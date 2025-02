70 năm trước, yêu cầu tuyển dụng tiếp viên hàng không gây sốc đến mức nhiều cư dân mạng phải sửng sốt: "Tôi không biết mình đang đọc cái gì"

Mới đây, một bài đăng trên diễn đàn Reddit đã hé lộ những tiêu chuẩn tuyển tiếp viên hàng không nữ của hãng Chicago and Southern Air Lines (Mỹ) vào năm 1954. Điều đáng nói là những yêu cầu này tập trung chủ yếu vào ngoại hình, khiến nhiều người liên tưởng đến việc tìm kiếm bạn đời trên ứng dụng hẹn hò.

Cụ thể, các ứng viên phải nằm trong độ tuổi từ 22 đến 28, chiều cao từ 1,57m đến 1,65m và cân nặng dao động từ 45kg đến 54kg. Họ phải sở hữu vóc dáng cân đối, bàn tay đẹp, làn da mịn màng, đôi chân thon dài, hàm răng đều đặn, mái tóc màu tự nhiên và không được đeo kính. Bên cạnh đó, các ứng viên còn phải độc thân, ngay cả đính hôn cũng không được, có phong thái thanh lịch, luôn sẵn lòng làm hài lòng người khác và có khả năng trò chuyện sôi nổi.

Cư dân mạng đã chia sẻ danh sách tiêu chuẩn tuyển dụng của Chicago and Southern Air Lines cách đây 7 thập kỷ có đến 20 yêu cầu bắt buộc.

Tờ New York Post (Mỹ) nhận định, hình ảnh tiếp viên hàng không những năm 1950 khác xa so với hiện tại. Họ không được đào tạo bài bản về an toàn mà chủ yếu là những phụ nữ trẻ trong bộ đồng phục, phục vụ hành khách và là biểu tượng của sự sang trọng, giàu có.

Bài đăng trên Reddit đã làm dấy lên nhiều tranh luận. Nhiều người dùng mạng xã hội nhận xét rằng danh sách này giống như mẫu hình "người phụ nữ hoàn hảo" trong mơ của một người đàn ông hơn là tiêu chí tuyển dụng tiếp viên hàng không chuyên nghiệp.

"Trông giống như một hồ sơ Tinder" , một người bình luận. Một người khác mỉa mai: "An toàn? Không cần. Đôi chân dài miên man? Bắt buộc" . Một số người khác bày tỏ sự ngạc nhiên: "Tôi thấy tất cả những điều này đều hời hợt, chỉ xoay quanh ngoại hình. Bằng đại học 4 năm ư? Buồn cười quá" và "Tóm lại: hãy là một bình hoa di động" .

Nguồn: NYPost