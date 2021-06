9 kế hoạch quản lý tài chính giúp bạn có thể kiếm thêm hàng triệu đô trước tuổi 40

Có rất nhiều bạn đặt ra câu hỏi: Tôi đã làm việc vô cùng siêng năng trong năm qua, nhưng cuối cùng không dư dả được tí nào. Tuy rằng mọi người ai cũng biết quản lý tài chính nên tiến hành càng sớm càng tốt, nhưng lý do tại sao chúng ta biết nhưng không làm đó là: Lúc còn quá trẻ bắt đầu lo dành dụm tiền, thì chúng ta sẽ không có tiền để xoay xở, đợi đến khi có vốn trong tay rồi, thì ta đã vào tuổi xế chiều.



Vì vậy, trước năm 40 tuổi “hoàng kim”, hãy làm 9 điều sau đây, dù không thể trở thành đại gia, thì cũng không phải chịu cảnh túng thiếu.

Kế hoạch 1: Xây dựng thói quen thống kê chi tiêu

Bất kể thu nhập của bạn nhiều hay ít, lương cao hay thấp, trước hết bạn hãy hình thành thói quen “thống kê chi tiêu”. Thói quen này không những giúp bạn nắm rõ nguồn chi của mình, mà bạn còn có thể theo dõi được giá cả của những thứ mình chi. Ngoài ra, thói quen này còn giúp bạn có độ nhạy với những con số, sau này bạn sẽ nhớ được những cửa hàng bán giá phải chăng, không lo bị mua “hố”.

Kế hoạch 2: Lập ra ngân sách chi tiêu trong một năm

Nguồn: Money Lover

Nhìn chung, ngân sách thu chi của gia đình bao gồm tổng thu chi hàng năm và thu chi hàng tháng. Tùy theo khả năng thu nhập, để lập được tổng ngân sách thu chi trong năm, trước tiên bạn phải biết gia đình cần tiết kiệm được bao nhiêu tiền trong năm và những khoản phí phải đóng hàng năm là gì. Kế hoạch này không những giúp bạn đạt được mục tiêu nâng cao giá trị tài sản trong gia đình, mà khi cấp thiết bạn cũng có tiền trong túi để ứng phó.



Kế hoạch 3: Đừng sống một mình

Sống một mình thật tự do nhưng cũng rất tốn kém. Lời khuyên phổ biến nhất của các chuyên gia tài chính dành cho các bạn trẻ là: Trước khi kết hôn, nếu có thể, hãy cố gắng sống chung với bố mẹ, bạn sẽ tiết kiệm được một khoản rất đáng kinh ngạc đây!

Nếu không thể sống với bố mẹ, bạn có thể cùng những người bạn thân và đáng tin cậy của mình thuê nhà sống chung. Bạn không những được sống trong căn nhà rộng hơn, mà còn có thể có phòng của riêng mình, đồng thời cũng tiết kiệm được một khoản kha khá.

Kế hoạch 4: Mua xe trễ hơn dự tính 5 năm

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của đầu tư và quản lý tài chính là: cố gắng mua những thứ sẽ tăng giá trị càng sớm càng tốt, và hoãn việc mua những thứ có nguy cơ mất giá càng sớm càng tốt. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên hoãn việc mua xe có tốc độ khấu hao nhanh.

Giá của một chiếc xe không những rất cao, mà bạn còn phải đóng phí giữ xe, thuế bảng số xe, phí xăng dầu, phí bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba, phí bảo dưỡng và kiểm tra định kì, những khoản phí này cộng lại nhiều đáng kể. Nếu cần lái xe, các bạn trẻ chi bằng chỉ thuê xe ô tô những khi cần.

Kế hoạch 5: Đầu tư sớm hơn dự định 10 năm

Einstein đã từng nói: “Lãi kép là sức mạnh lớn nhất vũ trụ.”(“Compound interest is the most powerful force in the universe”). Vì vậy, muốn có được hũ vàng đầu tiên, bạn không thể làm lơ sức mạnh của thời gian. Tiền bạc ẩn trong cơ hội. Cơ hội ẩn trong dòng chảy thời gian.

Kế hoạch 6: Đầu tư chứng khoán khôn ngoan

Hãy mua cổ phiếu khi thị trường cổ phiếu bất ổn hay khi “không ai bàn luận tới”, bạn nên chọn cổ phiếu dựa trên giá trị thực của công ty, bằng chính sự hiểu biết của bạn chứ không phải hùa theo đám đông.

Bạn không cần bỏ ra quá nhiều tiền, mỗi tháng hoặc vài tháng mua một ít, đợi đến khi thời cơ tốt thì hãy bán ra. Cổ phiếu có trọng số thường không tăng mạnh, nhưng nhất định sẽ tăng, và loại cổ phiếu này thường rớt giá khi “không ai bàn tán về nó.”

Kế hoạch 7: Mua nhà sớm hơn dự định 5 năm

Muốn mua nhà, bạn buộc phải tiết kiệm, khi tiết kiệm thì tài sản của bạn không ngừng tăng cao, vì vậy khi mua nhà cũng không sợ bị thiệt thòi. Lợi ích của việc mua nhà sớm: một mặt, kế hoạch này tạo cho bạn áp lực kiếm tiền, thúc đẩy bạn làm việc có hiệu quả hơn; mặt khác, tiết kiệm tiền cũng giống như đang trả nợ góp vậy, bạn sẽ không thể tiêu tiền một cách lãng phí được. Hơn nữa, đầu tư khi thị trường nhà đất tăng giá cũng không phải không có lý.

Kế hoạch 8: Tự bản thân để dành một khoản tiền về hưu

Khi bạn có bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm thương mại... thì khoản tiền tiết kiệm và khoản tài chính của bạn lại thêm được một số tiền kha khá. Những người từ 30 tuổi đến 50 tuổi ngày nay thường cảm thấy số tiền hưu thật sự không nhiều như mình tưởng tượng, vì lúc đó nguồn lao động còn ít, dân số già thì lại cao. Bạn hãy nhìn vào số lượng người trẻ tham gia xét tuyển đại học kìa, có thể thấy được sự phân chia không đồng đều về mặt dân số rồi!

Kế hoạch 9: Thực hiện kế hoạch nghỉ hưu sớm hơn 10 năm

Mọi người thường cảm thấy rằng mình còn lâu mới tới tuổi nghỉ hưu. Đặc biệt là đối với nhiều người ở độ tuổi 30 và 40, bây giờ bắt đầu lập kế hoạch cho cuộc sống về hưu thì dường như quá sớm và không ổn định. Đúng là kết hôn, sinh con, mua nhà, học phí của con cái... đều cần tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng nếu việc thực hiện kế hoạch nghỉ hưu bị trì hoãn vì những lý do trên, thì bạn sẽ không còn nhiều thời gian để dự trù cho mình một khoản tiền dưỡng già nữa.

Theo Abolouwang