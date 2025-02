7 "viên ngọc" tỷ đô của Việt Nam

Hình minh họa bởi AI

Theo thống kê của Tổng Cục Thống kê về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 1/2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 63,25 tỷ USD , giảm 10,3% so với tháng 12/2024.

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 33,19 tỷ USD, giảm 6,6% (tương ứng giảm 2,34 tỷ USD), nhập khẩu đạt 30,06 tỷ USD, giảm 14,1% (tương ứng giảm 4,94 tỷ USD). Cán cân thương mại hàng hóa tháng 1/2025 thặng dư 3,13 tỷ USD.

So với cùng kỳ năm trước, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 1/2025 giảm 3,3%, trong đó xuất khẩu giảm 4%, tương ứng giảm 1,37 tỷ USD và nhập khẩu giảm 2,6%, tương ứng giảm 794 triệu USD.

Tháng 1/2025, xuất khẩu có 6 thị trường/khu vực thị trường đạt trên 1 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 10,5 tỷ USD, tăng 4,6%; EU đạt 4,72 tỷ USD, tăng 3,5%; Trung Quốc đạt 3,65 tỷ USD, giảm 19,7%; ASEAN đạt 2,79 tỷ USD, giảm 13,8%; Hàn Quốc đạt 2,2 tỷ USD, giảm 5,5% và Nhật Bản đạt 2,15 tỷ USD, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung, tổng trị giá xuất khẩu sang 6 thị trường/khu vực thị trường này đạt 26,01 tỷ USD, chiếm gần 80% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Xuất khẩu hàng hóa ghi nhận có 7 nhóm hàng đạt trị giá xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Đó là các nhóm hàng: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng; hàng dệt may; giày dép các loại; gỗ và sản phẩm từ gỗ; phương tiện vận tải và phụ tùng .

Tính chung, trị giá xuất khẩu của 7 nhóm hàng này đạt 22,45 tỷ USD, chiếm 72% trong tổng trị giá xuất khẩu cả nước.

Trị giá xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 1/2025 đạt 6,05 tỷ USD, giảm 17,4% so với tháng trước và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại và linh kiện đạt trị giá 4,83 tỷ USD, tăng 32,3% so với tháng trước nhưng giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác đạt 3,86 tỷ USD, giảm 12% so với tháng trước và giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 1/2025 đạt 3,19 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước và tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu giày dép các loại trong tháng 01/2025 đạt 1,9 tỷ USD, giảm 9,9% so với tháng trước và giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,42 tỷ USD, giảm 9,7% so với tháng trước và giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng trong tháng 01/2025 đạt 1,19 tỷ USD, giảm 8% so với tháng trước và giảm 10,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, một số nhóm ngành cũng có giá trị cao trong tháng phải kể đến hàng thủy sản đạt 774 triệu USD, sắt thép các loại 611 triệu USD, máy ảnh, máy quay phim và linh kiện đạt 575 triệu USD.

Mặc dù năm 2025 được đánh giá là khá khó khăn và thách thức nhưng Bộ Công Thương đặt ra mục tiêu với tăng trưởng xuất khẩu năm 2025 đạt khoảng 12% so với năm 2024. Như vậy, trung bình mỗi tháng xuất khẩu phải tăng 4 tỷ USD/tháng so với mức bình quân tháng năm 2024.