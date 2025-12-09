Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

60 tuổi rồi mới hối hận: 10 năm trước giá như mình đừng tiêu tiền theo kiểu này…

09-12-2025 - 15:16 PM | Lifestyle

Không phải ai 60 tuổi cũng nghèo đi vì bệnh tật hay thiếu lương hưu. Rất nhiều người hối hận vì những kiểu chi tiêu “thời hiện đại” mà 10–15 năm trước họ không hề nghĩ sẽ gây hậu quả.

1. Tốn tiền vì xu hướng công nghệ - mua cho có chứ không thật sự dùng

60 tuổi rồi mới hối hận: 10 năm trước giá như mình đừng tiêu tiền theo kiểu này…- Ảnh 1.

Vài năm trở lại đây, ai cũng đua theo điện thoại flagship, TV 55–65 inch, smartwatch, tai nghe xịn, máy lọc… nhưng mua theo trend, không theo nhu cầu.

Nhiều cô chú 60 tuổi thừa nhận:

- Mỗi chiếc điện thoại 25–30 triệu, 3 năm thay một lần

- TV đời mới mua xong chỉ xem… VTV

- Đồng hồ thông minh bỏ xó vì không biết dùng

- Máy chạy bộ thành giá treo quần áo

10 năm – tổng thiệt hại hàng trăm triệu.

Bài học: Công nghệ là công cụ, không phải danh tiếng. Thứ cần là tiện – bền – phù hợp, không phải “đắt nhất”.

2. Chi tiền cho sự tiện lợi quá mức - giao đồ ăn, dịch vụ liền tay, ví thì… mỏng dần

Người trung niên bận rộn, nên nhiều dịch vụ “siêu tiện” ra đời:

- Giao đồ ăn chỉ 1 cú chạm

- Siêu thị online giao trong 1 giờ

- Giặt ủi, dọn nhà theo app

- Xe công nghệ đi đâu cũng gọi

Nhưng tiện là tốn. Một cô 60 tuổi nói: “Hồi đó bận quá, cái gì cũng gọi dịch vụ. Nhưng tổng lại, mỗi tháng mất 2–3 triệu mà cứ tưởng mình tiêu rất ít.”

Bài học: Dịch vụ tiện lợi nên dùng theo tuần – không dùng theo ngày.

3. Mua đồ rẻ - nhưng mua HOÀI KHÔNG HẾT

Đây là sai lầm mới của thế hệ U40–U50 khi bước vào thời đại Shopee, sale 15.5 – 10.10 – 12.12:

- Móc treo rẻ 20k → mua 20 cái

- Hộp nhựa rẻ 15k → mua cả chục bộ

60 tuổi rồi mới hối hận: 10 năm trước giá như mình đừng tiêu tiền theo kiểu này…- Ảnh 2.

- Đồ làm bếp xinh xinh → một ngăn kéo chật ních

- Đồ decor rẻ → dùng 1 lần rồi cất

- Nhà đầy đồ, ví mỏng dần mà không hề có giá trị sử dụng thật.

Ở tuổi 60, ai cũng nhận ra: “Nếu ngày đó mua ít đồ nhưng mua đồ bền, giờ nhà đã gọn và mình cũng đỡ tốn nhiều như vậy.”

Bài học: Đồ rẻ là cái bẫy ngọt nhất.

4. Tiêu tiền để che cảm xúc - không phải để giải quyết vấn đề

Một thói quen rất hiện đại: căng thẳng → mua sắm buồn → đặt đồ ăn ngon cãi nhau với chồng → mua bộ đồ ngủ mới mệt mỏi → đi spa cho đỡ nghĩ

10 năm trước không ai gọi tên điều này, nhưng giờ người 60 tuổi nói rằng đây mới là thứ tiêu cực nhất.

Tiêu tiền để lấp khoảng trống cảm xúc khiến họ:

- Không giải quyết được vấn đề thật

- Chi quá tay mà không ý thức

- Tạo thói quen tiêu vô thức

Bài học: Sự bình yên không thể mua bằng tiền, nhưng có thể mất rất nhiều tiền nếu bạn không kiểm soát cảm xúc.

5. Bị “tâm lý sĩ diện” dẫn dắt việc chi tiêu

Nhiều người 60 tuổi thừa nhận tiền họ mất không phải vì thiếu mà vì “sợ người khác nói”.

Ví dụ:

- Đám cưới – đám hỏi – đám ma: 500k → 1 triệu → 2 triệu vì “sợ mang tiếng keo”

- Mua quà biếu dịp lễ chỉ vì người khác mua trước

- Ăn nhà hàng sang vì ngại bạn bè chê “làm lớn mà keo”

- Chi mạnh cho họ hàng xa dù thu nhập không dư

Nhìn lại, họ nói: Nếu mình sống thật với túi tiền của mình hơn, thì giờ đã đỡ khổ.

