7 bí quyết giảm số cân dư thừa sau tuổi 50 được chuyên gia dinh dưỡng 'bật mí'

Lão hóa là một thách thức trong cuộc đời của bất kỳ· ai, nhất là khi bước qua tuổi 50. Và thách thức này khiến chị em lo lắng nhiều hơn các đấng mày râu. Không chỉ có mối lo về nhan sắc, bệnh tật, với nhiều phụ nữ trên 50 tuổi còn rất quan tâm đến cân nặng của mình. Trên thực tế, theo một nghiên cứu năm 2021 của các tác giả tại Trường Y Harvard (Hoa Kỳ), phụ nữ sau mãn kinh đặc biệt phải vật lộn với việc giảm cân và có nhiều khả năng bị béo phì so với nam giới.

Khi bạn già đi, quá trình trao đổi chất của cơ thể tự nhiên chậm lại. Điều này có nghĩa là những thủ thuật và thói quen giảm cân hiệu quả ở độ tuổi 30 của bạn có thể không còn nhiều tác dụng. Nhưng đừng nản lòng. Mục tiêu giảm cân của bạn vẫn có thể đạt được ở sau tuổi 50. Theo các chuyên gia sức khỏe, để làm được điều này, việc quan trọng chị em cần làm được là hiểu nhu cầu của cơ thể và điều chỉnh cho phù hợp.

Trista Best, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký với Balance One Supplements, là người khám phá ra 7 bí quyết giúp cho phụ nữ trên 50 tuổi có thể giảm số cân nặng dư thừa gây khó chịu. 7 bí quyết này đã được Trista Best chia sẻ trên trang Eat This, Not That! như sau:

1. Tập trung vào dinh dưỡng cân bằng

Hãy nghĩ về cơ thể của bạn như một chiếc xe cổ điển - nó chạy tốt nhất với nhiên liệu cao cấp. Cung cấp cho cơ thể với nhiều loại thực phẩm toàn phần đầy màu sắc như rau, trái cây, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh... sẽ giúp cơ thể có nguồn năng lượng rất tốt.

Một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên Tạp chí Y học Lối sống Hoa Kỳ cho thấy chế dộ ăn dựa trên toàn bộ thực phẩm thực vật là một chiến lược giảm cân hiệu quả. Nó cũng có thể cải thiện sức khỏe tổng thể và mức năng lượng của bạn bằng cách giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính.

"Tập trung vào một chế độ ăn uống đầy đủ, giàu chất dinh dưỡng, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc, chất béo lành mạnh, trái cây và rau quả... sẽ hỗ trợ quá trình trao đổi chất, cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cho sức khỏe tổng thể", Best nói.

2. Thực hành kiểm soát khẩu phần ăn

Kiểm soát khẩu phần ăn không phải chỉ là những gì bạn ăn, nó còn bao gồm bạn ăn bao nhiêu. Sự trao đổi chất của bạn thay đổi theo tuổi tác, điều cần thiết là phải điều chỉnh các tín hiệu đói của cơ thể. Theo Viện Y tế Quốc gia Anh (NIH), tiêu thụ ít hơn khoảng 500 calo so với lượng calo bạn đốt hàng ngày sẽ có lợi cho việc giảm cân của bạn.

"Hãy chú ý đến kích thước phần để tránh ăn quá nhiều. Sử dụng đĩa nhỏ hơn và lắng nghe tín hiệu đói của cơ thể có thể giúp điều chỉnh lượng calo", chuyên gia Best cho biết.

3. Tham gia hoạt động thể chất thường xuyên

Hãy để lại những ngày tập luyện cường độ cao ở phía sau, ở tuổi này, hoạt động thể chất thường xuyên quan trọng hơn. Nó vừa có lợi cho việc giữ sức khỏe vừa có tác dụng giảm cân. Bạn nên tìm kiếm các hoạt động mình yêu thích và phù hợp với mình như là đi bộ nhanh, tập yoga hoặc khiêu vũ... miễn là bạn cảm thấy vui.

Hãy đặt mục tiêu có được ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa phải hàng tuần. Điều này sẽ giúp duy trì khối lượng cơ nạc, tăng cường trao đổi chất và cải thiện thể lực tổng thể của bạn.

4. Giữ nước cho cơ thể

Khi bạn già đi, cơ chế cảnh báo khát nước của cơ thể có thể hoạt động không hiệu quả, vì vậy hãy đảm bảo uống nhiều nước. Cơ thể được cung cấp đủ nước sẽ hỗ trợ tiêu hóa, giữ cho làn da rạng rỡ và giúp kiềm chế sự thèm ăn. Hãy biến nước thành thức uống hàng đầu, nhất là khi bạn đang đặt mục tiêu giảm cân.

5. Ưu tiên protein

Protein không chỉ dành cho người tập thể hình. Theo một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên tạp chí Nutrients, protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khối lượng cơ bắp và trao đổi chất ở phụ nữ mãn kinh. Hãy kết hợp thịt nạc, đậu và các nguồn sữa ít béo vào bữa ăn để giúp bạn giảm số cân nặng dư thừa.

6. Có những giấc ngủ chất lượng

Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một đêm ngon giấc. Theo các nghiên cứu, giấc ngủ không chỉ nạp năng lượng cho bạn, nó còn cân bằng hormone điều chỉnh cơn đói và sự thèm ăn. Ưu tiên 7-9 giờ cho một giấc ngủ không bị gián đoạn có thể là "vũ khí" chống lại việc tăng cân không chủ ý.

7. Ăn uống chánh niệm

Nghiên cứu cho thấy ăn uống chánh niệm có thể hỗ trợ giảm cân lành mạnh. Hiểu một cách đơn giản, ăn uống chánh niệm có nghĩa là đánh giá cao hương vị và lắng nghe tín hiệu của cơ thể khi ăn. Nó nâng cao trải nghiệm ăn uống và giúp nhận ra khi nào bạn thực sự no, giảm tình trạng ăn quá nhiều.

"Hãy chú ý đến những gì bạn ăn và thưởng thức từng miếng ăn. Ăn uống chánh niệm có thể ngăn ngừa tiêu thụ thức ăn quá mức, thúc đẩy việc thưởng thức thực phẩm và nâng cao sự hài lòng với bữa ăn", chuyên gia dinh dưỡng Trista Best chia sẻ.