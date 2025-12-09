60 tuổi rồi mới hối hận: 10 năm trước giá như mình đừng tiêu tiền theo kiểu này…

1. Tốn tiền vì xu hướng công nghệ - mua cho có chứ không thật sự dùng

Vài năm trở lại đây, ai cũng đua theo điện thoại flagship, TV 55–65 inch, smartwatch, tai nghe xịn, máy lọc… nhưng mua theo trend, không theo nhu cầu.

Nhiều cô chú 60 tuổi thừa nhận:

- Mỗi chiếc điện thoại 25–30 triệu, 3 năm thay một lần

- TV đời mới mua xong chỉ xem… VTV

- Đồng hồ thông minh bỏ xó vì không biết dùng

- Máy chạy bộ thành giá treo quần áo

10 năm – tổng thiệt hại hàng trăm triệu.

Bài học: Công nghệ là công cụ, không phải danh tiếng. Thứ cần là tiện – bền – phù hợp, không phải “đắt nhất”.

2. Chi tiền cho sự tiện lợi quá mức - giao đồ ăn, dịch vụ liền tay, ví thì… mỏng dần

Người trung niên bận rộn, nên nhiều dịch vụ “siêu tiện” ra đời:

- Giao đồ ăn chỉ 1 cú chạm

- Siêu thị online giao trong 1 giờ

- Giặt ủi, dọn nhà theo app

- Xe công nghệ đi đâu cũng gọi

Nhưng tiện là tốn. Một cô 60 tuổi nói: “Hồi đó bận quá, cái gì cũng gọi dịch vụ. Nhưng tổng lại, mỗi tháng mất 2–3 triệu mà cứ tưởng mình tiêu rất ít.”

Bài học: Dịch vụ tiện lợi nên dùng theo tuần – không dùng theo ngày.

3. Mua đồ rẻ - nhưng mua HOÀI KHÔNG HẾT

Đây là sai lầm mới của thế hệ U40–U50 khi bước vào thời đại Shopee, sale 15.5 – 10.10 – 12.12:

- Móc treo rẻ 20k → mua 20 cái

- Hộp nhựa rẻ 15k → mua cả chục bộ

- Đồ làm bếp xinh xinh → một ngăn kéo chật ních

- Đồ decor rẻ → dùng 1 lần rồi cất

- Nhà đầy đồ, ví mỏng dần mà không hề có giá trị sử dụng thật.

Ở tuổi 60, ai cũng nhận ra: “Nếu ngày đó mua ít đồ nhưng mua đồ bền, giờ nhà đã gọn và mình cũng đỡ tốn nhiều như vậy.”

Bài học: Đồ rẻ là cái bẫy ngọt nhất.

4. Tiêu tiền để che cảm xúc - không phải để giải quyết vấn đề

Một thói quen rất hiện đại: căng thẳng → mua sắm buồn → đặt đồ ăn ngon cãi nhau với chồng → mua bộ đồ ngủ mới mệt mỏi → đi spa cho đỡ nghĩ

10 năm trước không ai gọi tên điều này, nhưng giờ người 60 tuổi nói rằng đây mới là thứ tiêu cực nhất.

Tiêu tiền để lấp khoảng trống cảm xúc khiến họ:

- Không giải quyết được vấn đề thật

- Chi quá tay mà không ý thức

- Tạo thói quen tiêu vô thức

Bài học: Sự bình yên không thể mua bằng tiền, nhưng có thể mất rất nhiều tiền nếu bạn không kiểm soát cảm xúc.

5. Bị “tâm lý sĩ diện” dẫn dắt việc chi tiêu

Nhiều người 60 tuổi thừa nhận tiền họ mất không phải vì thiếu mà vì “sợ người khác nói”.

Ví dụ:

- Đám cưới – đám hỏi – đám ma: 500k → 1 triệu → 2 triệu vì “sợ mang tiếng keo”

- Mua quà biếu dịp lễ chỉ vì người khác mua trước

- Ăn nhà hàng sang vì ngại bạn bè chê “làm lớn mà keo”

- Chi mạnh cho họ hàng xa dù thu nhập không dư

Nhìn lại, họ nói: Nếu mình sống thật với túi tiền của mình hơn, thì giờ đã đỡ khổ.

Bài học: Sĩ diện là khoản đầu tư đắt nhất, nhưng không sinh lời.

6. Quá tin vào các lời khuyên đầu tư không phù hợp

10 năm trước, rất nhiều người bị cuốn vào:

- Hụi họ online

- Đầu tư đất vùng xa theo tin đồn

- Mua vàng theo trend rồi bán lỗ

- Gửi tiền cho người quen “làm ăn chung”

- Đầu tư tài chính kiểu đa cấp thời đó

Ở tuổi 60, nhiều người gần như mất sạch khoản lẽ ra là quỹ an dưỡng.

Bài học: Đầu tư không sai, sai ở chỗ đầu tư theo lời người khác.

7. Chăm chăm lo cho con cháu - mà quên lo cho cuộc sống của chính mình

Sự hy sinh của thế hệ bố mẹ Việt là điều ai cũng biết. Nhưng sự hy sinh quá mức lại khiến họ phải trả giá ở tuổi 60.

- Bao cấp toàn bộ tiền học

- Lo cưới xin

- Hỗ trợ mua nhà

- Mua sữa ngoại cho cháu

- Lì xì, quà biếu hằng tháng

- Đến lúc mình cần tiền, lại không còn để dùng.

Bài học: Con cái cần tình thương, không phải sự cạn kiệt của bố mẹ.

10 năm đủ để thay đổi cả tình hình tài chính - theo hướng tốt hoặc rất tệ

Những sai lầm trên đều rất mới, và chính vì thế nhiều người không nhận ra cho đến khi bước vào tuổi 60.

Nhưng với những ai đang ở tuổi 35–55 hôm nay, bạn có cơ hội để không lặp lại:

- Mua đồ có chọn lọc

- Dùng dịch vụ có giới hạn

- Bỏ bẫy công nghệ – bẫy tiện lợi

- Chi tiền cho giải pháp, không cho cảm xúc

- Sống theo túi tiền, không theo sĩ diện

- Đầu tư hiểu mình trước khi hiểu thị trường

- Giúp con nhưng không quên lo cho mình

Tuổi 60 có thể là hối hận. Nhưng tuổi 40–50 có thể là bước ngoặt để sửa.