Bài học: Sĩ diện là khoản đầu tư đắt nhất, nhưng không sinh lời.

6. Quá tin vào các lời khuyên đầu tư không phù hợp

10 năm trước, rất nhiều người bị cuốn vào:

- Hụi họ online

- Đầu tư đất vùng xa theo tin đồn

- Mua vàng theo trend rồi bán lỗ

- Gửi tiền cho người quen “làm ăn chung”

- Đầu tư tài chính kiểu đa cấp thời đó

Ở tuổi 60, nhiều người gần như mất sạch khoản lẽ ra là quỹ an dưỡng.

Bài học: Đầu tư không sai, sai ở chỗ đầu tư theo lời người khác.

60 tuổi rồi mới hối hận: 10 năm trước giá như mình đừng tiêu tiền theo kiểu này…- Ảnh 3.

7. Chăm chăm lo cho con cháu - mà quên lo cho cuộc sống của chính mình

Sự hy sinh của thế hệ bố mẹ Việt là điều ai cũng biết. Nhưng sự hy sinh quá mức lại khiến họ phải trả giá ở tuổi 60.

- Bao cấp toàn bộ tiền học

- Lo cưới xin

- Hỗ trợ mua nhà

- Mua sữa ngoại cho cháu

- Lì xì, quà biếu hằng tháng

- Đến lúc mình cần tiền, lại không còn để dùng.

Bài học: Con cái cần tình thương, không phải sự cạn kiệt của bố mẹ.

10 năm đủ để thay đổi cả tình hình tài chính - theo hướng tốt hoặc rất tệ

Những sai lầm trên đều rất mới, và chính vì thế nhiều người không nhận ra cho đến khi bước vào tuổi 60.

Nhưng với những ai đang ở tuổi 35–55 hôm nay, bạn có cơ hội để không lặp lại:

- Mua đồ có chọn lọc

- Dùng dịch vụ có giới hạn

- Bỏ bẫy công nghệ – bẫy tiện lợi

- Chi tiền cho giải pháp, không cho cảm xúc

- Sống theo túi tiền, không theo sĩ diện

- Đầu tư hiểu mình trước khi hiểu thị trường

- Giúp con nhưng không quên lo cho mình

Tuổi 60 có thể là hối hận. Nhưng tuổi 40–50 có thể là bước ngoặt để sửa.

Theo Thảo Nguyễn

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phú Quốc sẽ phá kỷ lục của Las Vegas với ballroom lớn nhất thế giới trong APEC 2027

Phú Quốc sẽ phá kỷ lục của Las Vegas với ballroom lớn nhất thế giới trong APEC 2027 Nổi bật

Lạ đời như tỷ phú Việt Nam, giao hết quyền hành cho vợ, đám cưới con gái tiết lộ "cơ cấu gia đình" khiến người ta nể phục

Lạ đời như tỷ phú Việt Nam, giao hết quyền hành cho vợ, đám cưới con gái tiết lộ "cơ cấu gia đình" khiến người ta nể phục Nổi bật

Loạt hit “phá đảo” các BXH âm nhạc năm 2025 sắp được 30 nghệ sĩ trình diễn trong 1 đêm concert bùng nổ tại TP.HCM

Loạt hit “phá đảo” các BXH âm nhạc năm 2025 sắp được 30 nghệ sĩ trình diễn trong 1 đêm concert bùng nổ tại TP.HCM

15:14 , 09/12/2025
Ái nữ Đỗ Mỹ Linh khoe má bánh bao siêu cưng, chiếm spotlight ở tiệc hoành tráng của "cậu ấm cô chiêu" cháu bầu Hiển

Ái nữ Đỗ Mỹ Linh khoe má bánh bao siêu cưng, chiếm spotlight ở tiệc hoành tráng của "cậu ấm cô chiêu" cháu bầu Hiển

15:13 , 09/12/2025
Mỹ nhân Việt 26 tuổi lên xe hoa với đại gia: Ở dinh thự dát vàng tráng lệ, sống như công chúa đời thực

Mỹ nhân Việt 26 tuổi lên xe hoa với đại gia: Ở dinh thự dát vàng tráng lệ, sống như công chúa đời thực

14:55 , 09/12/2025
Người đàn ông 5 ngày không ăn 1 miếng cơm nào vì lo cho Đan Trường

Người đàn ông 5 ngày không ăn 1 miếng cơm nào vì lo cho Đan Trường

14:55 , 09/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên