobs thức dậy lúc 6h mỗi ngày; CEO Apple, Tim Cook bắt đầu gửi email lúc 4h30; Giám đốc điều hành Square, Jack Dorsey thức dậy lúc 5h30... Steve Renimond, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của PepsiCo, thức dậy lúc 5h.

Theo kết quả của một cuộc khảo sát về giấc ngủ do trung tâm nghiên cứu giấc ngủ y học của Mỹ (AASM - American Academy of Sleep Medicine), sáng sớm là thời gian giúp não bộ con người sảng khoái và tăng cường năng lượng tốt hơn so với các thời điểm khác trong ngày.

"Một ngày mới bắt đầu bằng tâm trạng tích cực, vui vẻ thì ngày hôm đó hiệu quả công việc của bạn sẽ tăng cao", kết luận từ AASM.

Quả thật, nhiều người nổi tiếng, thành công trên thế giới đều đặt báo thức trước 6 giờ sáng để có thêm vài tiếng buổi sáng cho bản thân, giúp cơ thể hoàn toàn tỉnh táo trước khi vào ngày làm việc mới.

Dưới đây là 6 lý do tại sao thức dậy sớm có thể tăng thu nhập hàng năm của bạn.

1. Thức dậy sớm sẽ giúp xác định mục tiêu rõ ràng hơn

Thức dậy sớm mà không có mục đích sẽ khiến bạn chỉ muốn nhanh chóng quay trở lại giấc ngủ. Vì vậy, xác định những việc cần làm vào buổi sáng có thể giúp chúng ta hình thành thói quen dậy sớm. Sau khi xác định rõ ràng mục đích và việc cần làm, bạn có thể thay đổi tư duy của mình từ việc lãng phí thời gian sang sử dụng thời gian, điều này sẽ khiến bạn không thể lười biếng.

2. Một giờ làm việc buổi sáng có thể sánh bằng bốn tiếng làm việc buổi chiều

Hình minh họa. Ảnh: Internet

Não bộ rất sảng khoái vào sáng sớm, đó là lý do làm việc vào buổi sáng sẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc. Mặt khác, trong giờ làm việc chúng ta thường không thể tránh được những việc gây sao nhãng không mong muốn như điện thoại, tin nhắn... Vào buổi sáng sớm, bạn sẽ không bị làm phiền bởi những tác nhân bên ngoài nên có thể tập trung hoàn toàn vào công việc.

Sự tập trung cao độ vào buổi sáng có thể khiến công việc trôi chảy và dễ dàng hơn, vì vậy công việc cần tám tiếng trong ngày để hoàn thành có thể xong chỉ trong 2-3 tiếng trước khi đi làm.

Hai giờ trước giờ làm việc tương đương với tám giờ làm việc tại công ty. Giả sử thời gian làm việc là tám giờ mỗi ngày, cộng với hai giờ buổi sáng tương đương với một ngày, có nghĩa là bạn có thể hoàn thành hai ngày làm việc.

3. Ý thức vượt trội của việc dậy sớm giúp xây dựng sự tự tin cho bản thân

Từ nhỏ chúng ta được dạy rằng đi ngủ sớm và dậy sớm là một thói quen tốt. Dậy sớm mang đến những lời khẳng định tích cực về sự chăm chỉ và năng lượng tốt.

Khi bắt đầu làm việc sớm, bạn sẽ tự tin sử dụng thời gian của mình một cách khôn ngoan. Sự tự tin và vượt trội sẽ giúp bạn chủ động thể hiện những lời nói và suy nghĩ bên trong của mình hơn, chất lượng công việc từ đó cũng được cải thiện.

4. Thức dậy sớm có thể khiến mọi người suy nghĩ thấu đáo

Trong tâm lý học có một kiểu phân loại: buổi sáng là thời gian trí tuệ, buổi tối là thời gian cho cảm xúc.

Buổi sáng tốt cho việc suy nghĩ hoặc cho công việc đòi hỏi cảm hứng sáng tạo, vì vậy chúng ta nên sử dụng buổi sáng để lập kế hoạch kinh doanh, xác định các vấn đề và đưa ra quyết định quan trọng.

Thomas Corley phát hiện ra rằng những người giàu có dành ít nhất 15 phút mỗi buổi sáng để suy nghĩ. Họ dùng khoảng thời gian đó tập trung suy nghĩ những cách thức cụ thể để cải thiện cuộc sống, ví như làm thế nào để kiếm nhiều tiền hơn.

Buổi sáng là khoảng thời gian tuyệt hảo để thiết lập thói quen này vì sẽ không có điều gì cản trở bạn nghĩ về ngày mới trước mắt, hay những việc bạn sẽ làm để nhích thêm một bước tới mục tiêu dài hạn của mình. Ngày qua ngày, những giây phút ít ỏi ấy có thể biến giấc mơ của bạn trở thành hiện thực.

Hình minh họa. Ảnh: Internet

5. Đi làm sớm hơn 2 giờ thường được ghi nhận tốt hơn so với tăng ca thêm

Khi mới trở thành nhân viên của cửa hàng Ginza, để tăng doanh thu, anh Yamashita thường đẩy một chiếc xe đẩy đến trước ga JR Shimbashi vào sáng sớm để bán dầu gội. Vào giờ đó, hiếm người có thể để ý đến anh, và kết quả là anh không bán được quá nhiều. Tuy nhiên, chủ tịch của công ty đã tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy sự chăm chỉ của anh Yamashita.

Sau đó, trong ngành salon tóc ở khu đô thị bắt đầu xuất hiện một tin đồn: "Nhân viên của cửa hàng EARTH Ginza là một người thật tuyệt vời. Họ đã đến trước cửa ga Shimbashi từ sáng sớm để bán dầu gội đầu cho mọi người". Hóa ra, bất cứ khi nào chủ tịch nọ đi gặp gỡ đối tác hoặc người trong ngành, ông đều giới thiệu về anh với vẻ tự hào.

Anh Yamashita ngày càng được tin tưởng và đánh giá cao, cuối cùng được bổ nhiệm làm quản lý của cửa hàng EARTH Ginza. Giả sử nếu anh bán dầu gội đầu sau giờ làm việc thì chưa chắc đã có cơ duyên này.

6. Thức dậy sớm có thể khiến mọi người say mê với công việc

Elon Musk là một trong những doanh nhân hàng đầu thế giới. Ngoài vai trò là một doanh nhân thành đạt, ông còn thành lập nhiều công ty đa quốc gia như PayPal, một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán qua Internet, và Tesla Motors, một nhà sản xuất ô tô điện.

Ông từng chia sẻ: "Trước tiên tôi muốn nói với các bạn rằng: Hãy giữ cho mình bận rộn. Dù tính chất công việc khác nhau nhưng khi mới vào làm, bạn phải làm việc thật điên cuồng".

"Những người khác làm việc năm mươi giờ một tuần, bạn phải làm việc một trăm giờ một tuần. Sau khi tôi hình thành thói quen thức dậy sớm, thời gian làm việc trung bình của tôi là 100 giờ một tuần (khoảng 14 giờ x 7 ngày). Nó cũng khiến tôi nhận ra hai điều, điều đầu tiên là bất kể tôi có khả năng hay không, chỉ cần tôi dành nhiều thời gian hơn cho công việc thì nguồn cảm hứng sẽ tiếp tục tuôn trào. Điều thứ hai là bạn sẽ yêu công việc của mình, không phải vì bạn yêu thích và tập trung vào nó, mà vì bạn đã dồn nhiều tâm huyết cho nó", ông nói.

Theo Aboluowang