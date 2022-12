8 năm - Hành trình HipFest International bắt đầu từ một đam mê

Thích, đam mê và trở thành một nghệ sĩ môn nhảy nghệ thuật đường phố vẫn chưa đủ với Linh Phạm. Linh Phạm khao khát làm gì đó để hiphop gần hơn với giới trẻ Việt và đưa những nghệ sĩ hiphop quốc tế về Việt Nam để giao lưu. Anh dần kết nối với cộng đồng nghệ sĩ đường phố và trở thành Founder của cuộc thi HipFest International.



Founder Linh Phạm (đứng giữa)

Khởi động năm 2014, HipFest International đã có 8 năm hoạt động, đưa hàng trăm nghệ sĩ trẻ nổi tiếng trong làng hiphop thế giới về Việt Nam giao lưu và cũng như đưa hàng trăm ngàn bạn trẻ tiến gần hơn với hiphop chuyên nghiệp qua các mùa Chung kết thường niên tại Việt Nam."Bộ môn Breaking của hiphop đã chính thức trở thành nội dung thi đấu tại Olympic Paris 2024. Điều này cho thấy hiphop không còn là một nội dung giải trí đơn thuần trên những sàn nhảy đường phố mà nó đã trở thành bộ môn thể thao chính thức được công nhận bởi Ủy ban Olympics thế giới. Và chắc chắn đây sẽ là một bộ môn đầy hấp dẫn và kịch tính trên sàn đấu khi hội đủ các yếu tố thể thao, giải trí và nghệ thuật mà rất ít bộ môn khác trong thể thao có thể hội đủ các yếu tố này" - Founder Linh Phạm chia sẻ.



Với sự đồng hành xuyên suốt của iAN và DenTal Tourism trong quá trình hoạt động, HipFest International ngày càng lớn mạnh về quy mô và sự chuyên nghiệp. HipFest By Fpt Play 2022 là một minh chứng cho thấy cái gật đầu của FPT Play giúp HipFest International tới gần hơn với các fan hâm mộ ở xa qua nền tảng số cũng như nâng đỡ HipFest bước lên một tầm cao mới. Bên cạnh đó, HipFest 2022 cũng trân trọng cảm ơn sự đồng hành của HEINEKEN, NIKE, IFD, BSB nhằm giúp cho đêm chung kết 2022 được thực sự toả sáng và tạo nhiều bất ngờ cho các đội thi.

Từ một đam mê, HipFest International đã vượt qua không ít trở ngại cũng như định kiến của xã hội để trở thành một cuộc thi quy mô quốc tế, là niềm tự hào của không chỉ những người sáng lập, đồng hành mà còn là điểm sáng trong đời sống giải trí lành mạnh của giới trẻ, được các gia đình và nhà trường ủng hộ. Với hai bảng thi đấu là chuyên nghiệp và bán chuyên, không phân biệt tuổi tác, các nghệ sĩ và nhóm nhảy sẽ có cơ hội gặp gỡ giao lưu và chia sẻ kiến thức trong không gian của một lễ hội hiphop mang tầm quốc tế. Ở mỗi nội dung thi đấu, các vũ công, nhóm nhảy sẽ tham gia tranh tài ở 04 hạng mục: Breaking 4 vs 4, Breaking 1 vs 1, All Style Battle 1 vs 1 và Showcase Crew. Với tiêu chí "Talent is the First", HipFest International là nơi tôn vinh những bạn trẻ tài năng, là sân chơi để những ai có niềm yêu thích và đam mê với hiphop tạo nên sự khác biệt.

Linh Phạm chụp hình kỉ niệm cùng nghệ sĩ quốc tế

HipFest International sẽ còn tiến xa hơn nữa với sự đồng hành, nâng đỡ của các thương hiệu lớn trong tương lai để chúng ta có thể tự hào, người Việt trẻ luôn là thế hệ dám nghĩ dám làm, sẵn sàng bơi ra biển lớn để bạn bè quốc tế phải ngưỡng mộ.