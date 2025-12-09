8 thứ tuyệt đối không được đổ vào cống thoát nước gia đình

Trong mỗi gia đình, hệ thống cống thoát nước đóng vai trò sống còn, giúp nước thải sinh hoạt được dẫn đi nhanh chóng, giữ cho môi trường sạch sẽ và ngăn mùi hôi. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu rằng cống thoát nước có giới hạn tiếp nhận nên đổ đủ thứ vào, âm thầm gây tắc nghẽn, hư hỏng đường ống và làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Dưới đây là những thứ tuyệt đối không được đổ xuống đường ống thoát nước gia đình là lý do tại sao bạn cần thay đổi thói quen này ngay lập tức.

Dầu mỡ và tất cả sản phẩm chứa chất béo

Đây là “thủ phạm” hàng đầu gây tắc cống trong gia đình lẫn toàn bộ hệ thống thoát nước của khu dân cư.

Vì sao không được đổ dầu mỡ xuống cống? Khi nóng, dầu mỡ ở dạng lỏng nhưng khi nguội sẽ đông lại, bám chặt vào thành ống, lâu ngày tạo thành mảng mỡ dày, kết dính với tóc, vụn thức ăn, tạo thành các "khối mỡ" cứng như đá. Khối mỡ có thể làm nghẽn toàn bộ đoạn ống, khiến nước thoát chậm, trào ngược, bốc mùi, thậm chí phá vỡ đường ống.

Cụ thể, dưới đây là những thứ nhiều dầu mỡ mà bạn không được đổ xuống đường ống thoát nước gia đình:

- Dầu ăn thừa sau chiên rán.

- Mỡ heo, mỡ bò, bơ động vật, bơ thực vật.

- Nước luộc có váng mỡ.

- Dầu chiên lại nhiều lần.

Cách xử lý đúng: Chờ dầu nguội, đổ vào chai/bình có nắp và vứt vào rác thải đúng cách; hoặc tái chế nếu có điểm thu hồi dầu thải.

Đường ống dễ tắc vì những thứ bạn tùy tiện đổ vào.

Thức ăn thừa, đặc biệt thức ăn có tinh bột

Nhiều người có thói quen xả trực tiếp thức ăn thừa vào bồn rửa. Đây là sai lầm nguy hiểm .

Thức ăn thừa gây nên vấn đề gì? Cơm, bún, phở, bánh mì… chứa tinh bột, gặp nước sẽ nở ra và tạo thành khối đặc trong đường ống. Xương, vỏ tôm, vỏ cua dễ mắc lại, không trôi hoàn toàn. Thức ăn phân hủy gây mùi hôi và thu hút ruồi muỗi, gián.

Cách xử lý đúng: Dùng rọ lọc rác tại bồn rửa và luôn gom bỏ thức ăn thừa vào thùng rác.

Bã cà phê, bã trà

Nhiều người tưởng bã cà phê không gây hại vì hạt nhỏ, tưởng như dễ trôi. Nhưng thực tế ngược lại, bã cà phê không tan trong nước, dễ kết tụ với dầu mỡ trong ống. Chúng lắng lại thành lớp bùn dày, lâu ngày gây tắc nghẽn

.Bã trà (lá trà) cũng tương tự, dễ đóng cục khi gặp nước nóng và lạnh liên tục.

Nên nhớ, bã cà phê không hủy được mùi hôi trong ống nước như một số mẹo truyền miệng.

Tóc và các sợi xơ (vải, len, khăn ướt)

Tóc rụng là vật liệu cực kỳ dễ làm tắc cống vì chúng bám vào các mắt nối, khe hở trong ống.

Nếu không xử lý, búi tóc có thể gây trào ngược nước tắm lên mặt sàn. (Ảnh: Dreamstime)

Tóc gây tắc thế nào? Chúng kết dính thành búi lớn khi gặp xà phòng hoặc mỡ; đặc biệt nguy hiểm khi rơi xuống phễu thoát sàn trong nhà tắm. Nếu không xử lý, búi tóc có thể gây trào ngược nước tắm lên mặt sàn, kèm theo mùi hôi.

Khăn giấy ướt, khăn baby, bông tẩy trang… cũng vậy; chúng không phân hủy nhanh như giấy vệ sinh và có thể làm tắc nghẽn nặng.

Hóa chất mạnh, axit, dung môi công nghiệp

Các hóa chất mạnh như axit tẩy bồn cầu đậm đặc, dung môi sơn, dầu nhớt máy, chất tẩy rửa công nghiệp… tuyệt đối không được đổ xuống cống.

Lý do: Chúng có thể ăn mòn ống PVC, ống kim loại, gây rò rỉ và hỏng hệ thống; tiêu diệt vi sinh vật trong bể tự hoại – ảnh hưởng đến quá trình phân hủy tự nhiên; nguy hiểm với môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước.

Nếu cần sử dụng hóa chất tẩy mạnh, hãy dùng lượng nhỏ theo hướng dẫn và không xả trực tiếp dạng nguyên chất vào cống.

Sơn, vecni, xi măng, thạch cao

Đây là nhóm vật liệu “giết chết” đường ống. Vì sao chúng nguy hiểm? Sơn và vecni chứa dung môi khó phân hủy, dễ bám cặn. Xi măng, hồ, thạch cao khi gặp nước sẽ đông lại và “đóng bít” đường ống như bê tông. Một lần đổ xi măng xuống cống có thể khiến bạn phải thay cả hệ thống thoát nước.

Đây là nhóm vật liệu gây tắc không thể tự thông, và dịch vụ sửa chữa thường rất đắt đỏ.

Thuốc, mỹ phẩm, dung dịch y tế

Nhiều người vô ý đổ thuốc hết hạn, dầu gội, kem dưỡng, nước tẩy trang… vào cống mà không biết rằng chúng chứa hóa chất có thể phá hủy hệ vi sinh trong bể tự hoại.

Mỹ phẩm thường chứa dầu và phân tử polymer gây bám dính trong ống. Thuốc kháng sinh xả xuống cống gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường nước, góp phần tạo ra vi khuẩn kháng thuốc.

Mảnh thủy tinh, vật cứng nhỏ

Đinh, ốc vít, ghim, mảnh thủy tinh nếu rơi xuống cống có thể:

- Làm trầy xước, thủng đường ống.

- Mắc lại và chặn rác.

- Nguy hiểm khi công nhân thông tắc xử lý

Dấu hiệu cảnh báo cống đã bị tắc do thói quen sai lầm

Nếu bạn từng xả những loại chất trên xuống cống, hãy chú ý các dấu hiệu:

- Nước chảy chậm, tạo xoáy lâu.

- Xuất hiện mùi hôi ngược lên.

- Nước trào ngược ở phễu thoát sàn.

- Tiếng “ục ục” bất thường trong đường ống.

Hệ thống thoát nước gia đình không phải “máy nghiền rác” và càng không phải nơi xử lý chất thải độc hại. Những thứ bạn đổ xuống cống hôm nay có thể trở thành nguyên nhân khiến đường ống tắc nghẽn, nước tràn ngược và mùi hôi ám cả ngôi nhà ngày mai. Quan trọng hơn, chúng còn gây ô nhiễm môi trường và làm tăng chi phí sửa chữa không đáng có.