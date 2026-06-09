831 chủ xe có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong sách mới nhất

Theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, trong tuần từ ngày 25/5 đến ngày 31/5/2026, thông qua hệ thống camera giám sát và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện 831 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định.

Danh sách chi tiết các phương tiện vi phạm như sau:

Cơ quan chức năng đề nghị các chủ phương tiện nhanh chóng kiểm tra thông tin, liên hệ cơ quan có thẩm quyền để giải quyết vụ việc, tránh ảnh hưởng đến các thủ tục hành chính liên quan đến phương tiện trong thời gian tới.

Theo quy định tại Nghị định 168, người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ từ 5 km/h đến dưới 10 km/h có thể bị phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Trường hợp chạy quá tốc độ từ 10 km/h đến dưới 20 km/h bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Đặc biệt, nếu điều khiển xe chạy quá tốc độ trên 20 km/h, người vi phạm có thể bị xử phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Đây được xem là một trong những mức xử phạt cao nhất đối với hành vi vi phạm tốc độ của người điều khiển xe máy hiện nay.

Ngoài lỗi chạy quá tốc độ, Nghị định 168 cũng tăng mạnh mức xử phạt đối với nhiều hành vi nguy hiểm khác như lỗi vượt đèn đỏ đối với người điều khiển xe máy có thể bị phạt từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng,...

Vì vậy, người tham gia giao thông cần chủ động chấp hành quy định, thường xuyên tra cứu thông tin phạt nguội và xử lý kịp thời nếu có vi phạm phát sinh.