Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát thông báo quan trọng tới tất cả người dân trên cả nước

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phát đi thông báo phạt nguội đối với hàng trăm trường hợp vi phạm tốc độ được ghi nhận qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Chủ phương tiện có tên trong danh sách được đề nghị chủ động tra cứu, sớm chấp hành việc xử lý theo quy định để tránh phát sinh các vấn đề liên quan trong quá trình sử dụng phương tiện.

Theo thông báo, trong tuần từ ngày 11/5/2026 đến ngày 17/5/2026, qua hệ thống camera giám sát và các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 640 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định.

Danh sách các phương tiện vi phạm đã được cơ quan chức năng công khai cụ thể như sau:

Danh sách phạt nguội mới nhất được Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh công bố

Theo đó, cơ quan chức năn đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động kiểm tra thông tin và chấp hành việc xử lý theo quy định.

Đồng thời, cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo, điều khiển phương tiện an toàn để góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Trong bối cảnh việc xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera ngày càng được áp dụng rộng rãi, người dân được khuyến cáo nên thường xuyên kiểm tra thông tin phạt nguội để tránh trường hợp vi phạm nhưng không nắm được, từ đó ảnh hưởng đến các thủ tục liên quan như đăng kiểm, sang tên phương tiện hoặc giải quyết hồ sơ hành chính theo quy định.

Để tra cứu phương tiện có nằm trong danh sách vi phạm hay không, người dân có thể thực hiện theo nhiều cách.

Cách phổ biến nhất là tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát giao thông. Người dùng truy cập vào hệ thống tra cứu phương tiện vi phạm, sau đó nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã xác nhận và bấm tra cứu. Nếu phương tiện có vi phạm, hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin như thời gian vi phạm, địa điểm, lỗi vi phạm và đơn vị xử lý.

Ngoài ra, người dân cũng có thể sử dụng ứng dụng VNeTraffic - nền tảng giao thông do Bộ Công an quản lý. Sau khi tải ứng dụng trên điện thoại, người dùng đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại, sau đó vào mục “Tra cứu vi phạm” để kiểm tra thông tin bằng biển số xe. Ứng dụng này cũng hỗ trợ người dân gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng về các vấn đề giao thông.

Việc chủ động tra cứu và xử lý phạt nguội không chỉ giúp người dân tránh phát sinh rắc rối trong quá trình sử dụng phương tiện mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Theo quy định hiện hành, lỗi chạy quá tốc độ là một trong những hành vi vi phạm phổ biến và bị xử lý nghiêm theo Nghị định 168, với mức phạt tùy theo mức độ vi phạm và loại phương tiện.

Vì vậy, người điều khiển xe cần đặc biệt chú ý quan sát biển báo giới hạn tốc độ, tuân thủ quy định trên từng tuyến đường để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.