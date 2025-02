84% chủ thẻ tín dụng có ít nhất 1 trong 3 thói quen này: Tưởng vô hại nhưng dễ để lộ mật khẩu, bị tấn công nhiều tài khoản ngân hàng cùng lúc

Nếu bạn sở hữu một chiếc thẻ tín dụng, khả năng cao bạn đã từng, hoặc sắp trở thành nạn nhân của tội phạm công nghệ cao.

Khoảng 63% chủ thẻ ở Mỹ cho biết họ đã từng bị lừa đảo, trong đó hơn một nửa đã bị lừa đảo nhiều lần, theo một khảo sát gần đây từ Security.org. Tổng cộng, các giao dịch chuyển tiền trái phép lên đến hơn 6,2 tỷ USD mỗi năm.

Nhiều người có thể sẽ hoang mang khi nghe những con số này. Thực tế, nếu sở hữu tài khoản mạng xã hội hoặc sử dụng Internet, ít nhất một phần thông tin của bạn đã bị lộ. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể thực hiện một số bước đơn giản để bảo vệ thông tin thẻ tín dụng của mình, theo Corie Colliton, biên tập viên cấp cao về nghiên cứu tại Security.org.

"Có một số điều cơ bản mà bạn có thể làm để đảm bảo an toàn trên mạng", cô nói.

Security.org phát hiện rằng 84% chủ thẻ có những thói quen khiến thông tin thẻ tín dụng gặp rủi ro. Dưới đây là ba hành vi phổ biến nhất mà Colliton thường thấy và cách giảm nguy cơ bị kẻ gian lấy cắp thông tin thẻ.

Sử dụng 1 mật khẩu cho nhiều tài khoản

Bảo vệ thông tin thẻ không chỉ đơn thuần là đặt 1 mật khẩu mạnh.

“Bạn cần 1 mật khẩu mạnh, và duy nhất cho từng tài khoản trực tuyến", Colliton nhấn mạnh. "Đừng sử dụng lại những mật khẩu mà bạn đã dùng cho các tài khoản lập trước đó".

Điều này có vẻ là hiển nhiên. Việc sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều trang web, hay ứng dụng làm tăng nguy cơ hacker có thể xâm nhập vào nhiều tài khoản khác nếu một trang bị tấn công. Tuy nhiên, 48% người Mỹ thừa nhận họ sử dụng chung mật khẩu cho nhiều trang web, theo Security.org.

Cách đơn giản nhất để giảm rủi ro này, theo các chuyên gia an ninh mạng, là đăng ký sử dụng trình quản lý mật khẩu. Công cụ này tạo ra mật khẩu phức tạp và duy nhất cho từng tài khoản.

Tất nhiên, trình quản lý mật khẩu cũng yêu cầu một mật khẩu chính. “Vì vậy, hãy chọn một mật khẩu khó đoán, duy nhất và không sử dụng nó cho bất kỳ tài khoản nào khác”, Colliton khuyên.

Sử dụng Wifi công cộng và lưu thông tin thẻ tín dụng trên các trang web

Khoảng 4/10 người Mỹ thừa nhận họ sử dụng Wifi công cộng và lưu thông tin thẻ tín dụng trên các trang web hoặc trong trình duyệt – cả hai đều là thói quen xấu, theo Colliton.

"Bạn nên cẩn thận với Wi-Fi công cộng nói chung, đặc biệt, tránh mua hàng bằng thẻ tín dụng trực tuyến qua kết nối này," cô nói. "Khi bạn cung cấp thông tin quan trọng qua loại kết nối này, nó rất dễ bị rò rỉ".

Nếu ai đó có thể truy cập vào máy tính của bạn – dù bằng cách trực tiếp hay gián tiếp – việc lưu thông tin thẻ tín dụng sẽ giúp kẻ gian dễ dàng nhìn thấy và sử dụng mà không cần sự cho phép của bạn.

Cả hai hành vi này đều là ví dụ điển hình của việc chủ thẻ đánh đổi bảo mật để lấy sự tiện lợi. Một cách thanh toán tiện lợi mà vẫn đảm bảo an toàn hơn là sử dụng ví điện tử. Theo các chuyên gia an ninh mạng, mã hóa của các ứng dụng này giúp chúng an toàn hơn so với việc dùng thẻ vật lý.

Không kiểm tra sao kê thẻ thường xuyên

“Bạn nên kiểm tra bảng sao kê thẻ tín dụng thường xuyên để phát hiện các giao dịch trái phép kịp thời”, Colliton nói.

Cô chia sẻ rằng sự cẩn trọng đã giúp cô phát hiện bản thân là nạn nhân của gian lận.

"Thủ đoạn rất tinh vi. Giao dịch được thực hiện tại một trạm xăng cách nhà tôi khoảng 10km", cô kể. "Nó trông như một giao dịch thông thường, gần như tôi đã bỏ qua nó, và kẻ gian có thể tiếp tục rút tiền từ thẻ của tôi trong một thời gian dài”.

Nếu bạn phát hiện có giao dịch đáng ngờ, hãy báo cáo ngay với tổ chức phát hành thẻ để họ có thể hoàn tiền, khóa tài khoản và cấp thẻ mới cho bạn. Bạn cũng nên kiểm tra báo cáo tín dụng của mình để đảm bảo không có tài khoản hoặc khoản vay nào được mở dưới tên của bạn.

Một điều chắc chắn, theo Colliton – bạn phát hiện vấn đề càng sớm, bạn sẽ càng ít đau đầu khi giải quyết hậu quả sau này.

"Dành thêm năm phút để kiểm tra thông tin tài chính của bạn là một thói quen tốt, và nó có thể giúp bạn tránh bị mất một khoản tiền lớn do nạn đánh cắp thông tin thẻ tín dụng".

Theo CNBC